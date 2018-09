Ingolstadt/Hoffenheim. (red) Viertes Spiel, vierter Sieg - bei Aufsteiger FC Ingolstadt hat die U17 der TSG 1899 Hoffenheim ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Eine knappe Woche nach dem Triumph beim Evergrande Cup in Madrid hat das Team von Trainer Danny Galm auch in der B-Junioren-Bundesliga ihren Siegeshunger unter Beweis gestellt. Beim souveränen 4:0 (3:0)-Erfolg stach Angreifer Marvin Weiß mit drei Treffern hervor, außerdem traf dessen Sturmpartner Armindo Sieb.

Keine Spur von Müdigkeit zeigten die U17-Talente der TSG bei ihrem Gastspiel an der Donau. Und das, obwohl sie in der vergangenen Woche beim Evergrande Cup in Madrid fünf Spiele in sechs Tagen zu absolvieren hatten. Beim noch punktlosen FC Ingolstadt drückte die Galm-Elf dem Spiel von Anfang an ihren Stempel auf. Nachdem es trotz guter Chancen auch nach 15 Minuten noch 0:0 stand, machte sich in den Reihen der Kraichgauer bereits ein wenig Ungeduld breit, doch der bereitete Weiß in der 19. Minute ein Ende. Nach Flanke von Kapitän Kerim Çalhanoglu nahm der vor der Saison von der SpVgg Greuther Fürth gekommene Stürmer den Ball im Zentrum direkt und überwand FCI-Schlussmann Stefan Schenk zum 1:0.

Der Treffer gab Sicherheit, und die TSG bestach in der Folge durch ihr Positionsspiel und ihr Selbstvertrauen. Der Dominanz der Kraichgauer hatte der Aufsteiger nicht viel entgegenzusetzen, und zehn Minuten nach dem 1:0 erhöhten die Galm-Schützlinge durch Sieb auf 2:0. Noch vor der Halbzeitpause machte die TSG dann alles klar. Rechtsverteidiger Benjamin Sejdinovic dribbelte sich in Richtung Ingolstädter Tor und steckte im richtigen Moment auf Weiß durch. Der Junioren-Nationalspieler blieb abermals eiskalt und verwandelte die mustergültige Vorlage zum 3:0 (34.).

Auch die zweiten 40 Minuten gestalteten die 2002er-Talente der TSG dominant. Ganz so viele hochkarätige Chancen wie im ersten Durchgang erspielten sie sich zwar nicht, Weiß war es dann, der nach einer Flanke des eingewechselten Max Schmitten den 4:0-Endstand besorgte (56.). "Wir hatten heute oft sehr gute Lösungen und haben dem Gegner gar keinen Raum gegeben", lobte Cheftrainer Galm, der seinen Spielern nun in der Länderspielpause eine trainingsfreie Woche zugesteht, um so Erholung und Regeneration zu ermöglichen. Nach der Pause kommt dann der amtierende süddeutsche B-Jugend-Meister Bayern München in die Akademie-Arena.

FC Ingolstadt: Schenk - Brunner, Mühlrath, Willibald, Benedix, Bierschenk (41. von Swiontek-Brzezinski), Mujcinovic, Bangura (60. Zizka), Fiedler, Wagner (75. Brandl), Röhl (41. Ghafury).

TSG 1899 Hoffenheim: Werner - Sejdinovic, Bogarde (41. Kronmüller), K. Özkaya, Mele. Frauendorf (55. Schmitten), M. Özkaya (61. Herth), Krüger, K. Çalhanoglu, John, Sieb (64. Beier), Weiß.

Schiedsrichter: John Bender. Zuschauer: 75. Tore: 0:1 Weiß (19.), 0:2 Sieb (29.), 0:3 Weiß (34.), 0:4 Weiß (56.).