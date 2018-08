Heidelberg. (CPB) Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf ist am heutigen Mittwochabend mit einem konzentriert herausgespielten 10:1 (5:0)-Sieg beim 1. FC Ersingen im Fußballkreis Pforzheim ins Viertelfinale des badischen Fußball-Pokals um den Rothaus-Cup eingezogen.

"Meine Mannschaft hat gut gespielt und frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt", freute sich Walldorfs Trainer Matthias Born und war besonders zufrieden mit der Beobachtung, "dass wir auch bei klarer Führung in der zweiten Halbzeit das Tempo konsequent hoch gehalten und die Gier auf weitere Tore nicht verloren haben."

Die Walldorfer gingen in Ersingen, das in der letzten Saison den siebten Tabellenplatz belegt und im Pokal den VfB St. Leon ausgeschaltet hatten, durch Benjamin Hofmann in Führung. Der 20-jährige Christoph Batke ließ dann das erste seiner insgesamt fünf Treffer folgen. Matthias Born bescheinigte dem Stürmer "eine sehr gute Leistung". Die weiteren Walldorfer Tore erzielten Erik Wekesser (2) und Mario Cancar (2). Die Ersinger trafen zum 7:1-Zwischenstand.

In einem hoch dramatischen Kampf zweier Verbandsligisten setzte sich Fortuna Heddesheim glücklich gegen den VfR Mannheim durch. Nachdem das Spiel vor 513 Zuschauern mit einem leistungsgerechten 0:0 zu Ende gegangen war, wurden die Rasenspieler in der Verlängerung überlegen und gingen durch Marcel Gessels Kopfstoß am langen Pfosten in der 94. Minute mit 0:1 in Führung. Doch Heddesheim blieb brandgefährlich und kam eine Minute vor dem Ende der Extrazeit durch einen unhaltbaren 20-m-Schuss von Simon Tüting zum Ausgleich. Im Elfmeterschießen hatten die Fortunen die besseren Nerven und erzielten vier Treffer durch Yannick Tewelde, Enis Baltaci, Andreas Lerchl und Salih Özdemir. Die drei Elfmeter der Mannheimer erzielten Jonas Rehm, Jonas Meier-Küster und Ayhan Sabah. Während Heddesheim zwei Mal verschoss, scheiterten die Mannheimer drei Mal.