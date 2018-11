Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Ihre Auswärtsserie wahren wollen die Spieler des SV Waldhof wenn sie am Samstag bei der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 (Anpfiff um 14 Uhr) antreten. Bis auf ein Remis wurden bislang alle Partien in fremden Stadion gewonnen. Wenn es klappen soll, muss der SVW aber seine gegen Walldorf an den Tag gelegten Abwehrpatzer schnellstmöglich abstellen. Viel Personal steht Trainer Bernhard Trares dafür jedoch nicht mehr zur Verfügung. "Wir haben zur Zeit zwölf einsatzfähige Akteure plus zwei aus unserer U19 auf dem Platz", pfeift seine Mannschaft personell aus dem letzten Loch.

Neu auf der Ausfallliste ist Timo Kern, der in dieser Woche noch nicht trainieren konnte. Trares haderte in diesem Zusammenhang mit dem Umstand, dass gegen Walldorf die Gesundheit seiner Spieler vom Schiedsrichter nicht geschützt und sein Spielmacher mehrfach ohne Konsequenzen getreten wurde. Gegen die Mainzer Reserve, die eine englische Woche bestritt und am Dienstag im Nachholspiel gegen SC Freiburg 2 antreten musste, soll aber dennoch ein Sieg und damit die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht werden. "Ein paar Varianten habe ich noch", bastelt Trares noch an seinem Matchplan.

In dieser Trainingswoche hat sich Matthias Born, Trainer des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, seinen Außenbahnspieler Marcus Meyer geschnappt. "Ich habe ihm gesagt, dass es mit den drei Toren nicht getan ist", grinst Born, denn Meyer war der Garant für den unerwarteten Punktgewinn beim Spitzenreiter SV Waldhof Mannheim am vergangenen Samstag (3:3).

Das Kuriose in Bezug auf den dreifachen Torschützen: Bereits in der vergangenen Saison hat Meyer einen Dreierpack geschnürt, damals beim 4:2-Erfolg beim VfB Stuttgart II. Nun soll der fintenreiche Tempodribbler den Aufwind nutzen, um seiner Mannschaft im morgigen Heimspiel (Anpfiff, 14 Uhr) gegen die TSG Balingen zu helfen. "Balingen ist mit Stadtallendorf aus der vergangenen Saison zu vergleichen", ordnet Born den Aufsteiger von der schwäbischen Alb als euphorisiert angesichts der errungenen Oberliga-Meisterschaft ein.

"Bis zum Winter geht es darum, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern", erwähnt der Coach, "deshalb wollen wir dieses Heimspiel logischerweise gewinnen." Erik Wekesser muss aufgrund seiner fünften Gelben Karte, die er beim 3:3 beim SV Waldhof Mannheim gesehen hat, zuschauen. Dagegen kehrt Andreas Schön nach abgesessener Gelbsperre zurück.

Vergessen ist die deftige 0:5-Niederlage der U23 der TSG Hoffenheim in Saarbrücken noch nicht, auch wenn sie schon acht Tage zurück liegt. "Vor allem mit der ersten Halbzeit kann kein Spieler und auch das Trainerteam nicht zufrieden sein", sagt Marco Wildersinn im Rückblick. Für den Coach und seine Mannschaft geht es darum, mit einem Sieg im Heimspiel gegen Eintracht Stadtallendorf am Sonntag eine Antwort auf die Packung zu geben. "Wir wollen das schaffen, wissen aber, dass es kein Selbstläufer wird", sagt Wildersinn vor dem Duell gegen den Vorletzten. "Vor zwei Wochen hat Mainz zuhause gegen sie verloren, das soll uns nicht passieren", sagt der TSG-Trainer.