Von Eric Schmidt

Sinsheim/Gemmingen. Jugend forsch: Mit den Futsal-Kreismeisterschaften der B- und C-Junioren begannen die entscheidenden Hallenturniere der Nachwuchsfußballer im Kreis. Die Kicker genossen die sturmfreie Bude - so mancher schoss aber übers Ziel hinaus. Darum geht es unter anderem in unserem heutigen "Nachschuss"

Vergangenen Sommer wurde Dieter Lange 50. Groß gefeiert hat der Unternehmer aus Sinsheim-Reihen den runden Geburtstag allerdings nicht. "Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich das andere nicht tun können."

"Das andere" - das ist die Nachwuchsförderung, die Lange am Herzen liegt. Seit zwei Jahren unterstützt er den Jugendfußball im Kreis Sinsheim. Er sponsert den Kreispokal, er sponsert die Futsal-Kreismeisterschaften. Er stiftet Trophäen, Bälle und Medaillen. Mehrere tausend Euro pro Jahr macht er dabei locker, es gibt Leute, die nennen ihn bereits den "kleinen Hopp".

Am Samstag teilte der "kleine Hopp" in ganz anderer Hinsicht aus - er redete Tacheles. Bei den Futsal-Kreismeisterschaften der B-Junioren in Gemmingen hatte er einiges gesehen, was ihm ganz und gar nicht gefiel. Rangeleien. Obszöne Gesten. Beschimpfungen und Beleidigungen. Als während der Siegerehrung dann noch eine Mannschaft zu kicken begann, platzte Lange der Kragen, und er erinnerte Jugendliche wie Betreuer öffentlich an "gewisse Umgangsformen". "Jeder sollte sich hinterfragen, ob solche Aktionen wie nach dem Halbfinale nötig sind. Handgreiflichkeiten kann ich gar nicht ab. Das hat mit Fairplay nichts zu tun", erklärte der 50-Jährige.

Keine Frage: Zu anständigem Fußball gehören anständige Manieren, ein fairer Umgang miteinander. Dass das möglich ist, sieht Dieter Lange in der Jugendarbeit des VfB Eppingen, bei dem er als Co-Trainer der U19 tätig ist. "Wenn sich da jemand nicht korrekt verhält, kriegt er sofort einen Rüffel", sagt Lange und würde sich wünschen, dass Verband und Kreis sofort eingreifen, wenn etwas danebenläuft. Die ganze Verantwortung den Trainern zu überlassen, sei nicht Sinn der Sache. "Die Trainer können nicht auch noch die Erziehung übernehmen."

Dinge ansprechen, Respekt einfordern: Lange ging am Samstag in die Offensive. Manchmal geht es nicht anders, als Klartext zu reden. "Es ist schwierig, bei einer Veranstaltung, die gut organisiert wurde, den Finger in die Wunde zu legen. Aber ich gehe nicht jedes Jahr her und mache den Geldbeutel auf, um dann zu sehen, wie jemand einem anderen den Stinkefeier zeigt." Auch "Kaspereien" wie bei der Siegerehrung seien nicht schön.

Ob der Denkanstoß ankam bei den Jugendlichen? Manch einer der jungen ABC-Schützen schaute verschreckt nach der Gardinenpredigt in der Gemminger Kraichgauhalle, der eine oder andere schien auch nachdenklich geworden zu sein. Es waren große Worte des kleinen Hopp.