Das ​Hugo-Koch-Stadion soll in Zukunft HWH-Arena heißen. Foto: www.vfb-eppingen.de

Eppingen. (hsc) Nicht mehr Hugo-Koch-Stadion, sondern HWH-Arena: Das Fußball-Stadion des VfB Eppingen hat jetzt einen neuen Namen. Ab dem 1. Juli geht der Verbandsligist in der HWH-Arena auf Torejagd. HWH Machines ist eine Firma in Oberderdingen, die sich selbst als "Experte für Baumaschinen" vermarktet und nun die Namensrechte des Stadions erworben hat. "Der Vertrag läuft über fünf Jahre. Es gibt eine Option auf eine Verlängerung für weitere Jahre", sagte VfB-Vorsitzender Steffen Häffner am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz.

HWH Machines ist gleichzeitig der neue Trikotwerbepartner der ersten Mannschaft und erweitert den Pool der Hauptsponsoren. Seine "Einweihung" erlebt die HWH-Arena am 21. Juli, wenn Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ein Testspiel gegen die Queens Park Rangers bestreitet. Häffner: "Eine bessere Werbung für den neuen Namen kann es gar nicht geben."