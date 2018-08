Von Daniel Hund

Nußloch. Irgendwie hatte es fast schon etwas von einem Festival. Camping-Stühle und -Tische, Zelte, Schlafsäcke und überall Klamotten. Der Parkplatz vor dem Nußlocher Racket Center wurde am vergangenen Wochenende umfunktioniert. Aber eben nicht von Musik-Fans, die wegen irgendeiner Super-Band angereist waren, nein, von Sportlern, die sich gewissermaßen selbst feierten. Es waren die Teilnehmer der German Open im Racketlon. Spieler aus ganz Europa. 130 insgesamt.

Alle kamen, um zu gewinnen, um sich mit den Besten ihrer Zunft zu messen. Allerdings ohne ausgefahrene Ellenbogen, sondern mit einem Lächeln auf den Lippen. Denn neben dem Leistungsgedanken nimmt im Racketlon auch das Gemeinschaftsgefühl einen hohen Stellenwert ein. "Sie freuen sich einfach, dass sie sich mal wieder sehen", sagt Matthias Zimmermann, der Macher des Racket Centers, "dass sie zusammen das machen können, was sie so sehr lieben."

Und das ist schweißtreibend: Racketlon ist anstrengend, extrem komplex. Es ist ein Mix aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. In jeder Sportart wird bis 21 gespielt - und das ohne Pause. Es geht von Platz zur Platz, von Schläger zu Schläger. Die jeweils erzielten Punkte werden schließlich aufaddiert. "Mit rund einer Stunde muss man für ein komplettes Match rechnen", erklärt Chef-Organisatorin Sandra Hald. Ohne sie würde bei den German Open nichts gehen. Zimmermann wirbelt dagegen eher im Hintergrund, ist Ansprechpartner und Fan zugleich: "Das ist schon faszinierend mit anzuschauen, am Ende kann ein einziger Punkt darüber entscheiden, wer in die nächste Runde einzieht."

Als er das sagt, schaut er gerade dem Racketlon-Spieler schlechthin über die Schulter. Gemeint ist Lukas Windischberger. Ein Österreicher, der die Weltrangliste anführt. Warum, zeigt er auf dem Squash-Court. Unermüdlich hämmert er sich mit seinem Gegner die Bälle um die Ohren, schwitzt bei tropischen Temperaturen hinter der Scheibe.

Und Windischberger machte letztlich dann auch das Rennen. Ein Spaziergang war’s aber nicht. Dafür sorgte der Däne Morten Jaksland - die Nummer zwei der Welt. Im Tischtennis zwang er den "Ösi" in die Knie, ehe Windischberger im Badminton und Squash kräftig den Bizeps anspannte und den Grundstein zum Sieg legte. Im Elite-Feld der Damen setzte sich ebenfalls eine Österreicherin die Krone auf: die Weltranglisten-Erste Christine Seehofer.

Was bleibt, ist die Frage: Wie kommt man überhaupt zum Racketlon? Meist ist es so, dass ein Racketlon-Ass zunächst nur eine der vier Disziplinen ausübt. Viele kommen vor allem vom Tennis. Gerade diesen Filzball-Cracks fehlt irgendwann der nötige Biss, sie sind es leid ständig die kleinen gelben Bälle übers Netz zu hämmern. Sie lechzen nach Abwechslung, Spaß, einem neuen Reiz.

Den Weg zum Racketlon finden dennoch nur wenige. Zimmermann: "Von den Teilnehmerzahlen her stagniert diese Sportart." Was aber auch damit zusammenhängt, dass nach wie vor nicht viele Sportler etwas mit dem Begriff Racketlon anfangen können. Zimmermann zieht einen Vergleich zum Triathlon: "Da weiß so gut wie jeder, dass es sich hierbei um eine Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen handelt. Beim Racketlon ist das anders."

Oder wussten Sie, dass es im Racketlon sogar eine Champions League gibt? Auch die wurde am Wochenende im Racket Center ausgespielt ...