Von Tobias Schächter

Sinsheim. Sagen wollte Joelinton Cassio Apolinário de Lira, kurz Joelinton, hinterher diesmal nichts. Höflich aber bestimmt teilte er dies den Reportern nach seinem erfolgreichen Arbeitstag mit, öffnete die Tür hinaus aus den Katakomben der Rhein-Neckar-Arena und freute sich auf ein paar erholsame Tage. Der 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg vor der Länderspielpause war ein Kraftakt für die TSG Hoffenheim. "Heute haben wir uns das Glück erarbeitet", stellte TSG-Trainer Julian Nagelsmann nach einem zähen Spiel treffend fest.

Dabei standen Einsatzwille und Durchsetzungsvermögen von Stürmer Joelinton symbolhaft für die TSG-Fähigkeit, dem unbequemen Gegner und der Müdigkeit nach dem Champions-League-Spiel am Mittwoch in Lyon zu trotzen. Wie er sich vor dem 1:0 durch Andrej Kramaric (65.) gegen die beiden Augsburger Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw und Martin Hinteregger aus fast aussichtsloser Situation mit seiner Zweikampfstärke einen Vorteil verschaffte und nach der Balleroberung die Übersicht behielt, zeigte Joelintons Klasse. Nagelsmann schwärmte wie ein Fan: "Salopp gesagt: Der Typ ist eine Maschine. Der ist nur schwer kaputt zu kriegen."

Die Entwicklung des 1,86 Meter großen und 22 Jahre jungen Stürmers mit den breiten Schultern ist erstaunlich. Vor drei Jahren war der junge Kerl ohne Deutschkenntnisse aus seiner Heimat nach Baden gekommen. Schüchtern neben und etwas unbeholfen auf dem Platz bewegte er sich. Nach einem Jahr mit nur einer Einsatzminute wurde der unreife Hüne für zwei Jahre zu Rapid Wien verliehen. In Österreich erzielte er in den vergangenen zwei Spielzeiten dann zwar 15 Tore in 60 Einsätzen, lernte die deutsche Sprache und gewöhnte sich an den Fußball und das Leben in Europa. Doch wegen seiner Schwäche im Torabschluss beschrieb ihn zum Abschied der Kurier auch als "einen hochveranlagten jungen Mann, der als Rätsel in Erinnerung bleibt".

Die Entscheidung, Joelinton eine zweite Chance in der Bundesliga zu geben, hat sich für die TSG längst als Volltreffer erwiesen. Unter Nagelsmann schob er wie so viele Spieler seine Grenzen weiter nach oben, nach einem Drittel der Saison stehen wettbewerbsübergreifend acht Tore und fünf Vorlagen in 17 Einsätzen für den Brasilianer in der Statistik. Und man traut diesem draufgängerischen Stürmer noch mehr zu. Joelinton könnte der nächste in der Reihe brasilianischer Talente sein, die in Hoffenheim ihre Karriere in Europa starteten und von dort mit großem Gewinn weiterverkauft wurden. Wie seine Vorgänger Luiz Gustavo, Carlos Eduardo, Firmino wird auch Joelinton von der Beraterfirma Rogon von Roger Wittmann betreut. In dessen Loge verfolgen oft Joelintons Eltern, Freundin und Sohn die Heimspiele. In seinem ersten Jahr bei der TSG kümmerte sich Kevin Kuranyi um ihn, noch heute steht der in Rio geborene ehemalige deutsche Nationalspieler mit Joelinton in Kontakt.

Doch längst ist dieser voll integriert. Zusammen mit Reiss Nelson, Andrej Kramaric und Adam Szalai bildet er eine starke Sturmauswahl. Vielleicht ist es das größte Lob für Joelinton und Co., dass derzeit niemand über die Weggänge von Mark Uth (Schalke) und Serge Gnabry (Bayern) jammert. Wie einst nach den Abgängen von Kevin Volland (Leverkusen) und Firmino (Liverpool) scheint die TSG auch diesmal den Verlust zweier Topstürmer zu kompensieren.

Was für eine Entwicklung Joelinton nehmen könnte, deutete er bereits zum Saisonstart mit drei Toren beim 6:1-Pokalsieg in Kaiserslautern an. Schon da nannte ihn Nagelsmann liebevoll, "eine Kante, die eklig zu verteidigen ist". Und: "Der Gegenspieler hat das Gefühl, er ist vorbei an ihm, und dann kommt er mit seinen ewig langen Gräten." Doch die Kante überzeugt längst auch als Kombinationsspieler mit technischer Raffinesse. Dass er sich zwischendurch eine "kleine schöpferische Pause nahm" (Nagelsmann), sieht ihm der Trainer nach. Joelinton hat sein Glück im zweiten Anlauf in Hoffenheim erzwungen. So wie die TSG am Samstag gegen Augsburg.