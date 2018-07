Von Eric Schmidt

Sinsheim. Es kann losgehen: Mit der ersten Qualifikationsrunde beginnt heute ab 7.30 Uhr die International Matchplay-Trophy (imt) im Golfclub Sinsheim. Was bedeutet Matchplay? Und was ist ein Cut und eine Pitchgabel? Zum besseren Verständnis für alle Nichtgolfer veröffentlicht die RNZ ein Golf-ABC.

A wie Annäherung: Was sich anhört wie ein Flirt zwischen Mann und Frau, ist beim Golf der Schlag vor oder auf das Grün. Der Annäherungsschlag kann 160 Meter, aber auch nur 50 Meter weit sein und ist wichtig für einen guten Score. Je näher am Loch, desto besser.

B wie Bunker: Hat nichts mit Hinterlassenschaften aus dem 2. Weltkrieg zu tun. Bunker sind größere Vertiefungen, meist aus Sand, die vor allem von Hobbygolfern gefürchtet sind. Der Bunkerschlag gilt als schwieriger Schlag. Auch der Buchenauerhof hat mehrere Bunker, schon an Bahn 1 geht es los mit den fiesen Sandhindernissen.

C wie Cut: Die Schlussrundenqualifikation bei einem großen Turnier. Der Cut trennt die erfolgreichen von den weniger erfolgreichen Golfern, nur die besten dürfen in den Finalrunden abschlagen. Der Cut bei der imt liegt bei 32. Jeweils die 32 besten Mädchen und Jungen qualifizieren sich für die K.o-Runde.

D wie Driver: Die "Keule" im Bag der Golfer. Mit dem Driver lässt sich der Ball am weitesten spielen, was vor allem Männern wichtig ist. Schläge mit dem Driver können weit gehen, sehr weit. Manche schaffen es bis zu 350 Metern.

E wie Etikette: Die Etikette legt das sportliche Verhalten auf dem Golfplatz fest. Dazu gehören Fairplay, Spieltempo, Sicherheit , die Befolgung der Platzregeln und Kleidung. Bei wiederholter Nichtbeachtung der Etikette kann ein Spieler disqualifiziert werden.

F wie Fairway: Die Hauptstraße zum Grün. Wer dem Fairway folgt, ist auf dem sicheren Weg. Das Fairway ist akkurat gemäht, der Ball darauf gut spielbar.

Volle Pulle: Gastronomie-Chef Andreas Golka serviert einen Golfer. Foto: Lörz

G wie Golfer: Kein Golflclub ohne Golfer. Der Golfer ist ein nicht alkoholisches Erfrischungsgetränk, das meist aus Grapefruitsaft und Tonic besteht. Etwa in der Clubhaus-Gastronomie des Buchenauerhofs.

H wie Halfwayhouse: Ist das Päuschenhäuschen auf "halbem Wege" eines Golfplatzes. Das Halfwayhouse dient als Verpflegungsstation. Bei Turnieren gibt es zu essen und zu trinken, um sich zu stärken. Wer will kann sich auch erleichtern und auf die Toilette. Das schicken Halfwayhaus steht strategische geschickt an den Grüns der Löcher 9, 5 und 10.

I wie International Matchplay-Trophy: Das große Jugendturnier des Baden-Württembergischen Golfverbandes. Von 2010 bis 2015 fand die imt in Bad Waldsee statt, seit 2016 wird der Wettbewerb beim GC Sinsheim ausgetragen. Ab nächstes Jahr ist der GC Heddesheim der Gastgeber.

J wie Jana Kohlhammer: Die junge Golferin aus Gemmingen trug sich 2010 als Erste in die Siegerliste der imt ein. Klar, dass ihr Vater mächtig stolz war. Manfred Kohlhammer, der Landesjugendwart des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV), ist der Erfinder des Turniers.

K wie Kanonenstart: Beim Kanonenstart werden die Teilnehmer auf allen Spielbahnen des Platzes verteilt und starten gleichzeitig das Wettspiel. Der Startzeitpunkt wird durch ein allgemein wahrzunehmendes akustisches Geräusch ("Kanone") festgelegt.

