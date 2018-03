Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Drei Spiele muss der SV Waldhof innerhalb von sechs Tagen bestreiten. Los geht’s mit der Partie beim Aufsteiger TSV Schott Mainz, der die Mannheimer am Sonntag um 14 Uhr im Bruchwegstadion empfängt. "Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Offenbach", rechnet Trainer Michael Fink diesmal nicht mit einem offensiv eingestellten Gegner. Sein Team muss wohl ein Abwehrbollwerk knacken, um die drei geforderten Punkte einzufahren. "Wir wollen bis zur Winterpause den Rückstand auf die führenden Teams verkürzen und das halte ich auch für sehr gut möglich", hat der 35-Jährige, der wieder auf Kevin Nennhuber nach dessen Nasenbeinbruch zurückgreifen kann, das Rennen um die beiden ersten Plätze noch nicht abgeschrieben. Die Aufgabe scheint lösbar, denn die Mainzer stehen derzeit als 17. auf einem Abstiegsplatz und konnten bislang erst 16 Treffer erzielen. Kurios dabei: Allein fünfmal traf Arif Güclü für die Rheinhessen und ist somit treffsicherer als jeder Waldhof-Angreifer.

Matthias Born, der Trainer des FC-Astoria Walldorf, erwartet unterdessen beim SSV Ulm eine Leistungssteigerung von seiner Mannschaft. "Gerade was Laufbereitschaft und Mentalität betrifft, erwarte ich das", legt der FCA-Trainer nach dem 0:2 gegen Steinbach den Finger in die Wunde. In Ulm geht es gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn, der nach einem katastrophalen Start zurück in die Spur gefunden hat. Seit dem 26. August haben die "Spatzen" nicht mehr verloren. Beim FCA droht lediglich Pasqual Pander auszufallen (Grippe). Fortschritte macht dagegen Andreas Schön, der nach seinem Knöchelbruch noch vor der Winterpause seine Rückkehr feiern könnte.

Die U23 der TSG Hoffenheim bekommt es bereits heute Abend, 19 Uhr, mit Aufsteiger TSV Eintracht Stadtallendorf zu tun. Der Name des Liganeulings deutet auf provinziellen Fußball hin, doch der Eindruck täuscht. Die Eintracht hat sich schnell in der Liga etabliert und nur einen Zähler weniger als die Bundesliga-Reserve aus dem Kraichgau gesammelt. TSG-Coach Marco Wildersinn unterschätzt Stadtallendorf nicht und möchte nach dem knappen Auswärtssieg in Koblenz mit einem neuerlichen Dreier in der Tabelle weiter nach oben klettern.