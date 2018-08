Hoffenheim fegt Verona 5:0 vom Feld

Wels. (jog) 3:0, 2:2, 8:2 und am Samstagnachmittag 5:0 - Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim befindet sich vor dem Pflichtspielstart am 18. August im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in fast beängstigender Frühform. Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers im oberösterreichischen Windischgarsten fegte "Hoffe" den italienischen Serie-A-Klub Chievo Verona mit 5:0 (2:0) vom Feld. Cheftrainer Julian Nagelsmann flüchtete nach dem zweiten Torfestival binnen einer Woche in Ironie: "Ich weiß auch nicht, was mit den Gegnern los ist. Vielleicht sind wir auch gut."

Letzteres scheint auf jeden Fall zu stimmen. Vor knapp 200 mitgereisten TSG-Fans, mit denen sich die Mannschaft am Vorabend zu einem gemeinsamen Grillfest verabredet hatte, präsentierten sich die "Nagelsmänner" als kompakte Einheit. Ja, der überzeugende Testspielerfolg hätte sogar noch höher ausfallen können ...

Bei 34 Grad im Schatten markierten in der kleinen, feinen Arena des Regionalligisten FC Wels Demirbay (16.), Kaderabek (45.), Posch (46.), Joelinton (69.) und Grifo (83.) die Treffer für den Champions-League-Neuling, der mit großen Ambitionen, aber durchaus auch mit einem gleichwertig und tiefer besetzten Kader in die neue Saison geht. Davon ist auch Außenverteidiger Pavel Kaderabek überzeugt, der unter den prüfenden Augen von Tschechiens Nationaltrainer Karel Jarlím eine gute Vorstellung ablieferte. "Ich spiele immer hundert Prozent", sagte der Sympathieträger und Dauerläufer aus Prag: "Es war heute sehr anstrengend und sehr heiß, aber wir haben trotzdem eine gute Leistung gezeigt. Wir haben eine noch bessere Mannschaft als im letzten Jahr."

Das TSG-Profiteam und der 2019 nach Leipzig wechselnde Trainer wollen Rang drei in der abgelaufenen Spielzeit bestätigen. Oder sogar toppen, wie Nagelsmann in einem ausführlichen Gespräch (wir berichteten in der RNZ-Samstagausgabe) die Kernbotschaft setzte. Übers Wochenende wurden darüber hinaus interne Eckpunkte geklärt: Kevin Vogt bleibt Kapitän, gemeinsam sind Benjamin Hübner - übrigens wieder aus dem Krankenhaus in Kirchdorf entlassen - und Keeper Oliver Baumann seine beiden Stellvertreter. Den Mannschaftsrat komplettieren Adam Szalai, Neuzugang Leonardo Bittencourt und Ermin Bicakcic, was im Fall des Bosniers gegen dessen Verkauf spricht.

Wie dem auch sei: Nagelsmann belohnte seine Jungs nach dem intensiven Trainingscamp mit zwei freien Tagen. Am Mittwoch geht es weiter, dann mit dem Einstudieren von Standards.

Hoffenheim: Baumann (46. Kobel) - Kaderabek (46. Brenet), Bicakcic (46. Akpoguma), Vogt (46. Hoogma), Adams (46. Posch), Schulz (46. Pires) - Grillitsch (46. Nordtveit), Demirbay (46. Grifo), Amiri (46. Zuber) - Belfodil (46. Joelinton), Szalai (46. Otto)

Tore: 1:0 Demirbay (16.), 2:0 Kaderabek (45.), 3:0 Posch (46.), 4:0 Joelinton (69.), 5:0 Grifo (83.).