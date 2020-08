Hockenheim. Es wäre 50 Jahre nach dem ersten Formel-1-Rennen im Motodrom charmant gewesen, wenn Hockenheim im Oktober 2020 wieder als Ausweichquartier für ein Formel-1-Gastspiel hätte dienen können; diesmal freilich der Coronavirus-Pandemie geschuldet. Doch am Ende hat der Nürburgring den Zuschlag bekommen. Eberhard Reuß hat bei den beiden Geschäftsführern der Hockenheimring GmbH, Jochen Nerpel und Jorn Teske, nachgefragt.

Weshalb findet in Zeiten von Corona das deutsche Formel-1-Rennen nun doch nicht am Hockenheimring, sondern am Nürburgring statt?

Jorn Teske: Liberty Media hat sehr früh den Kontakt zu uns gesucht. Mit zunehmender Anzahl der Strecken, die wegen der Pandemie ihren Grand Prix absagen mussten, war klar, dass Liberty Media die Fühler nach allen Richtungen ausstreckt. Wir haben von Beginn der Gespräche an mit offenen Karten gespielt. Wir haben stets darauf hingewiesen, dass wir ein Formel-1-Rennen nur ausrichten können, wenn daraus gegenüber dem normalen Streckenbetrieb keinerlei wirtschaftliche Nachteile für uns entstehen. Alles andere ist gerade in diesen Krisenzeiten gegenüber dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und Gesellschaftern nicht verantwortbar. Am Ende sind wir mit Liberty Media nicht zusammengekommen. Wir müssen annehmen, dass die Kollegen in der Eifel mit der theoretischen Perspektive eines F1-Ereignisses mit Zuschauern ein finanziell reizvolleres Angebot machen konnten.

Hätte es 2020 einen Formel-1-Grand Prix im Motodrom geben können, wenn das Land Baden-Württemberg bei der Zulassung von Zuschauern der Hockenheimring GmbH entgegen gekommen wäre?

Jorn Teske: Anfang Juli, also ziemlich spät im Verlauf unserer Gespräche, haben die Verantwortlichen der Formel 1 im Zuge der allgemeinen Lockerungen ihr großes Interesse an einem Rennen vor Publikum sehr deutlich formuliert. Folglich ist davon auszugehen, dass die Chance, den Großen Preis von Deutschland in Hockenheim abzuhalten, bei Zulassung von Zuschauern deutlich erhöht gewesen wäre.

Wie steht es mit Blick auf die Corona-Verordnungen um den verbliebenen Rest der Saison? Welche Rennveranstaltungen finden statt? Im Fall von ADAC GT Masters, IDM und DTM mit Zuschauern?

Jochen Nerpel: Die derzeit gültige Verordnung besagt, dass Publikumsveranstaltungen bis mindestens am 31. Oktober untersagt sind. Momentan gibt es in Baden-Württemberg daran auch nichts zu rütteln. Entsprechend planen wir alle kommenden Veranstaltungen der Saison 2020 wie IDM, ADAC GT Masters, Hockenheim Classics, Porsche Sports Cup oder 1000 km Hockenheim vor leeren Tribünen. Wie es mit der DTM Anfang November aussieht, ist derzeit schwer absehbar. Allerdings ist mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Infektionen zu befürchten, dass Einschränkungen für Großveranstaltungen auch über den Oktober hinaus Bestand haben werden.

Wie kommt die Hockenheimring GmbH finanziell aus dieser Coronavirus-Krise heraus?

Jorn Teske: Aufgrund der Folgen der Pandemie verzeichnen wir schon jetzt einen Umsatzverlust in Millionenhöhe. Auf der einen Seite können wir diesen durch liquiditätssichernde Maßnahmen wie der Aussetzung von Darlehenstilgung, Instandhaltungen und Investitionen sowie tief greifende Einschnitte im Personalbereich kompensieren. Auf der anderen Seite zehren wir nun von einem recht hohen Liquiditätsvortrag, den wir in den vergangenen Jahren erwirtschaften konnten. All dies wird uns die Krise überstehen lassen. Auch wenn wir im nächsten Jahr noch von einem eingeschränkten Betrieb ausgehen, sind wir zuversichtlich, dass sich die Situation verbessern wird.

Welche Rolle spielt die Formel 1 in der Zukunft für den Hockenheimring?

Jochen Nerpel: Zunächst muss man festhalten, dass wir im Moment keinen Vertrag für die Austragung weiterer Großen Preise mit Liberty Media haben. Die F1 ist und wird bis auf Weiteres die Königsklasse des Motorsports bleiben und ist allein deshalb für uns interessant. Allerdings werden sich die finanziellen Ansprüche des Serienrechteinhabers wahrscheinlich auch künftig nur schwer mit den eigenen wirtschaftlichen Interessen und Zwängen in Einklang bringen lassen. Wir müssen abwarten, wie sich alles entwickelt, und werden weiterhin mit Liberty Media in Kontakt bleiben.

Der erste Formel-1-Grand Prix vor 50 Jahren ist wahrscheinlich das wichtigste Rennen in der Geschichte des Hockenheimrings gewesen. Wird das Jubiläum noch einmal nachgefeiert?

Jochen Nerpel: Sicherlich ist dies ein tolles Jubiläum, und wir sind sehr stolz auf unsere Formel-1-Geschichte. Allerdings wird es bedingt durch die jetzige Situation keine Feier geben.