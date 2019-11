Stimmen zum Spiel

> Branislav Ignjatovic, Trainer MLP Academics Heidelberg: „Gerade in den ersten zehn Minuten haben wir gesehen, warum wir verloren haben. Von unseren Starting-Five sind zwei Leute heute zu Hause geblieben. Ich habe die Mannschaft nicht überzeugt, wie stark Kirchheim ist, das muss ich auf meine Kappe nehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas besser gespielt, aber wir haben die Partie im ersten Viertel verloren. So eine Leistung kann man sich in so einer engen Liga nicht erlauben.“

> Mauricio Parra, Trainer Kirchheim Knights: „Ich hatte nicht erwartet, dass wir so starten und so gut ins Spiel finden. Wir wussten, dass wir eine Topleistung bringen müssen, um eine Chance zu haben. Heidelberg bei 69 Punkten zu halten, ist für uns eine besondere Leistung. Unsere Verteidigung war der Schlüssel. Jetzt wollen wir versuchen, unten herauszukommen. Mit DaJuan Graf haben wir jetzt einen Spieler bekommen, der uns entscheidend weiterbringt.“