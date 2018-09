Leutershausen. (tib/bz/hema/heka) Es war ein harter Kampf, aber die SG Leutershausen hat den ersten Zähler in der laufenden Saison der dritten Liga Osteingefahren. Am Samstagabend, bei der Heimpremiere in der Heinrich-Beck-Halle, trennten sich die Roten Teufel vom TV Gelnhausen 24:24 unentschieden. Man wartet damit nach dem zweiten Spieltag und der Auftaktniederlage weiterhin auf den ersten Sieg, hat dafür aber nun zumindest einen Pluspunkt auf dem Konto verbucht. Personell musste man auf den erkrankten Ernst Mantek verzichten, Felix Jaeger, Niklas Ruß und Marvin Karpstein fielen zudem aus.

Frank Schmitt, Cheftrainer: "Sicherlich war mehr als nur ein Unentschieden drin, aber wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Am Anfang war das Spiel sehr schnell, da hatten wir Probleme in der Abwehr. Natürlich war es nicht einfach für uns, weil wir wieder nur drei Rückraumspieler hatten - aber mit der Punkteteilung müssen wir jetzt leben."

Man kann von einer leistungsgerechten Punkteteilung sprechen, die Führung wechselte zwar zwischen den Teams, absetzen konnte sich aber weder die Mannschaft von der Bergstraße, noch die Hessen. Bezeichnend das Halbzeitergebnis 12:12. Für Leutershausen sorgte Max Rolka für Furore, sein Einsatz war nach einem Bänderriss lange fraglich - er präsentierte sich blendend und netzte neunmal ein. Sein letzter Treffer fiel vier Minuten vor Schluss, es war gleichzeitig das letzte Teufel-Tor. Gelnhausen traf noch zweimal und entführte einen Zähler aus der Heinrich-Beck-Halle.

Leutershausen: Rolka 9, Stippel 1, Jaeger P. 1, Cirac 4, Wagner 2, Seganfreddo 5, Pauli 1, Moringen 1.

SG Nußloch ringt Leipzig nieder

Wenn man solche Spiele gewinnt, ist alles möglich. "Wir waren nicht gut, Leipzig dafür schon, deshalb sind wir der glückliche Sieger", fasste Christian Müller den 31:30 (15:16)-Erfolg bei der SG Leipzig II zusammen.

Den Auftakt am Sonntagnachmittag haben die Nußlocher komplett verschlafen. Beim Stand von 3:8 nach 13 Minuten nahm Müller die dringend benötigte Auszeit, um seine Schützlinge neu zu ordnen. Diese Maßnahme fruchtete mit etwas Verzögerung, ehe Kevin Bitz und Philipp Müller den Abstand dank dreier Tore verkürzten (6:9). "Dennoch haben wir über 60 Minuten hinweg eine schlechte Abwehrleistung abgeliefert, weshalb wir überhaupt nicht in unser Konterspiel fanden", kritisierte Müller seine Mannschaft.

Kurz nach der Halbzeit lief es etwas besser, allerdings kassierte die SG binnen 15 Minuten zehn Gegentreffer. Die zweite Auszeit brachte schließlich die Wende. Acht Minuten vor Schluss machte Nußloch hinten dicht. Einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat Fabian Lieb, der in der zweiten Hälfte das Tor hütete. Nachdem es beinahe drei Minuten 30:30-Unentschieden stand, hatte die SG den letzten Angriff und Philipp Müller war es vorbehalten drei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer zu erzielen. Bei den 40 mitgereisten Nußlochern, die ihre Mannschaft wie in einem Heimspiel unterstützten, vollendete der folgende Jubel ein gelungenes Wochenende in Sachsen.

Nußloch: Kuch 1, Crocoll 3, Müller 5, Geppert 1, Gäßler 3, Bitz, K. 10, Gerdon 2, Herrmann 6/3.

Derbysieg geht an Schwetzingen

Auch im zweiten Saisonspiel kassierte der TVG Großsachsen eine Niederlage. Verlieren macht nie Spaß, aber Niederlagen in Derbys tun besonders weh. Wieder waren die "Saasemer" nah dran und führten bei der HG Oftersheim/Schwetzingen lange mit zwei Treffern, verloren am Ende aber mit 26:31. Der Start vor vollem Haus verlief vielversprechend. Großsachsen bestimmte den Großteil der ersten Hälfte, versäumte es aber mit einer Führung in die Pause zu gehen.

Nach dem Wiederbeginn lief zunächst alles wieder für den TVG. Nach drei Treffern von Patrick Buschsieper führten die Gäste beim 17:15 (34.) wieder mit zwei Toren. Jonas Gunst sorgte dann mit einem Doppelschlag dafür, dass es so blieb. "Wir haben Hideg nicht in den Griff bekommen und das Torhüter-Duell verloren. Die letzten 15 Minuten haben wir zu viele Fehler gemacht und hatten dann nicht genug Biss um nochmal zurück zukommen", so ein enttäuschter TVG-Stefan Pohl.

Großsachsen: Gunst 3, Triebskorn 7, Schulz 5, Spilger 4, Reisig 1, Buschsieper 4/2,Ulrich 2.

"Zweite" der Löwen verliert knapp

Der Spielausgang war wie die gesamte Schlussphase denkbar knapp: Mit lediglich einem Tor Unterschied mussten sich die Rhein-Neckar Löwen II bei der 32:33 (13:15)-Niederlage dem TSB Heilbronn-Horkheim in der Süd-Gruppe beugen. Sechs Sekunden vor dem Spielende verwandelte Horkheims bester Werfer Pierre Freudl einen Siebenmeter. Die Restzeit war für einen erneuten Angriff der Junglöwen zu kurz. Bei den Gastgebern, die stark ersatzgeschwächt antreten mussten und kaum Wechseloptionen hatten, erzielte Leon Bolius (9/4) die meisten Treffer.

Löwen II: Trost 5, Schneibel 3, Braun 5, Bolius 9/4, Wichmann 1, Meddeb 5, Ganz 3, Kessler 1.