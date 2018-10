Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Wenn in der Dritten Handballbundesliga das Derby zwischen dem Turnverein "Germania" Großsachsen (TVG) und der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) ansteht, herrscht Ausnahmezustand in Hirschberg. Schon Tage vorher scheint es kein anderes Thema mehr in der Gemeinde zu geben, und jeder fiebert dem Spiel entgegen.

Dementsprechend war auch am Samstagabend, an dem die SGL beim TVG gastierte, die Sachsenhalle voll besetzt. Kurz vor Spielbeginn eilten immer noch Anhänger der beiden Mannschaften in Richtung Sachsenhalle und versuchten, eine der letzten Stehplatzkarten zu bekommen. Die Stimmung unter den Fans beider Mannschaften in der Halle war bestens. Für die Fans der SGL vielleicht zu gut, denn irgendwie bekamen sie nicht mit, dass Hallensprecher Volker Barzyk begann, die Namen der Spieler ihrer Mannschaft zu verlesen.

Auch die Spieler selbst schienen das nicht mitzubekommen und warteten noch im Kabinengang. So war es zu Beginn der Spielervorstellung ungewöhnlich ruhig in der Halle. Erst als die Hälfte der SGL-Spieler genannt war, liefen diese aufs Feld - und sofort ertönten die Anfeuerungsrufe "Hause, Hause" aus der Ecke der Leutershausener Fans. Ganz anders bei den Anhängern der TVG, die ihre Mannschaft sofort mit "Saase, Saase" lautstark begrüßten.

Das etwas schlafmützige Verhalten von SGL-Spielern und -Anhängern schien sich aufs Spiel zu übertragen. Denn die SGL fand zunächst gar nicht ins Spiel und hatte mit der aggressiven Abwehr der Großsachsener ihre Probleme und geriet in Rückstand "Es muss mehr vom Kreis kommen", analysierte SGL-Vorsitzender Rüdiger Kanzler das Spiel seiner Mannschaft, mit dem er gar nicht zufrieden war.

Doch diese schien von allen guten Geistern verlassen, leistete sich Ballverluste und hatte Glück, nicht noch höher als 10:6 nach rund 18 Minuten Spielzeit zurückzuliegen. Denn bei zwei Tempogegenstößen verpassten die Großsachsener es, das leere Tor zu treffen, da die SGL bei eigenen Angriffen den Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers herausgenommen hatte. Unter den SGL-Anhängern machte sich deswegen schon Unmut breit, und sie forderten, den Torhüter auf dem Feld zu lassen.

Dann wurde es hektisch und laut in der Halle. Der Großsachsener Simon Reisig foulte seinen Gegenspieler und bekam eine Zwei-Minuten-Strafe. Für die Fans der SGL die richtige Entscheidung der Schiedsrichter, die des TVG hatten aber auch ein Foul des Spielers aus Leutershausen gesehen und forderten daher für beide Spieler eine Strafe. Zeit für lange Diskussionen zwischen den Anhängern blieb aber nicht, zu spannend war das Spiel, das die SGL nun in den Griff bekam. Schnell glich man aus und führte zur Halbzeit sogar mit zwei Toren Vorsprung.

Endlich Zeit zum Durchatmen, sich mit Getränken und vielleicht einer Bratwurst zu versorgen und das Spiel zu analysieren. "So kann man das Spiel nicht gewinnen", wies Bürgermeister Manuel Just den Manager des TVG, Fritz Mayer, auf den verspielten Vier-Tore-Vorsprung hin, der sich sogar in einen Rückstand gewandelt hatte. Die Leiterin der TVG-Geschäftsstelle, Olga Wolf, gab aber die Hoffnung auf einen Sieg ihrer Mannschaft nicht auf. "Das kann sich schnell wieder drehen", wusste sie aus der Erfahrung zahlreicher Handballspiele.

Und sie schien recht zu haben. Der TVG kam immer wieder auf ein Tor heran und konnte sogar zum 20:20 ausgleichen - unter dem lautstarken Jubel seiner Anhänger. Zwischenzeitlich hatte sich SGL-Trainer Frank Schmitt dazu entschlossen, den Torwart bei eigenen Angriffen nicht mehr zugunsten eines weiteren Feldspielers auszuwechseln. Zu oft hatte der TVG ins leere Tor getroffen.

In Führung gehen konnte der TVG aber nicht mehr, und kurz vor Schluss waren es wieder zwei Tore Rückstand. Noch einmal erzielte der TVG den Anschlusstreffer zum 26:27. Rund 50 Sekunden waren noch zu spielen und die SGL im Ballbesitz, den sie jedoch nicht nutzen konnte. Noch zehn Sekunden verblieben auf der Uhr, um den Ausgleich zu erzielen, doch das gelang dem TVG nicht mehr.

Klar, dass der Jubel in der Ecke der SGL groß war, ebenso wie die Enttäuschung bei Spielern und Fans des TVG. "Knapper geht es nicht", stellten daraufhin Anhänger beider Vereine beim gemeinsamen Nachhauseweg fest.