Hardheim. (kn) Der TV Hardheim hat seine Niederlagenserie in der Handball-Badenliga beendet und sich nach dem knappen 28:27-Sieg gegen die Spielgemeinschaft von Oftersheim/Schwetzingen II etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Johannes Ackermann war der Mann des Abends, der in der letzten Spielminute den Siegtreffer für seine Mannschaft erzielte und damit zugleich zwei wichtige Punkte sicherte, die in der Endabrechnung noch von großer Bedeutung sein können.

Die Startphase hatte der TV Hardheim zunächst komplett verschlafen und ehe sich die Mannschaft von Interimscoach Karlheinz Pauler versah, zappelte der Ball bereits dreimal im Netz zur 3:0-Gästeführung nach nicht einmal zwei gespielten Minuten.

Da hat sich auch so mancher Zuschauer bereits verdutzt die Augen gerieben, denn auch in der Folgezeit waren die Gäste das dominierende Team die mit einem Drei-Tore-Vorsprung das Spiel machten, während die Gastgeber trotz guter Möglichkeiten es nicht schafften, näher heranzukommen.

Erst nach 20 Minuten nahm der TV Hardheim Fahrt auf und war nach dem Tor von Robin Steinbach beim Anschlusstreffer von 9:10 wieder voll auf Augenhöhe. Jetzt schlichen sich auch bei den Gästen so manche Fehler ein und dies blieb auch Gästetrainer Christoph Lahme nicht verborgen, der bei diesem Spielstand seine Mannschaft erst einmal an die Außenlinie bat.

Dennoch konnten die SG Oftersheim /Schwetzingen II einen Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Halbzeitpause nehmen, während Hardheims Anhang beim Spielstand von 12:14 durchaus hoffen konnte, dass die Punkte noch in Hardheim bleiben.

Auch nach dem Pausentee konnten die Gäste ihren Vorsprung zunächst verwalten, doch die Dominanz wie im ersten Spielabschnitt war längst nicht mehr vorhanden. Die Hardheimer hatten - angetrieben von Robin Steinbach - jetzt immer mehr die Oberhand und als Daniel Knobloch erstmals den Ausgleich zum 18:18 erzielte, war der Jubel in der Halle groß. Jetzt hatte der TV Hardheim das Sagen.

Jannik Huspenina und Robin Steinbach glichen nach erneuter Führung jeweils aus. Mit den Treffern von Jannik Huspenina, Philipp Steinbach und Daniel Knoblauch schien die Partie beim Stand von 23:20 zu Gunsten des Hausherren gelaufen zu sein und damit war auch zugleich die heiße Schlussphase der Partie eingeleitet.

Die Gäste hatten sich aber noch längst nicht geschlagen gegeben und witterten nach den beiden Treffern von Gerischer und Gärtner nochmals ihre Chance, doch noch punkten zu können. Als Valentin Demel in der 54. Minute den 25:25-Ausgleich besorgte, musste man im Lager des TVH wieder um den Sieg bangen. Die letzten fünf Minuten waren nichts für schwache Nerven.

Daniel Knobloch legte nochmals vor, während im Gegenzug Hakic für seine Mannschaft erfolgreich war. Robin Steinbach sorgte nochmals für Hardheims Führung und wieder war es Hamza Hakic, der zum 27:27-Ausgleich traf. Dann setzte sich Johannes Ackermann auf der Außenposition durch und traf zur umjubelten 28:27-Führung, die der TVH mit viel Geschick auch über die letzten Sekunden einer äußerst spannenden Partie brachte

Aufstellung TVH: Christopher Bauer, Christian Ernst, (beide Tor), D. Leiblein (1), S. Hefner (1), Ph. Steinbach (2), St. Gärtner, D. Knobloch (5/3), J. Huspenina (2), M. Käflein (2), J. Erbacher (5), J. Ackermann (3), R. Steinbach (7).