Gibt am Sonntag in der Tennis-Bundesliga sein Comeback: Der österreichische Top-Ten-Spieler Dominic Thiem. Foto: Imago

Mannheim. (bz) Gerade einmal zwei Spiele hat Rafael Nadal 2017 und 2018 auf Sand verloren. Also auf dem Belag, auf dem die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste so gut wie unbezwingbar ist. Beide Male stand Dominic Thiem auf der anderen Seite des Netzes: Der kommende Sandkönig, die Nummer neun der Welt und aktueller French Open Finalist. Am Sonntag schlägt der Österreicher in Mannheim beim TK Grün-Weiss auf und der Bundesligist kann sein Glück kaum fassen.

"Das ist einfach nur der Wahnsinn, Dominic wieder hier in Mannheim begrüßen zu dürfen", frohlockt Grün-Weiß-Teammanager Gerald Marzenell. Pünktlich zum Spiel des Jahres, dem Derby gegen den TC Weinheim, greift Thiem zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in der Quadratestadt zum Schläger.

Offiziell ist es ein Auswärtsspiel, da die Weinheimer Heimrecht haben. Aufgrund ihrer begrenzten Zuschauerkapazitäten waren sie jedoch einverstanden, die Partie auf dem Neckarplatt auszutragen. Gleichzeitig ist es das Topspiel des vierten Spieltags, denn beide Clubs stehen bei 5:1 Punkten in der dreiköpfigen Spitzengruppe.

Wenn Thiem am Sonntag auf dem Centre Court aufschlägt, werden 3600 Augenpaare auf ihn gerichtet sein. Ein Spektakel für den Tennis-Sport in der Region und eine große Aufwertung für die ohnehin schon mit reichlich Weltklasse bestückte Bundesliga.

Im fünften Jahr in Folge hat Marzenell seine Nummer eins auf den Meldebogen geschrieben. Die Verpflichtung Thiems ist eine kuriose Geschichte, die trotz Ausnahmestatus ein angenehmes Stückchen Normalität beinhaltet.

"Ich habe damals auf der Bank gesessen gegen ihn. Nach dem Spiel haben wir uns unterhalten und ich sagte ihm, dass ich ihn sehr gerne hier in Mannheim sehen würde, wenn Bruckmühl-Feldkirchen absteigen sollte", erzählt Marzenell von der damaligen ersten Begegnung. Die Oberbayern taten ihm am selben Spieltag den Gefallen - auf dem Parkplatz sagte Thiem dann dem Mannheimer Teammanager für das kommende Jahr zu.

Die vergangenen beiden Wochen hat der 24-jährige Rechtshänder mit der unnachahmlichen einhändigen Rückhand pausieren müssen, da er sich in der ersten Wimbledon-Runde am Rücken verletzt hat. Nun feiert er auf dem geliebten Sand seine Rückkehr und schlägt am Sonntag sicher um 11 Uhr auf, wie der TK Grün-Weiß in seiner Pressemitteilung bekannt gibt.