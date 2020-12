Von Christopher Benz

Walldorf. Das Gute vorneweg – alle Corona-Tests des FC-Astoria Walldorf sind negativ ausgefallen. Positiv war dagegen der Auftritt des FCA gestern Abend gegen Kickers Offenbach. Beim 0:0-Unentschieden war die Heim-Elf klar besser als der hessische Profiklub.

"Wir haben innerhalb der Mannschaft besprochen, uns nur mit Fußball zu beschäftigen", sagte FCA-Trainer Matthias Born im Vorfeld der Partie und versicherte, dass der Fokus der Spieler nur auf die 90 Minuten gegen Offenbach gerichtet war. Mit der kurzen Vorbereitungszeit zeigte er sich hochzufrieden, "wir haben den Jungs nicht angemerkt, dass sie vier Wochen lang keinen Ball am Fuß hatten."

Der Kader war beinahe komplett – mit Ausnahme des Top-Torschützen. Giuseppe Burgio hat sich im Training unter der Woche die Bizepssehne angerissen und wird in den verbleibenden Spielen vor der Weihnachtspause nicht auflaufen können. Außerdem fehlten die Langzeitverletzten Mirco Born und Eric Jansen.

Da die Offenbacher über den November hinweg trainiert und auch Testspiele bestritten hatten, gingen sie mit Spielrhythmus in die Partie. Davon war auf dem Rasen aber überhaupt nichts zu sehen. Der Favorit agierte unerwartet abwartend und überließ den Gastgebern mitunter sogar die Initiative.

Das erste und letzte Mal richtig brenzlig für den FCA wurde es nach einer halben Stunde. Tunay Deniz versuchte den weit vor seinem Tor stehenden Nicolas Kristof mit einem Kunstschuss aus 50 Metern zu überwinden. Der Torhüter schnappte sich den Ball aber kurz vor der Linie. Auf der Gegenseite scheiterte Jahn mit einem nicht genau genug platzierten Kopfball (39. Spielminute).

Kurz nach Wiederanpfiff sah dann der Kapitän Gelb. Da es die fünfte Verwarnung der Saison war, fehlt Max Müller am Dienstag gegen den FK Pirmasens. Die Astorstädter blieben bissig, störten die Offenbacher weiter konsequent bei deren Spielaufbau und hatten nach einer Stunde die beste Chance der Partie: Nico Hillenbrand kam aus 16 Metern unbedrängt zum Abschluss, verfehlte aber deutlich.

In der Schlussphase merkte man der Born-Elf an, dass sie den Sieg wollte und dementsprechend forsch blieb. Beinahe hätte es zum perfekten Ende gereicht, wenn Müller mit der letzten Aktion in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Hereingabe von Morris Nag nicht über die Latte geschossen hätte.

Born zog dennoch ein positives Fazit und fügte schmunzelnd hinzu: "Nach fünf Trainingseinheiten auf dem Platz hat das gar nicht so schlecht ausgesehen."

Walldorf: Kristof – Goß, Nyenty, Max Müller, C. Becker – Fahrenholz (86. Schön), Hillenbrand, Polat, Groß (71. Marton) – Waack (76. Nag), Jahn.

Offenbach: Flauder – Fritscher, Zieleniecki, Karbstein, Marcos – Firat (46. Tuma), Dierßen (68. Soriano), Deniz, Sobotta – Fetsch, Bojaj (52. Vetter).

Schiedsrichter: Christian Ballweg (Zwingenberg); Zuschauer: keine.