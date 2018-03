Von Thorsten Eisenhofer

Dortmund. Zwei Goldhoffnungen, eine aussichtsreiche Staffel und weitere Medaillenanwärter: Es könnte für die Sportler aus der Region ein erfolgreiches Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Dortmund werden. Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz steht derzeit in der Weltjahresbestenliste der Weitspringerinnen auf Rang zwei (6,72 Meter) - dicht gefolgt von Sosthene Moguenara (TV Wattenscheid/6,70). Für die Schwetzingerin Mihambo und die Wahl-Saarbrückerin Moguenara geht es am Sonntag nicht nur um den Titel, sondern auch darum, die Qualifikationsnorm für die Hallen-WM in Birmingham am ersten März-Wochenende noch zu überbieten (6,76). "Ich würde mich schon gerne für die Hallen-WM qualifizieren", sagt Mihambo, die Olympia-Vierte, die erstmals seit 2012 wieder eine Hallensaison bestreitet.

Nach den Vorleistungen ebenfalls die Favoritin auf den Meistertitel ist 400-Meter-Läuferin Nadine Gonska (MTG Mannheim). "Wenn man unter 53 Sekunden läuft, kann man bei den Titelkämpfen auch vorne mitlaufen", sagt die 28-Jährige. Und ihr Trainer Rüdiger Harksen fügt an: "Da muss man nicht drum herum reden, Nadine ist die Favoritin. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie noch nie bei deutschen Meisterschaften über 400 Meter gestartet ist. Mal schauen, wie sie die Belastung mit zwei Rennen wegsteckt."

Vor zwei Wochen klang Ricarda Lobe (MTG) noch skeptisch, als sie sich zu ihren Chancen auf einen Start bei der Hallen-WM über 60 Meter Hürden äußerte. Doch da Pamela Dutkiewicz ihren Verzicht erklärte und Nadine Hildebrand sich verletzte, hat die 23-Jährige nun beste Chancen auf ein Ticket - und auch auf Rang drei bei den "Deutschen" hinter den unschlagbar scheinenden Dutkiewicz und Cindy Roleder. "Ich erwarte noch einmal eine Steigerung, sie kann um die acht Sekunden laufen", sagte Harksen. Bislang lief Lobe diesen Winter 8,08 Sekunden.

Lobe und Gonska, Bianca-Jessica Wessolly, der der Einzug ins Finale über 200 Meter zuzutrauen ist, dazu Katrin Wallmann, so dürfte die 4 x 200 Meter-Staffel der MTG aussehen. Und die wird sich mit Bayer Leverkusen ein spannendes Duell um den Titel liefern. "Wir haben fünf Mal in Folge im Freien über 4 x -100-Meter Gold gewonnen, jetzt wollen wir auch mal den Titel in der Halle", sagt Harksen.

Ein weiterer Medaillenkandidat ist Kugelstoßer Cedric Trinemeier. "Das Ziel ist eine neue Bestleistung", sagt der 20-Jährige und fügt an: "Eine Medaille ist nicht das Ziel, ich gehöre aber zu dem Kreis der Anwärter." Hinter den Jahresbesten David Storl und Patrick Müller ist der Kampf um die Bronzemedaille offen. Ähnlich sieht das über 60 Meter Hürden der Männer aus. Da Gregor Traber, der Ex-Weinheimer Matthias Bühler und Alexander John auf eine Hallensaison verzichten, hat Yannick Spissinger (MTG) durchaus Chancen auf Rang drei. "Er hat es in der Hand, die Gunst der Stunde zu nutzen", sagt Harksen.

Von der TSG Weinheim sind Hochspringerin Bianca Stichling sowie Thomas Schmidt im Weit- und Dreisprung gemeldet. Stichling ist die jüngste Athletin im Feld, hat aber, legt man die Vorleistungen in diesem Winter zugrunde, durchaus Medaillenchancen. Dies gilt auch für Schmidt im Dreisprung.

Seinen ersten großen Wettkampf seit eineinhalb Jahren bestreitet Patrick Domogala (MTG). Der 60-Meter-Sprinter hat sich nach zwei Hüft-Operationen vielversprechend zurückgemeldet, lief in 6,76 Sekunden bis auf eine knappe Zehntelsekunde an seine Bestzeit heran. Was dann am Ende dabei rauskommt, bleibt ebenso abzuwarten wie bei Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, die es ebenfalls mit starker Konkurrenz zu tun hat.

Stabhochspringerin Jacqueline Otchere war die Überfliegerin des vergangenen Sommers, als sie sich um 70 Zentimeter auf 4,30 Meter steigerte. Und das aus nur zehn Schritten Anlauf - die meisten ihrer Konkurrentinnen springen aus 14 oder 16 Schritten Anlauf. Otchere hat diese 4,30 Meter diesen Winter bestätigt und will am Samstag noch höher hinaus. "Die 4,40 Meter traue ich mir zu", sagt die 21-Jährige aus Plankstadt. Die Bestleistung ist ihr wichtiger als die Platzierung, sagt sie. Ein Rang unter den ersten Fünf ist ihr zuzutrauen.

Lisa Mayer, die für das Sprintteam Wetzlar startet und bei Harksen in Mannheim trainiert, dürfte in einem hochklassigen 60-Meter-Finale um den Titel mitsprinten. "Ich bin eine Meisterschaftsläuferin", sagt die 21-Jährige, die sich dieses Jahr auf 7,12 Sekunden gesteigert hat. Sie hat damit Chancen auf den Titel - und auch auf ein Ticket für die Hallen-WM.