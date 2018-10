Heidelberg, (bz/rodi/miwi) Im Stadion "Kaiserlinde" von Elversberg gastiert der schon elf mal siegreiche Tabellenführer SV Waldhof am Samstag um 14 Uhr und will seinen guten Lauf fortsetzen. "Elversberg hat in dieser Saison noch nicht seinen Rhythmus gefunden, ich erwarte aber eine Partie auf Augenhöhe. Wer mehr investiert und den größeren Siegeswillen hat, wird das Spiel gewinnen", schätzt Waldhof-Coach Bernhard Trares die Chancen auf den nächsten Dreier auf fünfzig zu fünfzig ein.

Verlassen konnte sich der 53-Jährige bislang auf seine Offensivabteilung. Schon 35 Tore - das ist Ligabestwert - stehen zu Buche, alleine acht davon in den letzten beiden Spielen. Trares outet sich als Fan von Angriffsfußball. "Postieren wir uns erst an der Mittellinie, dann kommt halt kein so attraktives Spiel zustande", nimmt er für viele eigene Treffer auch mal ein Gegentor in Kauf.

Timo Kern steht dem SVW im Saarland wieder zur Verfügung, dafür drohen Trares gleich beide Linksverteidiger auszufallen. Mete Celik zog sich gegen Homburg eine Verletzung am Syndesmoseband zu und kann definitiv längere Zeit nicht spielen. Marcel Hofrath hat in dieser Woche noch kein Mannschaftstraining absolviert, auch sein Einsatz ist nach heutigem Stand unwahrscheinlich. "Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft auf den Platz bringen", verspricht Trares.

Der erste Schritt ist getan. "Viel mehr ist nicht passiert", will Matthias Born, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, den 4:1-Sieg beim TSV Stadtallendorf am letzten Samstag nicht überbewerten. "Aber natürlich hat er uns allen, vor allem der Mannschaft, sehr gut getan", beschreibt Born die Erleichterung, die danach Einzug in die Kabine hielt.

Am Freitagabend wartet dagegen wieder ein ganz dicker Brocken auf den FCA. Der TSV Steinbach Haiger ist als Tabellenzweiter die Mannschaft der Stunde. Anpfiff ist um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark. Das letzte Gegentor mussten die Steinbacher am 8. September beim SV Waldhof hinnehmen. Seitdem gab es sechs Spiele mit 14 Punkten.

Sieben selbst geschossene Tore sind allerdings kein überdurchschnittlich hoher Wert, denn auf diese Anzahl kommt der FCA alleine in den vergangenen beiden Partien. Gut möglich, dass Born wieder Mario Cancar von Beginn an auf den Rasen schickt. Der 22-jährige Angreifer feierte letzte Woche seine Startelf-Premiere im Walldorfer Trikot und konnte direkt überzeugen. "Mario hat seine Sache sehr ordentlich gemacht", stellt der Trainer Cancar ein positives Zeugnis aus und erläutert, "in so einer schlechten Phase, in der wir davor gesteckt haben, ist es klar, dass du mal etwas ausprobierst."

Zur ungewohnten Zeit, nämlich am Freitag um 17 Uhr, wollen die U23-Kicker der TSG Hoffenheim gegen den Nachwuchs des SC Freiburg gewinnen, um weiterhin die beste U23 in der Liga zu bleiben. "Der Siebte spielt gegen den Achten, da wird guter Fußball geboten", sagt Marco Wildersinn. Der Hoffenheimer Trainer kennt die Besonderheiten der Duelle gegen die Talente anderer Profiklubs, in denen eine besondere Rivalität herrscht.

Mit welchem Personal Wildersinn die Partie bestreiten kann, ist unklar, denn einerseits ist offen, ob Akteure aus dem Profikader abgestellt werden und andererseits hat das Absinken der Temperaturen dafür gesorgt, dass in seinem Kader einige Spieler "kränkeln".