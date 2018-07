Von Daniel Hund

Mannheim. Ein Star zum Anfassen? Dominic Thiem (ATP 9) ist hier wohl eine Art Paradebeispiel. Ganz entspannt saß der Tennis-Superstar am Samstag auf der Terrasse von Grün-Weiss Mannheim. Er grinste, er lachte, er plauderte munter drauf los. Die RNZ sprach mit dem Österreicher, der am Sonntag für die Mannheimer im Derby gegen den TC 02 Weinheim aufgeschlagen hat.

Dominic Thiem, das letzte Mal, dass Sie für Grün-Weiss in der Bundesliga gespielt haben, war 2015. Welche Erinnerungen haben Sie an damals?

Nicht die besten. Da habe ich verloren (lacht). Es ist aber so, als wäre ich nie weg gewesen. Es ist einfach ein wunderschöner Klub, ich freue mich riesig, dass ich mal wieder dabei sein kann. Den Kontakt zur Mannschaft habe ich auch immer gehalten. Ich bin ja in der WhatsApp-Gruppe und in die wird nicht jeder aufgenommen (lacht). Eigentlich wollte ich auch 2016 spielen, hatte mich damals aber leider verletzt.

Ähnlich erging es Ihnen zuletzt in Wimbledon. Dort mussten Sie wegen einer Rückenverletzung schon in der ersten Runde aufgeben ...

Das stimmt. Und seitdem hatte ich kein Match mehr gespielt. In der letzten Woche habe ich jetzt so eine Art Mini-Vorbereitung gemacht. Denn mit Hamburg und Kitzbühel warten nun Turniere, die mir sehr wichtig sind. Da passt es natürlich perfekt rein, dass ich vorher noch ein Match für Grün-Weiss auf Sand spielen kann.

Welche Ziele haben Sie denn noch für das restliche Jahr?

Ich will so gut wie möglich abschneiden. Die letzten beiden Jahre hat das nicht geklappt. Da war die zweite Saisonhälfte immer schlechter. Nach den US Open bin ich eingebrochen. Das lag vielleicht auch einfach daran, dass ich zu viel gespielt habe.

Rafa Nadal auf Sand zu schlagen, ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ihnen ist es aber schon mehrfach gelungen. Was macht es so schwer gegen ihn?

Nadal ist das Nonplusultra. Gerade bei den French Open ist er kaum zu bezwingen. Dieses Jahr habe ich dort im Finale gegen ihn verloren. Aus meiner Sicht ist Rafa auch über das Tennis hinaus einer der besten Wettkämpfer, die es im Sport je gegeben hat. Er ist vom ersten bis zum letzten Ballwechsel komplett da. Gegen Nadal zu spielen, ist einfach grässlich (lacht).

Gibt es ein Turnier, das Sie unbedingt noch gewinnen wollen?

Natürlich will ich ein mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Aufgrund meiner Spielweise könnte mir das am ehesten bei den French Open in Paris gelingen. Aber ich nehme gerne auch ein anderes.

Die deutschen Tennis-Hoffnungen ruhen auf Alexander Zverev. Er könnte für Sie zu einem Dauerrivalen werden ...

Das stimmt. Ich denke auch, dass uns solch eine Rivalität sehr gut tun würde. Wir könnten uns dann gegenseitig aneinander hochziehen. Davon kann man nur profitieren.

Als Tennisspieler ist man eher ein Einzelgänger. Da ist die Bundesliga sicher mal eine gute Abwechslung, oder?

Natürlich, das ist etwas Besonders für uns Spieler. Ansonsten sind wir das ganze Jahr über alleine unterwegs. Hier in Mannheim habe ich dagegen ein echtes Mannschaftsgefühl. Wir essen und trainieren gemeinsam, machen einfach alles zusammen. Das ist toll.