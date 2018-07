Von Eric Schmidt

Sinsheim. Der Golfplatz kann wie ein Abenteuerspielplatz sein. Tim Allgeier, Hendrik Langenstein und Albin Arifi wissen das nur allzu gut. Bei der International Matchplay-Trophy im Buchenauerhof, die heute mit dem Halbfinale und Finale endet, haben die jungen Golfer des GC Sinsheim und Heitlinger Golf Resorts Tiefenbach einiges erlebt.

Tim Allgeier (GC Sinsheim): Reicht es? Oder reicht es nicht? Als Tim Allgeier im Turnierbüro seine Scorecard abgibt, hofft er insgeheim, den Cut der besten 32 doch noch geschafft zu haben. Ja, er hat gut gespielt am zweiten Tag der Qualifikation und mit vier Birdies und acht Pars eine starke Aufholjagd hingelegt - wäre da nicht die schreckliche Bahn 17 gewesen, wo er sich eine schlimme 8 einhandelte. Zu viel. Es reicht nicht, wie Allgeier in der Scoring Area erfährt, die Matchplays finden ohne ihn statt. "Ärgerlich", sagt Allgeier. "Sehr, sehr ärgerlich."

Hintergrund Wer wird IMT-Champion? Und wer IMT-Championesse? Die Entscheidung fällt am Samstag mit dem Halbfinale (ab 8 Uhr) und dem Finale (voraussichtlich ab 12.30 Uhr). Nicht mehr dabei ist Wolfgang Glawe. Der 15-Jährige, der in der Qualifikation am Mittwoch mit einer 64er-Runde den Platzrekord einstellte, schied im Sechzehntelfinale am Donnerstagabend gegen Moritz Bott (GC Hofgut [+] Lesen Sie mehr Wer wird IMT-Champion? Und wer IMT-Championesse? Die Entscheidung fällt am Samstag mit dem Halbfinale (ab 8 Uhr) und dem Finale (voraussichtlich ab 12.30 Uhr). Nicht mehr dabei ist Wolfgang Glawe. Der 15-Jährige, der in der Qualifikation am Mittwoch mit einer 64er-Runde den Platzrekord einstellte, schied im Sechzehntelfinale am Donnerstagabend gegen Moritz Bott (GC Hofgut Praforst) aus. (esc)

Bei seiner dritten IMT-Teilnahme ist der junge Mann aus Dühren so nah dran wie noch nie an der K.o.-Runde. Zwar fehlen am Ende acht Schläge zum Cut, doch die Zahlen, sie sind relativ. Von den 36 Löchern sind es letztlich drei, die Allgeier die Teilnahme an den Matchplays kosten. Besonders bitter: der Turnierauftakt am Mittwoch.

An Bahn 1 haut er den Ball zwei Mal links hinter die weißen Pfosten ins Aus - wofür er zwei Strafschläge aufgebrummt bekommt. Statt einer 3 oder 4 muss er sich eine 9 für das relativ leichte Par 4 notieren. "Dabei habe ich extra mit dem Eisen 7 abgeschlagen, um sicher zu gehen", erklärt Allgeier.

An Bahn 2 kommt der nächste Strafschlag hinzu, eine 6 an dem 176 Meter langen Par 3. Zusammengerechnet mit der 8 auf Bahn 17 am zweiten Tag sind es zwölf Schläge, die er an diesen drei Löchern liegen lässt. Unter normalen Umständen hätten es am Ende also 151 statt 163 Schläge sein können, damit wäre er 23. statt 53. geworden. Schade. "Ich habe gut geputtet", sagt Allgeier. Und: "Am liebsten würde ich am Wochenende nur Bahn 17 spielen."

Hendrik Langenstein. Foto: Siegfried Lörz

Hendrik Langenstein (GC Sinsheim): Normalerweise würde er jetzt das Eisen 5 nehmen. Doch Hendrik Langenstein ist inzwischen alles egal. Am Abschlag von Bahn 10 greift er zum Driver. Alles oder nichts, der 17-Jährige aus Daisbach geht volles Risiko. Dann holt er aus und schlägt diagonal über die Abkürzung - über Büsche, Bäume und das Rough -, ehe der Ball nach 260 Metern oben auf dem Vorgrün liegen bleibt. Den anschließenden Putt versenkt er schnurstracks im Loch - mit einer 2 beendet Langenstein das Par 4. Ein Eagle. "Das hab’ ich noch nie geschafft. Das ist das erste Eagle in meinem Leben", freut er sich.

86 Schläge in der ersten, 90 Schläge in der zweiten Runde: Mit insgesamt 176 Schlägen schließt Langenstein die Qualifikation der imt ab und landet auf dem 55. und letzten Platz. Dass es schwer werden würde, war im Vorhinein klar - Langenstein ging mit dem schwächsten Handicap aller Teilnehmer an den Start. Insgeheim hatte er sich jedoch mehr erhofft, in der Proberunde am Montag war ihm eine 78 auf dem Par-72-Kurs geglückt.

Warum es nun nicht so rund lief? "Ich habe nicht schlecht gespielt. Es waren gute Schläge dabei. Vieles ist halt Kopfsache", sagt Langenstein und verweist auf die kurzen Putts, die er gerne "Druck-Putts" nennt. Aus einem oder eineinhalb Metern einzulochen, das fiel ihm schwer bei der imt. Dabei mag er das kurze Spiel.

Als er vor ein paar Jahren im Urlaub in Italien das Minigolf entdeckte, fand er sofort Gefallen am Putten und präzisen Schlagen - so ist der dann auch zum großen Golf gekommen. Bereut hat er es nicht, genauso wenig wie seinen Start bei der Matchplay-Trophy.

"Das Turnier war eine schöne Erfahrung. Ich habe viel gelernt", sagt Langenstein. "Es hat Spaß gemacht." Und das erste Eagle seines Lebens - das kann ihm niemand mehr nehmen.

Albin Arifi. Foto: Siegfried Lörz

Albin Arifi (Heitlinger Golf Resort Tiefenbach): Was für ein Finish. Mit dem zweiten Schlag pitcht Albin Arifi drei Meter an die Fahne, den anschließenden Putt locht er souverän ein - zum Birdie an Bahn 18. Ein schöner Abschluss. Papa Arif Arifi und Schwester Geresa, die einige Meter entfernt zuschauen, klatschen Beifall.

Albin Arifi hat sich gesteigert. Der 84er-Runde am ersten lässt er eine 80er- Runde am zweiten Tag folgen. 164 Schläge bedeuten am Ende Platz 47. Ob er zufrieden ist? "Nein", antwortet der 14-Jährige. "Ich habe nicht so gut gespielt."

Wie Tim Allgeier hatte er sich Hoffnungen auf die K.o.-Runde gemacht. Aber so ist das beim Golf. Jeder Tag ist anders, was sonst immer klappt, geht plötzlich schief. Albin Arifi hat Potenzial. Im Alter von drei nahm er erstmals Schläger in die Hand, mit Fünf legte er die Platzreife ab. Sein aktuelles Handicap lautet 3,7.

Die nächsten Ziele: internationale Turniere sowie die deutsche Meisterschaft in Halle. "Darauf werden wir ihn einstellen", verspricht Papa Arif Arifi lächelnd. Trainer Warren Jacklin wird Albin Arifi unterstützen, auch die Schwestern Geresa, Ereblina und Dafina - selbst hervorragende Golferinnen - stehen mit Rat und Tat zur Seite.