Walldorfs Christopher Hellmann legt alle Kraft in diesen Schuss an Sasa Strujic vorbei. Foto: Jan A. Pfeifer

Walldorf. (bz) Wenn man unten steht, verliert man solche Spiele. Das mussten die Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria Walldorf am heutigen Freitag beim 0:1 (0:0) gegen den TSV Steinbach auf die harte Tour erfahren. "Mit unserem Auftritt bin ich nicht unzufrieden", zog FCA-Trainer Matthias Born sein Fazit: "Man hat keinen Unterschied zwischen dem Zweiten und dem Vorletzten gesehen."

Dazu kommt Verletzungspech, denn am Mittwoch erwischte es einen gerade aufstrebenden Kicker. Mario Cancar stand beim 4:1-Sieg in Stadtallendorf das erste Mal in der Startformation, aktuell liegt er im Krankenhausbett. Schien- und Wadenbeinbruch lautet die niederschmetternde Diagnose, die ihn bis zu sechs Monate zum Zuschauen zwingt.

Beide Mannschaften begannen verhalten, Walldorf hatte wenige Probleme die Gästeangriffe im Keim zu ersticken. Die einzige Chance in der ersten halben Stunde hatte Candan, doch FCA-Torhüter Jürgen Rennar verkürzte geschickt den Winkel und wehrte zur Ecke ab. (13.). Auf der Gegenseite hatte der Walldorfer Anhang in der 34. Minute den Torschrei auf den Lippen. Erik Wekesser köpfte im Anschluss an eine Ecke platziert ins linke Eck, konnte den aufmerksamen und reaktionsstarken Paterok jedoch nicht überwinden. Mit einem torlosen Remis ging es in die Pause, nachdem Saar (41.) und Marquet (45.) zwei Chancen hatten.

Unverändert kamen beide Mannschaften zurück aufs Feld, die taktischen Ausrichtungen blieben ebenfalls die gleichen. Umso überraschender fiel die Gäste-Führung nach exakt einer Stunde. Fatih Candan nahm einen perfekten Pass in die Tiefe auf und ließ Rennar nicht den Hauch einer Chance.

Von da an bewiesen die Steinbacher, weshalb sie zuletzt keine Gegentore bekommen haben. Ungewöhnlich für einen Tabellenzweiten stellten sie sich sehr tief in die eigene Hälfte und retteten so den knappen Vorsprung über die Zeit. Den Astorstädtern war das Bemühen nicht abzusprechen, es fehlte lediglich die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Wekessers Knaller an die Latte (69.) sowie Pellowskis Kopfball knapp am rechten Pfosten vorbei (75.) blieben die gefährlichsten Aktionen.

Ansonsten bissen sie sich ein ums andere Mal an den hessischen Defensivkünstlern fest. "Die letzte Viertelstunde hat sich wie ein Handballspiel angefühlt", schilderte Walldorfs Kapitän Tim Grupp seine Eindrücke der Schlussphase, "die Steinbacher haben überhaupt nichts mehr gemacht."

FCA Walldorf: Rennar - Kiermeier (76. Meyer), Nyenty, Müller, Pellowski - Schön, Grupp, Kranitz (70. Fahrenholz), Hellmann - Groß (76. Batke), Wekesser.

TSV Steinbach: Paterok - Kamm, Heister, Strujic, Saar - Tim Müller - Budimbu (87. Göttel), Bisanovic, Trkulja, Marquet (90.+3 Bektasi) - Candan (83. Koep).

Schiedsrichter: Kessel (Hüffelsheim); Zuschauer: 298; Tor: 0:1 Candan (60.).