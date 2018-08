Von Michael Wilkening

Lobbach. Es gibt Menschen, die behaupten, dass Golf spielen mehr sei als mit einem Stock auf einen kleinen Ball zu schlagen. Golf diene der Entspannung, heißt es, und helfe, dem stressigen Alltag zu entfliehen. Wenn diese Aussagen stimmen, ist der Golfclub Heidelberg-Lobenfeld wohl der perfekte Ort für diesen Sport, denn seine Anlage im nördlichen Kraichgau vermittelt einen paradiesischen Eindruck. Das Klubhaus ist wie die Bahnen des Platzes in die Hügel eingebettet. Gemeinsam wirken sie entschleunigend und vermitteln ein Gefühl von Urlaub - dabei ist der Golfclub nur knapp 20 Kilometer von Heidelberg entfernt.

Die Herren-Mannschaft des GC Heidelberg-Lobenfeld schafften gerade den Aufstieg in die zweite Liga und krönte damit einen beeindruckenden Aufschwung, denn 2010 spielten die Lobenfelder noch in der Gruppenliga, der siebten Spielklasse. Der Sprung in die Zweitklassigkeit ist der vorläufige Höhepunkt der Aufbauarbeit, die bei den Jüngsten beginnt. Mit Schnupperkursen und einer speziellen Talentsichtung für Kinder versucht der Verein, Nachwuchs zu generieren und hat damit großen Erfolg. In der Aufstiegsmannschaft der Herren steht bereits ein Spieler, der vor ein paar Jahren durch ein Schnupperkurs zum Golf gekommen ist. "Das ist für die Mannschaft und den gesamten Verein eine große Sache", sagt Yann Dietrich, der seit mittlerweile neun Jahren als Trainer für den Golf-Club agiert und den gesamten Weg der Herren-Mannschaft aktiv begleitet hat.

Die Liga-Mannschaft ist das Aushängeschild der Lobenfelder und soll dafür sorgen, dass der Verein für gute Golfspieler interessant bleibt. "Wir bekommen inzwischen Anfragen von Top-Leuten, die bei uns spielen wollen. Das war vor Jahren noch undenkbar", berichtet Dietrich. Dabei geht es nicht ums Geld, denn die Golfer im deutschen Ligen-System unterliegen dem Amateur-Status, was bedeutet, dass keine Zahlungen geleistet werden dürfen. Die Lobenfelder punkten mit ihrer guten Atmosphäre, den guten Trainingsbedingungen und gemeinsamen Aktionen wie einem Trainingslager im Frühjahr in Italien.

Mit diesen Voraussetzungen wollen die Mannschaft und ihr Trainer in der kommenden Saison auch in der Zweitklassigkeit bestehen und die Chancen dazu stehen gut. "Wir entwickeln uns gut und haben einen großen Kader von bis zu 20 Spielern", erklärt Dietrich. Weil in einem Ligamatch nur acht Akteure eingesetzt werden, kann der Coach immer die formstärksten Spieler aufstellen. Dadurch bleibt das Niveau hoch, was ein Grund für die Erfolge war und ist.

Parallel zu den Erfolgen der aktiven Mannschaft besticht der Golfclub Heidelberg-Lobenfeld, der mehr als 800 Mitglieder stark ist, durch ein bemerkenswertes Jugendprojekt. In jedem Jahr stellt der Verein seine Sportart in den Grundschulen der Umgebung vor, lädt etwa 120 Kinder auf die eigene Anlage ein und bietet letztlich 40 von ihnen ein kostenfreies Training an, um sie für die Sportart zu begeistern. "Das Training sowie das Equipment werden vom Klub gestellt", erklärt Dietrich. Golf, so der Plan, soll auf diesem Weg seinen elitären Anstrich verlieren. Zu diesem Zweck wurde - durch großzügige Spenden finanziert - neben der 18-Loch-Anlage ein kleiner Sechs-Loch-Parcours gebaut, auf dem die Nachwuchstalente spielerisch leicht das Golfspiel erlernen können. Die Investitionen lohnen sich, denn der Anteil der Jugendlichen im Verein wächst stetig und wird dadurch unterstützt, dass dem Nachwuchs keine Kosten durch die Mitgliedschaft entstehen.

Inzwischen schlagen die Anstrengungen der Lobenfelder, Kinder für den Sport zu begeistern, sogar bis zur Herren-Mannschaft durch. Einer der Zweitliga-Aufsteiger, Jerome Wolf, kam vor Jahren durch das Schulprogramm nach Lobenfeld und war jetzt eine Stütze im Aufstiegsteam. Jugendförderung lohnt sich - so die Botschaft - gleich in doppelter Hinsicht.