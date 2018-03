Heidelberg. (tib) Die Handballer der SG Leutershausen haben in der 3. Liga Ost ein Heimspiel vor der Brust. Am Samstagabend erwarten die Roten Teufel die MSG Groß-Bieberau/Modau in der Leutershausener Heinrich-Beck-Halle. Anwurf ist um 19 Uhr.

"Für uns war klar, dass die Rückrunde schwerer als die Hinrunde wird. In Coburg haben wir ein echt gutes Spiel gemacht. Die Derbyniederlage müssen wir jetzt eben so hinnehmen - Derby ist eben Derby", so Mark Wetzel, Sportlicher Leiter, "jetzt haben wir endlich wieder ein Heimspiel, da freuen wir uns drauf. In der Tabelle sind die Mannschaften jetzt noch näher zusammengerutscht. Wir wollen und müssen die Partie gegen Groß-Bieberau jetzt gewinnen, denn nur die ersten fünf Mannschaften qualifizieren sich direkt für den DHB-Pokal."

Nach der Derby-Niederlage am vergangenen Wochenende in Großsachsen ist die Mannschaft von Cheftrainer Marc Nagel auf dem dritten Tabellenplatz der Oststaffel verblieben. Man hat aktuell 25:15 Punkte auf dem Konto. Vor den Roten Teufeln stehen der HC Erlangen II (27:15) und der TV Großwallstadt (34:6). Aus den vergangenen fünf Spielen konnte die SGL nur drei Punkte holen, das letzte Heimspiel gegen den SC Magdeburg II Anfang Februar endete nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 26:26.

Mit der MSG Groß-Bieberau/Modau gastiert nun der Tabellensiebte in Hirschberg. Die Hessen haben aktuell 20:20 Punkte verbucht und auf einen Abstiegsrang fünf Punkte Vorsprung. Das Hinspiel in Groß-Bieberau entschieden die Roten Teufel mit 29:26 für sich. Es war das erste Auswärtsspiel der Saison und fand Anfang September statt. Damals erzielte SGL-Kapitän Niklas Ruß stolze zwölf Tore, sechs davon vom Siebenmeterstrich. Zudem war Philipp Bauer (nun HSV Hamburg) siebenmal erfolgreich. Die MSG hat aus den vergangenen fünf Partien sechs Zähler geholt und zuletzt zwei Heimspiele gegen die HSG Hanau und den TV Gelnhausen gewonnen. Die SGL muss im Heimspiel weiterhin auf Abwehrchef Manel Cirac (Muskelfaserriss) verzichten.

In der Südstaffel der 3. Liga muss die HG Oftersheim/Schwetzingen bereits am morgigen Freitagabend wieder antreten. In der Schwetzinger Nordstadthalle erwartet die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr den TSB Heilbronn-Horkheim, Anwurf ist um 20 Uhr. Im Hinspiel konnten die Schwetzinger einen 27:24-Auswärtserfolg feiern. Aus den vergangenen fünf Spielen holte die HG lediglich vier Punkte.

Die Rhein-Neckar Löwen II gastieren am Samstagabend bei der Reserve des HBW Balingen-Weilstetten. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Balinger Sparkassen-Arena. Das Hinspiel konnten die Junglöwen Mitte Oktober des vergangenen Jahres mit 34:29 für sich entscheiden. Der Auswärtstrend ist aber positiv: Vier der vergangenen fünf Spiele vor fremder Kulisse konnte die Mannschaft von Trainerteam Michel Abt und Andre Bechtold für sich entscheiden.

3.Liga Süd, Freitag, 20 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - TSB Heilbronn-Horkheim; Samstag, 19.30 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten II - Rhein-Neckar-Löwen II

3. Liga Ost, Samstag, 19 Uhr: SG Leutershausen - MSG Groß-Bieberau/Modau.