IStartschuss: In der Kurfürstenanlage machen sich die Teilnehmer traditionell auf die anspruchsvolle 21,1 Kilometer lange Strecke. Foto: vaf

Von Achim Wittich

Heidelberg. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es am 1. Mai wieder soweit sein. Die TSG 78 Heidelberg hat sich dazu entschlossen den 39. SAS Halbmarathon zu veranstalten – sofern es die Pandemie zulässt. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit Andreas Wahlster (67) vom TSG-Organisationskomitee, der seit 1997 die "Stimme" des Laufspektakels ist und den Renntag genauso launig wie souverän moderiert. "Hoch motiviert und ehrgeizig" freut sich der Ladenburger mit seinen Vereinskollegen auf den Wiederstart der weit über die Metropolregion hinaus beliebten Laufveranstaltung.

Andreas Wahlster, war die Entscheidung im Verein klar, den Halbmarathon nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden zu lassen?

Andreas Wahlster begleitet den Renntag seit 25 Jahren am Mikrophon. Foto: vaf

Sie war klar in dem Sinn, dass wir entschieden haben, alle Vorbereitungen zu treffen, um den Halbmarathon am 1. Mai durchzuführen. Wir sind hoch motiviert und ehrgeizig, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Unter welchen Corona-Bedingungen wird am "Tag der Arbeit" in Heidelberg der Läuferschweiß vergossen werden?

Wir sind darauf eingerichtet, Bedingungen zu schaffen, die den dann geltenden Corona-Vorschriften vollauf gerecht werden. Wir haben natürlich selbst das größte Interesse daran, dass die Läuferinnen und Läufer unter hinreichend sicheren Umständen teilnehmen können.

Von welchen Regeln gehen Sie derzeit aus?

Wir können nur auf Sicht fahren, wie man so schön sagt. Ich gehe davon aus, dass es auf eine 2G-Regel hinausläuft.

Wie wird das dann konkret für die Teilnehmer und die Zuschauer am Streckenrand aussehen?

Wir werden mit Sicherheit einen Bereich schaffen, indem sich alle Menschen bewegen können, die die 2G-Regel erfüllen. Es kann sein, dass wir beispielsweise die ganze Anmeldung und Ausgabe der Startnummern nach draußen verlegen. Und es kann natürlich auch sein, dass wir zuschauermäßig gedeckelt werden.

Wie läuft die Kommunikation mit der Stadt und den Behörden?

Wir sind in sehr guten und intensiven Gesprächen und in einem sehr guten Dialog mit der Stadt Heidelberg und dem Ordnungsamt. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar wird uns selbstverständlich Vorgaben machen und Richtlinien vergeben. Aber wie gesagt, unser Eigeninteresse an größtmöglichem Schutz für alle ist ebenso selbstverständlich. Wir werden der Stadt ein geeignetes Hygienekonzept vorlegen können.

Normalerweise wird die Online-Anmeldungstür Ende Februar geöffnet ...

Wir wollen möglichst vor der Anmeldebeginn Klarheit haben, denn auch die Teilnehmer sollen schließlich eine Planungsorientierung bekommen. Leider mussten ja zuletzt viele Läufe, gerade auch die Silvesterläufe, abgesagt werden. Ich gehe davon aus, dass wir uns Ende Februar, Anfang März entscheiden müssen. Die Entscheidung, wann die Online-Anmeldung freigeschaltet wird, fällt sehr wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Wochen.

Gibt es wegen Corona eine Begrenzung der Teilnehmerzahl?

Nein, es gibt wie immer drei Läufe und den Halbmarathon mit 3500 Startern.

Und die Sponsoren sind der TSG 78 treu geblieben?

Ja, das ist ein großes Glück für uns und wir sind dafür sehr dankbar. Wir werten es als ein Zeichen der guten Zusammenarbeit sowie der Zufriedenheit der Sponsoren mit unserem Konzept und der Außendarstellung der Veranstaltung.

Und wenn Corona allen Laufbegeisterten doch einen Strich durch die Rechnung machen sollte?

Wir haben innerhalb der Leitungsgruppe der Leichtathletikabteilung gesagt, dass wir es einfach versuchen wollen, sind aber trotzdem auch auf ein Nichtstattfinden eingestellt.

Selbst wenn dieser unerwünschte Fall eintreten sollte: Der Heidelberger Halbmarathon wird aber auch einen dritten Ausfall hintereinander verkraften?

Den Halbmarathon wird es mit Sicherheit weiter geben, darauf gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Wir haben glücklicherweise junge Leute im Verein, die Lust haben, in die Verantwortung zu gehen. Die Veranstaltung wird nicht sterben.