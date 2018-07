Von Daniel Hund

Mannheim. Es war ein Gipfeltreffen, ein Stelldichein der Tennis-Stars: Gleich acht Spieler aus den aktuellen Top 100 der Welt kreuzten am Sonntag am Feudenheimer Neckarplatt auf, packten beim Bundesliga-Kracher zwischen Grün-Weiss Mannheim und Blau-Weiß Halle die Schläger aus.

Präzisionsarbeiter unter sich. Dass beide personell voll durchgeladen haben, war nicht überraschend. Gerade die Gäste, die unbedingt ihren Titel verteidigen wollen, standen nach der Auftaktpleite in Düsseldorf mit dem Rücken zur Wand.

Mannheim sollte also fallen, egal wie. Geklappt hat das nicht, letztlich trennte man sich vor 2500 Zuschauern schiedlich-friedlich mit 3:3. Eigentlich ein Top-Ergebnis für Grün-Weiss - aber eben nicht bei der Vorgeschichte: Mannheim ging mit einer 3:1-Führung in die Doppel, träumte bereits vom Sieg.

Teammanager Gerald Marzenell, der vor der Partie vom DTB als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, war hin- und hergerissen: "Heute Morgen hätten wir ein 3:3 sofort unterschrieben, nach diesem Vorsprung wollten wir aber natürlich gewinnen."

Auf dem Center Court waren dann auch gleich mal zwei deutsche Davis-Cup-Kollegen unter sich. Maximilian Marterer (ATP 48) rutschte für Grün-Weiss über die rote Asche, Jan-Lennard Struff (ATP 64) für Halle. Vollgas war angesagt. Marterer setzte immer wieder seine Vorhand, die stark an den Paradeschlag von Rafa Nadal erinnert, ein. Extreme Winkel kann der Nürnberger mit ihr spielen. Struff wurde hin und her gescheucht, erbarmungslos gejagt bei hoch sommerlichen Temperaturen.

Aber auch "Struffi" kann es auf dem langsamen Sand. Stark war’s, wie er sich immer wieder mit seinen knallharten Aufschlägen aus kniffligen Situationen befreite. Jubeln durfte er diesmal aber nicht. Das tat Marterer, der freute sich letztlich über einen 6:3, 6:3-Prestigeerfolg.

Allzu hoch wollte er den Sieg dann aber doch nicht hängen: "Wir sind beide eng befreundet, trainieren gemeinsam, gehen abends zusammen raus und gegen einen Freund zu spielen, ist nicht leicht. Aber ich habe es ganz gut ausgeblendet", lächelte der neue Mannheimer Publikumsliebling.

In der kommenden Woche wird der 1899-Hoffenheim-Fan nun bei den Croatia Open in Umag servieren. Und zwar mit reichlich Rückenwind. Die Formkurve zeigt steil nach oben. Marterer selbst sagt es so: "Ich konnte mich heute in engen Situationen auf meinen Aufschlag verlassen. Die Drucksituationen habe ich wirklich sehr gut gemeistert."

Widerspruch zwecklos: Immer, wenn sich auf den Rängen Nervosität breit machte, weil Struff an einem Break schnupperte, blieb Marterer cool, spielte sein bestes Tennis, hämmerte Vorhandwinner zentimetergenau an die Linie oder versenkte Schmetterbälle mit gefühlt 200 km/h im Rechteck.

Fast zeitgleich standen sich zwei weitere Freunde gegenüber: Mannheims Radu Albot (ATP 98) und Nikoloz Basilashvili (ATP 74). Und wieder gab es ein grün-weißes Happy End. Nach knapp 90 Minuten und einem 6:3, 2:6 und 10:7 ballte Albot die Faust.

Der nur 1,75 Meter große Sandplatzwühler hatte mal wieder allen bewiesen, dass er ein echter Kämpfer. Danach war er völlig zugestaubt von der roten Asche - aber glücklich: "Es war wieder ein Match mit vielen Aufs und Abs", grinste der Blondschopf, "jetzt bin ich einfach froh, dass ich gewonnen habe."

Den dritten Einzelpunkt krallte sich Peter Gojowczyk (ATP 39). Mannheims Spitzenspieler schaltete den Niederländer Robin Haase (ATP 43) in einem mitreißenden Duell mit 6:7, 6:3 und 10:7 aus. Knappe Siege waren das, teilweise war auch etwas Glück dabei. Marzenell nickt: "In den Einzeln war es auf unserer Seite, in den Doppeln bei Halle."

Egal, der Start in die neue Saison ist besser als erwartet. Und am kommenden Sonntag steigt das Kurpfalz-Derby: Ab 11 Uhr gastiert Weinheim in Mannheim. Beide haben 5:1-Punkte, beide kommen, um zu gewinnen. Marzenell voller Vorfreude: "Das wird ein echter Showdown."

Mannheim - Halle 3:3; Einzel: Gojowczyk - Haase 6:7, 6:3, 10:7; Marterer - Struff 6:3, 6:3; Albot - Basilashvili 6:3, 2:6, 10:7; Beck - de Bakker 7:5, 4:6, 6:10; Doppel: Melzer/Lopez - Haase/de Bakker 6:7, 4:6; Gojowczyk/Albot - Pütz/Struff 5:7, 5:7.