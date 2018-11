Von Michael Wilkening

Mannheim. Marco Schuster ist nicht nur auf dem Feld der Spieler des SV Waldhof, der im Zweikampf immer wieder mal harte Kante zeigt. Der Mittelfeldspieler ist auch in der Analyse klar und unmissverständlich. "Heute hat Hoffenheim wie eine Männermannschaft gespielt und viel Mentalität gezeigt, eigentlich hätten wir das machen müssen", sagte der Bayer, der so wunderbar den Staubsauger vor der Waldhof-Abwehr spielt. Gestern Abend kam Schuster an seine Grenzen, denn der Gegner forderte ihn - und alle, die ein blau-schwarzes Trikot trugen. Die TSG 1899 Hoffenheim II kam verdient zu einem 3:3 (1:2)-Remis beim SV Waldhof, der dadurch die Chance verpasste, in der Tabelle noch ein Stück weiter davon zu ziehen.

Marco Schuster wirkte enttäuscht, und es ist nicht verwunderlich, dass Robin Szarka zufriedener war. Der gebürtige Mannheimer, der noch immer in Mannheim lebt, ist Kapitän der Hoffenheimer und schaffte mit seinen Kollegen ein bemerkenswertes Comeback. Trotz eines 0:2- und 1:3-Rückstandes erkämpften sich die Kraichgauer noch ein Unentschieden. "Wir haben eine tolle Moral gezeigt. Wenn man einen solchen Rückstand auswärts beim Tabellenführer aufholt, spricht das für die Mentalität in der Mannschaft", sagte Szarka.

Die Vorstellung der Hoffenheimer war beeindruckend gut, doch die 5447 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion freuten sich darüber nicht. Sie wollten ihre Mannschaft siegen sehen, die nach dem 3:3 gegen den FC-Astoria Walldorf vor ein paar Wochen erneut in einem Heimspiel gegen einen Nachbarn Punkte liegen ließ. "Wir mussten viel arbeiten und waren am Ende müde", sagte Marco Schuster. Weil die Mannheimer verletzungsgeplagt sind, fehlte ihnen gestern die Energie, um sich gegen den Schlussspurt der Hoffenheimer zur Wehr zu setzen.

In der ersten halben Stunde, als die Beine noch nicht schwer waren, zauberten sich die Waldhöfer zu einer 2:0-Führung. Alleine das 1:0 in der dritten Minute war das Eintrittsgeld wert, denn Valmir Sulejmani spielte per Hacke Gianluca Korte frei, und der schlenzte den Ball aus 22 Metern in den Winkel. Weitere schöne Kombinationen folgten. In der 27. Minute stand es 2:0, als Marco Schuster den Ball nach einem Freistoß von Dorian Diring, der vom Pfosten ins Feld zurücksprang, über die Linie köpfte. Es lief alles nach Plan - zumindest entstand dieser Eindruck.

Die Hoffenheimer fanden aber noch vor der Pause in die Partie zurück, weil Szarka den Ball wunderbar auf Chri-stoph Baumgartner spielte und der abgeklärt zum 1:2 erfolgreich war (32.). "Die Hoffenheimer haben auch eine brutale Qualität", sagte später Timo Kern, der verletzt zuschauen musste. Die Ideen des Waldhof-Mittelfeldspielers fehlten vor allem in der letzten halben Stunde, als der SVW eine 3:1-Führung verteidigen musste, aber laut Kern "einfach keine Kontrolle" mehr fand.

Zunächst hatten die Mannheimer durch Dorian Diring das 3:1 vorgelegt (55.), ehe Philipp Strompf mit einem Kopfballtreffer den Anschluss für die TSG schaffte (72.). Meris Skenderovic sorgte letztlich für das verdiente 3:3, als er nach einer schönen Kombination durchs Zentrum mit einem Schuss aus 14 Metern erfolgreich war (81.).

"Das war eine tolle Leistung der Mannschaft", lobte TSG-Trainer Marco Wildersinn.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad, R. Korte - Marco Schuster, Hirsch (81. Mirko Schuster) - Diring, G. Korte (75. Nag), Deville - Sulejmani (87. Bouziane)

TSG 1899 Hoffenheim II: Kobel - Chana, Strompf, Chana - Wähling, Geiger, Ludwig (59. Politakis), Lässig - Baumgartner (72. Alberico) - Skenderovic (90. Bender), Ekene

Schiedsrichter: Schlager (Rastatt)

Zuschauer: 5447

Tore: 1:0 Gianluca Korte (3.), 2:0 Marco Schuster (27.), 2:1 Baumgartner (32.), 3:1 Diring (55.), 3:2 Strompf (72.), 3:3 Skenderovic (81.).