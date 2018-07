Von Daniel Hund

Mannheim. "Wer heute bei diesen Temperaturen als Zuschauer kommt, muss ein großer Tennis-Fan sein." Als Gerald Marzenell, der Teammanager von Grün-Weiss Mannheim diesen Satz sagte, stand er gerade am Platz Nummer zehn und wischte sich den Schweiß von der Stirn.

Schweiß lief am Freitag beim Bundesliga-Duell zwischen den Mannheimern und Reutlingen auch im Tribünenbereich in Strömen. Knapp 40 Grad waren es, also Schwimmbad- und kein Tennis-Wetter.

Doch Grün-Weiss scheint in dieser Saison nichts aus dem Konzept bringen zu können: Nach dem 6:0-Heimsieg gegen Reutlingen steuern die Quadratestädter langsam, aber sicher auf ihre siebte deutsche Meisterschaft zu.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir den Titel holen wollen, aber noch", holt Bundesliga-Ass Andi Beck tief Luft, "noch haben wir ein paar schwere Aufgaben zu lösen."

Eröffnet wurde der Sonnen-Tag am Freitag von Federico Delbonis (ATP 82). Der argentinische Davis-Cup-Held wühlte sich auf dem Center Court durch die staubige rote Asche. Wuchtig schlug der Topspin-Spezialist zu, mit ganz viel Drall und noch mehr Power. Eine Mischung, die seinen Gegner zunächst völlig überforderte: Jordi Samper-Montana (ATP 395) flogen die kleinen gelben Filzkugeln nur so um die Ohren.

Immer wieder verteilte Delbonis seine krachende Vorhand im Rechteck. Mal gerade die Linie runter geschlagen, mal als listigen Winkelball. Schnell stand es 4:0. Ein Debakel deutete sich an, doch der Spanier fing sich, wurde nun zur lebenden "Ballwand", bewegte sich wieselflink über den Platz. Genützt hat es am Ende nichts: Delbonis gewann mit 6:2, 6:2.

Ein komisches Match hatte Andi Beck vor der Brust. Die ehemalige Nummer 33 der Welt traf auf Florian Fallert (ATP 1059). "Er ist eigentlich mein Schüler, ich trainiere ihn", schmunzelt das Grün-Weiss-Ass, "das war für mich eine ungewöhnliche Konstellation."

Gelöst hat er sie dann aber souverän. Nach knapp 75 Minuten jubelte Beck über einen 6:2, 6:4-Erfolg. Leben konnte er damit gut: "Bis auf einen kleinen Hänger Mitte des zweiten Satzes war ich zufrieden mit mir."

Sprach’s und verabschiedete sich auf die andere Netzseite, um mit seinem Schützling Fallert sofort die Fehleranalyse zu starten.

Den Sieg machte letztlich Peter Gojowczyk (ATP 44) mit dem vierten Mannheimer Einzelpunkt vorzeitig perfekt. Der Rechtshänder ging über die volle Distanz und schaltete den Italiener Lorenzo Giustino (ATP 221) mit 2:6, 6:2 und 10:6 aus.

Der Stotterstart überraschte übrigens nicht: Der deutsche Davis-Cup-Spieler trainierte zuletzt verstärkt auf schnellen Hartplätzen, weil er in der kommenden Woche bereits in die USA reist, um sich auf die US Open vorzubereiten. "Das ist schon eine Umstellung. Im ersten Satz habe ich mich gar nicht wohl gefühlt", grübelte "Gojo": "Im zweiten habe ich dann aggressiver agiert und es solide nach Hause gespielt."

Als das 6:0 unter Dach und Fach war, verlagerte sich das Geschehen in den klubeigenen Pool hinter dem Center Court. "Wir freuen uns wirklich wie kleine Kinder, obwohl ich ja eigentlich schon uralt bin", lachte Marzenell am Beckenrand, "unser Teamspirit ist einfach toll."

Weiter geht es morgen ab 11 Uhr bei Kurhaus Aachen, das gegen den Abstieg kämpft und alles daran setzen wird, Grün-Weiss ein Bein zu stellen. Gerald Marzenell tippt auf ein schweres Auswärtsspiel: "Sie werden gegen uns zuhause mit einer guten Aufstellung spielen. Mit einem Punkt könnten wir schon gut leben."

Mannheim - Reutlingen 6:0, Einzel: Gojowczyk - Giustino 2:6, 6:2, 10:6; Delbonis - Samper-Montana 6:2, 6:2; Kamke - Berrer 6:1, 6:4; Beck - Fallert 6:2, 6:4; Doppel: Delbonis/Beck - Samper-Montana/Mayer-Tischer 6:2, 6:3; Brands/Kern - Berrer/Fallert 6:3, 7:5.