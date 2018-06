Heidelberg. (OK) Fünfmal nacheinander genießt der Hockey-Club Heidelberg in den nächsten Wochen Heimrecht; eine Ausgangslage, die die Heidelberger nützen müssen, um den Klassenverbleib in der 2. Regionalliga zu schaffen. Durch den Abstiegsdruck von oben ist es wahrscheinlich, dass drei der acht Vereine die Liga verlassen müssen.

Derzeit sieht es so aus, dass Wacker München und der Mannheimer HC II um den ersten Platz kämpfen werden. Der MHC kann dabei als Favorit angesehen werden. Er profitiert von einer umfangreichen Personalrochade, die mit dem Tochterverein Feudenheimer HC vorgenommen wurde. Schlusslicht ASV München dürfte bereits abgeschlagen sein. Die restlichen fünf Vereine liegen so nahe beieinander, dass es in der Endabrechnung auf jeden Punkt ankommen wird.

Rohrbach im Derby

Der HCH rangiert auf dem vorletzten Platz - allerdings hat er ein bis zwei Spiele weniger ausgetragen als die Tabellennachbarn, von denen man nur ein, zwei Zähler getrennt ist. So liegt Rot-Weiß München, den der HCH am Samstag zu Gast hat, nur zwei Punkte vor den Heidelbergern, könnte also im Falle eines Sieges überholt werden. Leicht wird das nicht, denn im Hinspiel setzte es eine 0:4-Niederlage. HCH-Kapitän David Müller sieht den HCH deutlich stärker als im Oktober und hofft auf einen Sieg. Aber: "In dieser Liga geht es so eng zu, dass jeder jeden schlagen kann." Trainer Phillip Gippert fügt hinzu: "Am Samstag werden Kleinigkeiten entscheiden. Wir müssen von Anfang an konzentriert spielen und unsere Fehler minimieren. Insbesondere offensiv müssen wir gefährlicher als in den letzten Spielen sein." Wichtig wird auch sein, ob die Anhänger die Heimspielatmosphäre perfekt machen.

Ein wichtiges Spiel steht auch den Damen der TSG Rohrbach bevor. Diese wollen sich auf ihrem Durchmarsch in die Oberliga auch nicht von den zweiten Damen des HCH bremsen lassen. Rohrbachs Trainer Daniel Winter gibt die Richtung an: "Wir sehen uns als Favoriten und wollen unsere Tabellenführung verteidigen und einen weiteren großen Schritt in Richtung Aufstieg machen."

2. Regionalliga Herren, Samstag, 16 Uhr: HC Heidelberg - Rot-Weiß München.

Verbandsliga Damen, Sonntag, 11 Uhr: TSG Rohrbach - HC Heidelberg II.