Heidelberg. (tib/hema/soz). Es gibt in diesen Tagen gute Nachrichten vom Handball-Drittligisten SG Nußloch zu vermelden. Die Niederlagen-Serie ist gestoppt, das Selbstvertrauen erst einmal wieder zurück, die Meisterschaft trotz des Verletzungspechs noch realistisch. Nach Minuspunkten liegt Nußloch punktgleich mit Kornwestheim auf Platz zwei. Mit einem Sieg am Samstag bei der TSG Haßloch könnte man Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten II überholen. Der direkte Konkurrent aus Kornwestheim vermeldete in dieser Woche auf seiner Homepage, dass er auf einen Lizenz-Antrag für die Zweite Liga verzichtet.

Nußloch tat dies im vergangenen Jahr auch - doch dieses Mal wurde beim Verband der Antrag fristgerecht zum 1. März gestellt. "Wir würden einen eventuellen Aufstieg wahrnehmen", stellte Abteilungsleiter Manfred Gspandl am gestrigen Mittwoch klar. Der angekündigte Rückzug von Hauptsponsor Rieger im Jahr 2019 stellt dabei kein Hindernis.

Der Aufstieg geht über zwei Wege: Entweder Nußloch wird Meister und steigt direkt auf. Oder, falls Kornwestheim Meister werden würde, gäbe es mit den restlichen Drittliga-Zweiten aus den anderen Staffeln eine Aufstiegsrunde.

Nach der Trennung von Geschäftsführer Holger Schwab sind die beiden Bereiche wieder neu besetzt: Fürs Sportliche ist bekanntlich Christian Fingerle aus Wieblingen zurückgeholt worden, für den Marketing-Bereich hat die SG nun Steffen Petri engagiert. "Er hat schon Erfahrung im Sponsor-Bereich gesammelt", erläutert Gspandl die Verpflichtung. Petri war für den Fußball-Verbandsligisten SG Kirchheim aktiv, seit längerem besucht der in Nußloch wohnende Bank-Filialleiter die Heimspiele der Handballer. "Er passt einfach zu uns", sagt Gspandl.

Auch sportlich laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Vor dem Auswärtsspiel in Haßloch gibt es zwei Personalien zu vermelden: Mit Linksaußen Gianluca Pauli wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert. Regisseur Ray Trifanovs löst seinen erst im Früh-Herbst 2017 geschlossenen Vertrag am Ende der Saison auf eigenen Wunsch wieder auf und möchte pausieren. Der lettische Nationalspieler hat erst nach der Verletzung von Jochen Geppert Spielanteile bekommen.

Auch die HG Oftersheim/Schwetzingen muss in der Südstaffel der 3. Liga auswärts antreten. Die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr gastiert am Samstagabend beim VfL Pfullingen. Anwurf ist um 20 Uhr in der Kurt-App-Sporthalle. Pfullingen steht aktuell auf dem elften Tabellenplatz, das Hinspiel konnte die HG mit 32:30 für sich entscheiden. Die Rhein-Neckar Löwen II sind am Wochenende spielfrei.

3. Liga Süd, Samstag, 19.30 Uhr: TSG Haßloch - SG Nußloch; 20 Uhr: VfL Pfullingen - HG Oftersheim/Schwetzingen.

Die SG Leutershausen möchte in der 3. Liga Ost wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach der bitteren Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den Northeimer HC muss die Mannschaft von Cheftrainer Marc Nagel nun am Samstag auswärts beim HSC Bad Neustadt antreten. Anwurf ist um 19.30 Uhr in der Bürgermeister-Göbels-Halle.

"Personell ist das aktuell schon ziemlich happig. Wir müssen schauen, dass wir acht, neun Leute zusammenbekommen. Das wird ein interessanter Job, aber das hat den Vorteil, dass sich die jungen Spieler weiterentwickeln können und auch müssen - sonst wird das mit den Punkten bis zum Saisonende nicht mehr so gut aussehen", ist sich Nagel über den Ernst der Lage bewusst. Den Roten Teufeln fehlt aktuell Abwehrchef Manel Cirac, der Langzeitverletzte Jonas Kupijai und Außenspieler Marvin Karpstein. Zudem war vergangene Woche Rückraum-Ass Maximilian Rolka erkrankt, Sascha Pfattheicher wird beim Erstligisten TVB Stuttgart gebraucht und Kreisläufer Alexander Kubitschek quält sich bereits die gesamte Rückrunde mit Hüftproblemen und wird ausschließlich in der Abwehr eingesetzt.

Das Hinspiel gegen den HSC konnte die SGL zumindest mit 25:19 für sich entscheiden. Nach der Niederlage am Samstag ist man aber wieder auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht.

Nichts war es mit dem erhofften Auswärtssieg des TVG Großsachsen am vergangenen Wochenende beim HSV Bad Blankenburg (26:30). Es wird nach unten immer enger in der 3. Liga Ost. Ganze vier Punkte trennen die "Saasemer" noch vorm ersten Abstiegsrang. Der nächste Gegner aus Bernburg liegt einen Punkt vor dem TVG. "Uns erwartet eine Mannschaft, die vollgepumpt ist mit Selbstvertrauen. Aber dass wir zuhause mit den Fans viel erreichen können, hat das Derby eindrucksvoll bewiesen", so TVG-Trainer Stefan Pohl. Das Hinspiel war beim 32:24-Heimsieg der Bernburger zum Ende hin eine deutliche Angelegenheit.

Samstag, 19.30 Uhr: HSC Bad Neustadt - SG Leutershausen, Bürgermeister-Göbels-Halle; 20 Uhr: TV Großsachsen - SV Anhalt Bernburg.