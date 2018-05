Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Der erste Sieg in diesem Jahr hat bei der Spielvereinigung Neckarelz für etwas Entspannung gesorgt. Von Euphorie war im Training am Montag aber wenig zu spüren. "Die Stimmung war eher etwas getrübt, weil es hinten raus noch mal so eng war. Ein 4:1 hätte uns schon mal gut getan. Das hat uns schon etwas gefuchst", sagt Trainer Marc Ritschel. Aber auch das 4:3 gegen den direkten Konkurrenten Espanol Karlsruhe war Balsam und ließ die Spielvereinigung auf den Relegationsplatz klettern.

Das tut gut vor der Partie am morgigen Samstag (Spielbeginn 16 Uhr) zu Hause gegen den Tabellenführer FC Germania Friedrichstal. "Klar sind die auf dem Papier Favorit. Die sind Tabellenführer, haben einen Lauf und schlugen zuletzt den VfR Mannheim und FC Heddesheim", sagt Ritschel. "Aber in der Liga kann jeder jeden schlagen. Ich werde meine Mannschaft an das Hinspiel erinnern. Da war auch ein Punktgewinn möglich."

Allerdings haben die Friedrichstaler in diesem Jahr erst einmal verloren. Umgekehrte Vorzeichen also gegen eine Mannschaft, die erst ein Spiel in diesem Jahr gewonnen hat. "Das ist sicher nicht die Mannschaft mit der besten individuellen Qualität", sagt Ritschel über den Gegner. "Aber die sind stabil, bekommen wenige Tore und haben Patrick Roedling, der schon 25 Tore erzielt hat. Das sollte man nicht glauben, wenn man ihn so sieht." Mit Sören Kaiser steht außerdem ein Ex-Schützling von Ritschel aus Zeiten bei der U19 des SV Waldhof Mannheim in den Reihen des FC. "Deren große Stärke liegt auf jeden Fall im Kollektiv. Es stimmt innerhalb, das zeigen auch die Ergebnisse. Die gewinnen meist die engen Spiele, schießen aber kaum jemanden vom Platz", sagt Ritschel.

Doch er will sich gar nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen. "In unserer Situation müssen wir nicht nach dem Gegner schauen. Wir müssen uns auf unsere Qualitäten konzentrieren und bei 100 Prozent sein. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft an taktischen Vorgaben hält und diszipliniert bleibt. Wir dürfen nicht in Unterzahl geraten, dann haben wir eine Chance, auch wenn sie gering ist."

Gegen Karlsruhe ärgerte ihn der Platzverweis von Simon Malinovski. "Das war dumm und schadet dem Team", ärgert sich Ritschel. Malinovski hatte sich provozieren lassen. Dadurch kam seine Mannschaft beim Stande von 4:2 nochmal in Bedrängnis.

Die personelle Lage ist hingegen stabil. "Vor dem Spiel gegen Karlsruhe haben wir vier Spieler aus dem Kader streichen müssen", sagt Ritschel. Was ihn freute: "Es war ein überzeugender Auftritt. Gut war, wie die Mannschaft nach dem 0:1 aufgetreten ist. Wir sind nicht zusammengebrochen."