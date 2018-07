Von Daniel Hund

Mannheim. "Wann und wo spielt Marterer? Und gegen wen überhaupt?" Am Feudenheimer Neckarplatt grassierte am Freitag das Marterer-Fieber. Die Tennis-Fans konnten es kaum erwarten, alle wollten den neuen Spitzenspieler von Grün-Weiss Mannheim sehen. Schon am Eingangsbereich war der Shooting Star am deutschen Tennis-Himmel das Gesprächsthema Nummer eins.

Und die Zuschauer mussten nicht lange warten: Maximilian Marterer, 23 Jahre jung und aktuell die Nummer 48 im ATP-Computer, eröffnete das Duell gegen den Düsseldorfer Rochusclub, das die Mannheimer vor 2100 Zuschauern mit 5:1 gewannen.

Im neongrünen Vereinstrikot und mit seinem knallgelben Tennisschläger schoss er sich auf dem Center Court mit Pedro Sousa (ATP 131) die Bälle um die Ohren. Dass der Portugiese eine ganz harte Nuss ist, zeigte sich schnell. Wieselflink und trickreich trumpfte der 30-Jährige auf, breakte Marterer sofort. Er traf alles, versenkte eine Rückhand nach der anderen. Mal mit viel Spin diagonal gespielt, mal knallhart longline die Linie runter.

Der erste Satz war rasch weg. Mit 0:6. Welch ein katastrophaler Auftakt beim Heimdebüt Marterers! Andere lassen da den Kopf hängen, brechen total ein. Der junge Deutsche nicht. Der kämpfte weiter, biss auf die Zähne - und wurde belohnt: Nach 90 sehenswerten Tennis-Minuten ballte Marterer die Siegerfaust und jubelte über einen 0:6, 7:6 und 10:5-Erfolg. Selbst ein Matchball von Sousa im Tiebreak des zweiten Satzes brachte ihn nicht ins Wanken.

"Das", lächelte Mannheims Teammanager Gerald Marzenell, "das war ein Sieg des Willens." Marterer stand direkt daneben, grinste und wischte sich den Schweiß von der Stirn: "Es war keine einfache Situation für mich. Im ersten Heimspiel fühlt man sich den Zuschauern verpflichtet, man meint, man müsste es besonders gut machen."

Seinen Gegner kannte er übrigens. Beide kreuzten schon häufiger die Schläger. Und Marterers Erinnerungen waren nicht die besten: "Ich konnte vorher noch nie gegen ihn gewinnen." Das macht es natürlich nicht leichter. Morgen wird der Nürnberger im Heimspiel gegen Halle erneut für Mannheim aufschlagen. Danach folgen Turniere in Umag, Hamburg und Kitzbühel.

Angeführt wurde der Grün-Weiss-Express von Peter Gojowczyk (ATP 39), dem Scharfschützen. Der deutsche Davis-Cup-Mann spielt so schnell wie kaum einer im Welttennis. Seine schnörkellose Vorhand ist gefürchtet. Gojowczyk schaltete den Russen Evgeny Donskoy (ATP 83) mit 6:7, 6:3 und 10:3 aus.

Die beiden anderen Einzelpunkte krallten sich Radu Albot (ATP 98) und Topspin-Rakete Federico Delbonis (ATP 88). Im Doppel durfte mit Marc Lopez dann ein echter Superstar ran. Der kleine Spanier, der bereits in seine elfte Grün-Weiss-Saison geht, gewann 2016 im Doppel die French Open und wurde an der Seite von Rafael Nadal Olympiasieger in Rio. Gestern reichte es nicht zum Sieg: An der Seite von Delbonis setzte es eine Zweisatz-Niederlage.

Weiter geht es für Grün-Weiss am Sonntag ab 11 Uhr gegen Blau-Weiß Halle, das bärenstark erwartet wird und unter anderem mit Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (ATP 64) und Robin Haase (ATP 43) anreisen wird.

Grün-Weiss Mannheim - Rochsuclub Düsseldorf 5:1, Einzel: Gojowczyk - Donskoy 6:7, 6:3, 10:3; Marterer - Sousa 0:6, 7:6, 10:5; Delbonis - Polmans 6:4, 6:0; Albot - Middelkoop 5:7, 6:3, 10:4; Doppel: Marterer/Albot - Donskoy/Polmans 7:6, 3:6, 10:7; Lopez/Delbonis -- Middelkoop/Arends 2:6, 3:6.