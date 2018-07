Nußloch. (soz) Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Racket-Center zwischen Nußloch und Walldorf. Dort, wo sich Anke Huber und andere Tennis-Weltklassespieler vor allem in den 1990er Jahren auf Turniere vorbereiteten, vollzog sich ein Transfer im Handball, der bundesweit für Schlagzeilen sorgt: Christian Zeitz, 38, spielt ab sofort für den Drittligisten SG Nußloch, er unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag. Bereits am Montag Abend absolvierte Zeitz das erste Training in der Olympiahalle.

Zeitz gehört zu den größten Titelsammlern im deutschen Handball: Weltmeister 2007, Europameister 2004, Olympia-Zweiter 2004, 166 Länderspiele und 458 Tore, drei Mal Champions-League-Sieger, neun Mal deutscher Meister und sieben Mal Pokalsieger mit dem THW Kiel, über 1000 Bundesliga-Treffer.

Nicht nur die Zahlen sind beeindruckend: Der halbrechte Rückraumspieler wurde beim Rekordmeister wegen seiner spektakulären Spielweise zum Publikumsliebling, das Trikot mit der Nummer 20 zogen sie ehrenhalber unters Dach der Ostseehalle - doch in den letzten Monaten ließ sich ein unwürdiger Abschied leider offenbar nicht vermeiden: Zeitz wurde im Februar suspendiert, weil er auf einen unbefristeten Vertrag pochte und ankündigte, den Klub zu verklagen.

Dabei lief sein Zwei-Jahres-Kontrakt bis Juni dieses Jahres. Anfang Juli einigte sich der Klub mit ihm, zahlte 75.000 Euro Entschädigung, Zeitz akzeptierte im Gegenzug das Vertragsende.

Und ist deshalb frei für Nußloch und bereit für eine Rückkehr in seine Heimat: Zeitz stammt aus Östringen, wechselte vor eineinhalb Jahrzehnten dann nach Kiel, wo er die Handball-Welt aufmischte.

Wie kam er nun nach Nußloch? Mit den Verantwortlichen des ambitionierten Vereins vor den Toren Heidelbergs gab es in den letzten Wochen schon das eine oder andere Gespräch. Immer mal wieder wurde er in der 11.000- Einwohner-Gemeinde mit Funktionären gesehen, Gerüchte einer Verpflichtung hielten sich im Dorf, wo sich ziemlich viele kennen, seit Tagen hartnäckig.

"Der erste Kontakt kam über unseren Co-Trainer Mario Donat zustande", erzählt Geschäftsführer Manfred Gspandl. "Er ist seit Jahren mit Christian befreundet. Dann haben wir in den letzten Wochen Gespräche mit Sponsoren gesucht, um den Wechsel zu stemmen. Jetzt ist es uns gelungen."

Auch Manager Christian Fingerle freut sich über den größten Coup der Vereinsgeschichte: "Ein großer Tag für uns." Sportlich, das hat Zeitz auch noch direkt vor seiner Suspendierung in Kiel bewiesen, hat er trotz seines hohen Sportler-Alters noch immer das Zeug zu großen Leistungen, auch in der Bundesliga.

Nicht umsonst soll unter anderem auch der VfL Gummersbach an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. "Unser Ziel ist klar: der Aufstieg in die Zweite Liga", sagt Gspandl. "Aber niemand soll glauben, dass es durch Christians Verpflichtung von alleine läuft. Wir müssen hart arbeiten."

Trainer Christian Müller, der mit Zeitz zu Jugend-Zeiten zusammen in der Auswahl-Mannschaft spielte, lächelt verschmitzt: "Wir haben uns auf der rechten Rückraumseite optimal verstärkt. Das ist die beste Variante, die wir haben konnten."

Nicht nur sportlich hilft Zeitz, der auch in Nußloch seine Lieblings-Nummer 20 aufs Trikot beflockt bekommt, der SG. Er wird, da muss man gar nicht großartig prophetisch veranlagt sein, das Aushängeschild des Klubs und der Dritten Liga werden. Ein solch großer Name findet sich weit und breit in keinem anderen Kader. Zeitz könnte noch mehr Zuschauer als bisher in die Olympiahalle locken.

"Für uns ist das ein total positives Zeichen", weiß Gspandl. "Es ist uns bewusst, dass wir zukünftig nicht nur im Kreis Heidelberg eine größere Nummer sind."

Sieht auch Müller so: "Der Hype um Christian wird groß sein. Aber uns muss allen klar sein, dass wir nicht die SG Zeitz sind, sondern die SG Nußloch. Nur wenn wir als Mannschaft auftreten, können wir unsere Ziele erreichen."

In engem Zusammenhang mit der Verpflichtung von Zeitz muss man auch eine weitere Verstärkung sehen: Kreisläufer Lukasz Petroczi (20) kommt vom ungarischen Champions-League-Teilnehmer Veszprem, wo er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

Zeitz spielte dort zwischen 2014 und 2016. "Christian gab unserem Co-Trainer Mario Donat den Tipp, dass Lukasz einer für uns wäre", sagt Manager Fingerle.

Petroczi trainierte zur Probe bereits mehrfach mit, bekommt in Nußloch einen Drei-Jahres-Vertrag. Auf seinem Instagram-Account hat er bereits stolz verkündet: "Spieler bei der SG Nußloch."

Er ist nicht der einzige Nußlocher, der in diesen Tagen stolz sein kann.