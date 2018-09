Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Michael Roth wirkt entspannt. Aktuell verbringt der ehemalige Handball-Bundesliga-Coach der MT Melsungen viel Zeit mit seiner Familie, pendelt zwischen Kassel und der Bergstraße. Seit seiner Trennung von der MT im April war Roth, der in Leutershausen das Handballspielen lernte, nicht mehr als Trainer aktiv, nun verrät er im RNZ-Interview, dass er bereit für neue Aufgaben ist.

Roth, 56, wird ab Oktober den Sydney University Handball Club in Australien trainieren und bis zum IHF Super-Globe (16. - 19. Oktober in Katar) die Mannschaft coachen. Dort trifft er auf Teams wie den FC Barcelona, die Füchse Berlin oder Champions-League-Sieger Montpellier HB.

Michael Roth, wie war Ihre erste Reaktion, als die Anfrage aus Sydney kam?

Puh, wie das eben so ist bei solchen Anfragen, ich habe ich erstmal gedacht, das klingt aber interessant. Handball spielt in Australien ja eigentlich keine große Rolle, eigentlich ja gar keine. In den vergangenen Jahren hat sich der Verein in Sydney durch den deutschen Pascal Winkler aber strukturiert, dann kam die Teilnahme am Super-Globe dazu - für dieses Projekt holte man dann immer wieder Spieler aus Europa zur Mannschaft, die entweder dort studieren oder zufällig da sind.

Und ein Trainer wurde noch gesucht?

Nun ja, Pascal hat dann nach der Trennung von der MT Melsungen die Presse verfolgt und gelesen, dass ich offen für alles bin und mein Englisch verbessern will. Da hat er ein Ansatz gesehen. Der entscheidende Punkt war aber, dass die MT Melsungen mir die Erlaubnis gegeben hat, denn aktuell bin ich ja noch immer Angestellter bei der MT. Für mich als Trainer ist es natürlich gut, dass ich nun wieder ein bisschen in den Alltag reinkomme. Ich will versuchen, mit den Jungs etwas zu bewegen. Die freuen sich alle sehr, dass ein Trainer mit Bundesliga-Erfahrung kommt. Für mich ist es auch eine große Sache, beim Super-Globe dabei zu sein - das werde ich sonst nicht mehr erleben (lacht). Die Entscheidung ist schnell gefallen.

Waren Sie überhaupt schonmal in Australien?

(lacht) Nein, ich war schon fast überall auf der Welt, aber in Australien tatsächlich noch nie. Aber alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind positiv gestimmt und haben mir gesagt, dass ich das machen soll.

Wie hat denn Ihre Familie reagiert?

Am Anfang haben sich natürlich alle gefragt: Was ist denn das jetzt? Aber im Prinzip freuen sich nun alle. In der Vorbereitungsphase hatte ich ja diesmal seit 40 Jahren erstmals frei, wollte auch bei Kollegen hospitieren, dann kam die Anfrage. Dieses Projekt ist einfach interessant, um zu sehen, was ich als Trainer in so kurzer Zeit bewegen kann.

Hand aufs Herz: Wie ist das Niveau Ihres zukünftigen Vereins?

Naja, ich habe die vergangenen Jahre verfolgt, es gab immer mal wieder einen Achtungserfolg. Zum Niveau kann ich jetzt auch nur das sagen, was mir beschrieben wurde: Die Mannschaft soll sich auf Regional-Liga-Niveau bewegen. Es gibt eben vereinzelt immer wieder Spieler, die sich dem Verein kurzfristig anschließen. Ich habe schon einige Videos gesehen, da sind ordentliche Leistungen bei rumgekommen. Insgesamt geht es aber auch gar nicht darum, dass wir beim Super-Globe groß etwas reißen, vielmehr soll die Mannschaft einigermaßen mithalten.

Die Fremdsprache Englisch wollen Sie weiter verbessern. Weil Sie demnächst im Ausland arbeiten möchten?

Ich habe ja keine höhere Schulausbildung genossen, deshalb ist mein Englisch dementsprechend schlecht. Ich dachte eigentlich, dass ich in Melsungen bis zum Karriereende bleibe. Jetzt gibt es vielleicht einen neuen Ansatz und das Ausland ist mit Sicherheit auch ein Thema. Es schadet grundsätzlich nicht, wenn man gut Englisch spricht. Zunächst habe ich aber einen Übersetzer dabei und muss schauen, wie sich das entwickelt.