L wie Lady: Der Horror eines jeden Mannes. Misslingt ein Abschlag und bleibt der Ball vor dem Damen-Abschlag liegen, ist von einer "Lady" die Rede. Ladys kommen die Herren Golfer teuer zu stehen. Nach der Runde ist ein Freigetränk für die Mitspieler fällig - beispielsweise ein "Golfer"

M wie Matchplay: Beim Matchplay (zu deutsch: Lochspiel) wird Mann gegen Mann, Frau gegen Frau gespielt. Wer an einem Loch weniger Schläge benötigt als der Gegner, gewinnt das Loch - und einen Punkt. Wer am Ende mehr Punkte hat, entscheidet das gesamte Match für sich - und zieht in die nächste Runde ein.

N wie No Return: Wer aufgibt und die Runde nicht beendet, geht mit einem No Return in die Wertung ein.

O wie Open: Die Nonplusultra-Turniere in der Welt des Golfsports. Die British Open gingen am vergangenen Wochenende zu Ende - mit dem Italiener Francesco Molinari als großem Sieger

P wie Pitchgabel: Nicht für das Essen im Clu bhaus gedacht. Mit der Pitchgabel bessern Golfer Abdrücke - so genannte Pichmarken - aus, aus, den sie mit einem hohen Schlag aufs Grün hinterlassen haben. Das Nichtausbessern von Pitchmarken gilt als Verstoß gegen die Etikette.

Ein Häuschen für das Päuschen: das Halfwayhouse im Buchenaurhof. Foto: Lörz

Q wie Quail: Meistens ein Fehlschlag (scherzhaft auch "Hasentöter" genannt), bei dem der Ball nicht hoch, sondern sehr flach, fast am Boden entlangt, fliegt. Gezielt eingesetzt kann dieser Schlag jedoch ein probates Mittel bei starkem Gegenwind sein.

R wie Rough: Als Rough wird das Gelände rund um das Fairway bezeichnet. Häufig ist dort hohes und dichtes Gras zu finden, das die Schläge erschwert.

S wie Strafschlag: Landet ein Ball im Aus oder im Wasser, gibt es einen Strafschlag. Der neue Ball, der ins Spiel gebracht wird, heißt Strafschlag. Zwei Strafschläge bekommt ein Golfer aufgebrummt, wenn er auf dem Platz versehentlich den Ball eines Mitspielers weiterspielt statt den eigenen.

T wie Tee: Ein Stift aus Holz, Plastik oder Gummi, auf dem der Ball beim Abschlag platziert wird. Längere Tees gibt es für den Abschlag mit dem Driver, kürzere Tees für das Eisen benutzt.

U wie Up: Anzahl der Löcher, die ein Spieler beim Lochspiel in Führung liegt. Ist er mit zwei Schlägen vorne, ist er 2 up, bei sieben 7 up.

V wie Vice: Hersteller von Golfbällen. Vice (sprich: "Weiß") ist offizieller Sponsor des BWGV. Vice-Bälle werden auch bei der imt gespielt.

WC: Meint in diesem Fall nicht das stille Örtchen. Mit "WC" werden Wildcards abgekürzt. Dank Wildcards erhalten Golfer, die normalerweise nicht für den Wettbewerb qualifiziert wären, eine Teilnahmeberechtigung. Bei der imt gibt es unter anderem für die beiden Sinsheimer Lokalmatadoren Tim Allgeier und Hendrik Langenstein.Sind schlagen zum Turnierauftakt heute ab 14.30 Uhr ab.

X wie X-Out-Bälle: X-Out-Bälle sind Billig-Bälle von minderer Qualität. Sie sind mit vielen X gekennzeichnet und für Wettspiele nicht zugelassen.

Y wie Yardage Book: Andere Bezeichnung für das Birdie Book. Ein kleines, käuflich erwerbbares Büchlein, das die Besonderheiten und Entfernungen der einzelnen Spielbahnen eines Golfplatzes detailliert beschreibt und anzeigt.

Z wie Zwilling-Pinna: Die First Lady des Golfclubs Sinsheim. Claudia Zwilling-Pinna ist seit 2016 die Präisdentin des Clubs und wie ihr Vorgänger Matthias Heitz gewitzt und schlagfertig. Auf die Frage eines Journalisten, warum die imt letztmals in Sinsheim stattfindet, antwortete sie: "Die US Open finden auch nicht jedes Jahr am gleichen Ort statt.