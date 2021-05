Von Nikolas Beck

Heidelberg. Harry Rupp, 68, hatte als Aufbauspieler maßgeblichen Anteil am Gewinn der letzten Meisterschaft der Heidelberger Basketballer 1977. Am Sonntag freute er sich als einer der Academics-Gesellschafter über den Zweitliga-Titel.

Harry Rupp, wie oft hat es während der Spiele in den vergangenen Tagen in den Fingern gejuckt, selbst noch mal auf den Korb zu werfen?

Als ich das erste Mal in der neuen Halle stand, dachte ich schon: Mensch, das würde Spaß machen, hier mal zu spielen. Natürlich reizt das, vor allem wenn man sich volle Zuschauerränge vorstellt. Ich werde vielleicht mal mit Albin (Anm.d.R.: Albin Mauz, Co-Trainer der Academics) ein Wettschießen von der Freiwurflinie machen (lacht).

Können Sie den erstmaligen Aufstieg seit dem Abstieg 1985 schon greifen?

Es war immer die Wunschvorstellung, das irgendwann zu schaffen. Wir haben diesen Weg konsequent verfolgt. Ganz viele Jahre war es nicht erfüllbar, weil wir die Halle nicht hatten. Und dann gab es noch einen zweiten Hammer durch den Beschluss der BBL, einen Mindestetat einzuführen. Das war am 23.4.2018, das Datum habe ich im Kopf. Denn das war natürlich noch mal eine hohe Hürde. Sportlich waren wir gar nicht so weit weg gewesen in den letzten Jahren.

Wie hat sich der Stellenwert des Basketballs seit Ihrer aktiven Zeit geändert?

Als ich hier herkam, 1973, da war Basketball Stadtgespräch, Sportart Nummer eins in Heidelberg. Irgendwann ging es los, dass das Geld die große Rolle spielte. Zu meiner Zeit hatten wir alle studiert, unser Hauptziel war es, unseren Beruf zu erreichen.

Auch als Nationalspieler hat man damals für eine bessere Aufwandsentschädigung gespielt?

Eine Aufwandsentschädigung gab es natürlich. Aber dann musste man neben dem Studium halt nicht jobben gehen. So muss man sich das vorstellen.

Harald Rupp hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich: Erst drückte er am Samstagmittag den Zweitliga-Fußballern aus seiner Heimat Osnabrück im Abstiegskampf die Daumen und freute sich über ein 3:1 in Würzburg. Dann sah er am Nachmittag, wie die MLP Academics in Leverkusen den ersten Schritt zur Zweitliga-Meisterschaft gingen – und am Sonntag im Rückspiel im SNP Dome alles perfekt machten. Rupp, der aktiv immer noch Tennis spielt, gewann mit den Basketballern des VfL Osnabrück 1969 die Deutsche Meisterschaft. 1973 wechselte er zum USC Heidelberg, mit dem er 1977 das Double sowie 1978 erneut den Pokalwettbewerb holte. Als 17-Jähriger debütierte der Guard 1970 für die Nationalmannschaft, für die er insgesamt 57-Mal auflief. Nach seinem Karriereende blieb der freiberufliche Rechtsanwalt den Heidelberger Basketballern in verschiedensten Funktionen treu, darunter neun Jahre lang bis 2007 als Sportlicher Leiter. Rupp, der verheiratet ist, zwei Kinder und zwei Enkelkinder hat, ist einer der fünf Gesellschafter der Spielbetriebs GmbH. nb

Die damaligen Finalspiele verfolgten Tausende Fans in der Halle. Wie kann man diese Begeisterung neu entfachen?

Die Leute müssen das Spiel mal live gesehen haben. Gesehen haben, wie weit das ist, so einen Dreier reinzuwerfen. Wer die Emotionen in der Halle, etwa bei solch einem Spiel wie zuletzt in den Playoffs gegen Kirchheim mit dreifacher Verlängerung, erlebt hat, der bleibt beim Basketball. Ich vergleiche es ganz gerne mit dem Fußball: Spätestens nach 24 Sekunden wird aufs Tor geschossen – und entweder geht der Ball rein oder an den Pfosten. Da ist richtig was los. Das macht den Reiz aus. Man ist viel näher dran, es gibt keine Zäune und eine viel größere Nähe.

Was ist Ihre schönste Erinnerung an die eigene aktive Zeit in Heidelberg?

Das Double 76/77 war schon etwas ganz Besonderes. Wir hatten uns zweimal gegen Leverkusen durchgesetzt, die eigentlich Favorit waren.

Wie wurde das gefeiert?

Tagelang (lacht). Wir konnten uns ja in der Altstadt bewegen, ohne dass es am nächsten Tag in den sozialen Medien stand. Das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Sagen wir es so: Es wurde damals gefeiert – nicht nur die Meisterschaft.

Mussten sich die Academics vom angestaubten Uni-Sportclub-Image erst lösen, um erfolgreich zu sein?

Definitiv. Die Tradition ist schön und gut, aber damit gewinnst du keine Spiele. Wir konnten nicht sagen: Wir waren der USC Heidelberg, das funktioniert schon irgendwie mit dem Aufstieg.

Der Playoff-Modus wurde geändert und die Gruppenphase konnte nicht zu Ende gespielt werden. Wäre der Aufstieg auch ohne die Pandemie gelungen?

Wir hatten von Beginn an eine Mannschaft, die das sportlich erreichen konnte. Unabhängig davon, ob wir vor Zuschauern oder leider in einer leeren Halle spielen mussten. Dass der Aufstieg verdient ist, steht für mich außer Frage. Das hat man durch Hauptrunden-Platz zwei unter Beweis gestellt. In den Playoffs gehört viel Glück dazu. Die sind nur dann fair, wenn am Ende auch der Hauptrunden-Erste oder Zweite Meister wird.

Nun sind die Academics Meister. Können sie sich erneut dauerhaft in der Ersten Liga etablieren?

Wir werden mit Sicherheit erst einmal gegen den Abstieg spielen. Wir werden die Mannschaft auch ein bisschen verstärken müssen. Aber wir haben uns sportlich herangerobbt in den vergangenen Jahren und sollten diesen Weg kontinuierlich weitergehen.