Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Um die Pünktlichkeit bei der Deutschen Bahn ranken sich viele Mythen. Es ist ein Thema, bei dem wohl jeder Bundesbürger irgendwie glaubt, mitreden zu können. Anna Herzberg ist bei dem Unternehmen als strategische Einkäuferin beschäftigt. Ihre Strategie beim SAS Halbmarathon in Heidelberg ist recht einfach: Jahr für Jahr kommt sie pünktlich ins Ziel - als Erste.

Ein Porridge, ein kleiner Riegel, zwei Schluck Cola und ein kräftiger Kaffee - das musste der Seriensiegerin am gestrigen Sonntag zum Frühstück reichen. Um 6 Uhr war Herzberg in Frankfurt aufgestanden. Erst wurde die Konkurrenz auf der Autobahn abgehängt, dann auf der Laufstrecke. Die sommerlichen Temperaturen, die nahe an der 30-Grad-Marke kratzten, juckten die Frankfurterin nicht wirklich. "Ich mag es lieber warm", verriet sie nach 1:26:08 Stunden mit einem breiten Grinsen. Und sah nach der Hatz durch die Höhen Heidelbergs noch richtig frisch aus. Nach ihrem knappen Vorjahressieg hatte sie mit härterer Konkurrenz gerechnet: "Ich habe mich einige Male umgedreht, der Abstand war relativ groß."

Echte Gegenwehr auf der Strecke hatte Anna Herzberg bei ihrem dritten Sieg in Folge nicht zu fürchten. Aiofe Quigley hat letztes Jahr zwar den Heidelberger Trail Marathon gewonnen - das hohe Tempo von Herzberg konnte die Britin aber zu keinem Zeitpunkt mitgehen. "Der Halbmarathon ist für mich einfach zu schnell", gab die angehende Fremdsprachendolmetscherin für Englisch, Französisch und Deutsch zu. "Mit meinem zweiten Platz bin ich sehr zufrieden, mit der Zeit von 1:30:12 Stunden aber nicht."

Was angesichts der Temperaturen auch nicht erstaunlich war. Die Sahara-Party in der Kurpfalz verhinderte nicht nur das bei vielen Hobbyläufern anvisierte Ziel, unter der magischen Zwei-Stunden-Marke zu bleiben. Bei knapp zehn Grad mehr als im Vorjahr war ein neuer Streckenrekord illusorisch. "Der Spaßfaktor war heute eher gering", gab Jochen Uhrig angesichts der sommerlichen Temperaturen zu. "Das war teilweise schon brutal."

Der Vorjahressieger lief erneut zu einem ungefährdeten Erfolg. In 1:14:21 Stunden blieb der Betriebswirt aus Weinheim nur knapp 90 Sekunden über seiner Bestzeit aus dem Vorjahr. Ernsthaft gefährden konnte ihn niemand.

Michael Chalupsky kam 26 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel - ein großer Erfolg für den Läufer der TSG Heidelberg. Unzufrieden wirkte der Zweite nicht. "Gegen Jochen Uhrig kann man durchaus verlieren", gab der Neckargemünder zu, der erst seit drei Jahren läuft und zum ersten Mal in Heidelberg startete. Und ärgerte sich im Nachhinein darüber, am ersten Anstieg das hohe Tempo des Siegers nicht mitgegangen zu sein: "Er war immer in Sichtweite. Ich hätte da etwas mutiger sein sollen. Aber jetzt weiß ich ja, wo ich nächstes Jahr dagegenhalten muss. Die Stimmung an der Strecke ist genial. Wie bei der Tour de France."

Stark im Geschäft waren bei der Hitzeschlacht auch die übrigen Läufer der TSG Heidelberg. Tim Ellerhof wurde Siebter, Marcus Imbsweiler verpasste mit dem elften Rang nur knapp die Top Ten. "Zwei Minuten muss man bei dieser Hitze eigentlich draufschlagen", sprach der glücklich erschöpfte Krimiautor, dem beim letzten Anstieg die Kraftreserven ausgingen.

Die Anfeuerungsrufe der Zuschauer genießt auch Frederic Giloy seit Jahren. Zum sechsten Mal hintereinander gewann der 26-Jährige schon den Henkel Team-Lauf - und zwar deutlich. Etliche Asse der Mannheimer TG, die die Sprintstrecke sonst klar dominieren, waren diesmal nicht am Start - und der Seriensieger weitgehend auf sich allein gestellt.

Bis zum ersten Anstieg konnte der erstaunlich starke Leon Zeiger noch mithalten, doch dann zog Giloy das Tempo deutlich an. Beim Abstieg konnte der Schüler den langen Schritten des Favoriten nicht mehr folgen. "Körperlich und mental ist Heidelberg immer unglaublich anstrengend, auch wenn es nach außen immer so einfach aussieht", befand der Sieger: "Ich liebe den Lauf hier, die Stimmung ist immer gigantisch. Aber vor dem Start und vor allem im Rennen ist es die Hölle."

Im Jahr der Wiederholungstäter durfte auch Kathrin Halter nicht fehlen. Zwei Tage vor ihrem 21. Geburtstag feierte sie beim Team-Lauf ihren vierten Erfolg hintereinander. Wie immer konkurrenzlos. Zu Beginn ging die Athletin der Amicitia Viernheim das Tempo der Männer mit. "Ich wollte mich aus dem Chaos hinter mir raushalten", sagte die Studentin der BWL-Industrie, die im Sommer wieder in der Triathlon-Bundesliga starten wird.

Anna Herzberg entspannte nach dem Lauf erst einmal auf der Neckarwiese. 2019 peilt sie ihren vierten Sieg in Folge an. Natürlich pünktlich.