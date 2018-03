Von Michael Wilkening

Mannheim. Es gibt in der Regionalliga Südwest keine Tabelle, die die Torchancen zählt - der Statistik-Wahn ist in Deutschlands vierter Fußball-Liga noch nicht angekommen. Für die Menschen, die sich von den vielen Zahlen den Spaß am Zuschauen nicht verderben wollen, ist das gut. Für den SV Waldhof ist das etwas schade. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich groß, dass keine andere Mannschaft im Kalenderjahr 2018 mehr klare Tor-Gelegenheiten besaß. Eine andere Statistik, die auch in der Regionalliga geführt wird, unterstützt diese Annahme: Mehr Tore als der SVW (15) hat 2018 kein anderes Team der Liga geschossen.

Nach dem 2:0 der Waldhöfer am Freitagabend gegen den TSV Stadtallendorf war die Erleichterung groß, denn im Gegensatz zum 2:2 zwei Wochen zuvor gegen den FC-Astoria Walldorf hatte sich die Überlegenheit der Mannheimer gegen die Hessen auf der Anzeigetafel niedergeschlagen. Und nur ein Mehr an Toren führt in der wichtigsten Statistik im Fußball, der Punktetabelle, zu drei Zählern. Durch den hochverdienten Erfolg halten die Waldhöfer den Dreikampf um den zweiten Tabellenplatz offen und steuern auf ein spannendes Saisonfinale hin. Die Offenbacher Kickers und die U23 des SC Freiburg haben neben dem SVW die besten Aussichten, hinter dem enteilten 1.FC Saarbrücken die Aufstiegsspiele zur Dritten Liga zu erreichen.

"Am Ende kackt die Ente, heißt es ja so schön", sagte Kevin Nennhuber. Der Innenverteidiger ist seit Wochen eine Leistungskonstante bei den Blau-Schwarzen und weiß, dass in den kommenden Wochen die Anspannung wohl noch etwas größer als sonst werden dürfte. Die Nerven sind in aller Regelmäßigkeit angespannter, wenn die Temperaturen steigen - und das wird in den kommenden Wochen nach dem langen Winter ganz sicher so sein. In den vergangenen beiden Jahren, als der SVW jeweils die Aufstiegsspiele schaffte, hatte er das Frühjahr mit etwas mehr Gelassenheit über sich ergehen lassen können, weil der Punkteabstand zu Platz drei komfortabel war - jetzt sind die Mannheimer als Dritter sogar in der Rolle des Verfolgers.

Von einer mentalen Belastung will Bernhard Trares aber nichts wissen. Der Trainer der Waldhöfer reagiert unwirsch, wenn von Druck im Aufstiegsstreben geredet wird. "Das ist doch geil, dass wir die Chance haben, Zweiter zu werden", sagt der Fußballlehrer. Trares beschäftigt sich nicht mit der Tabelle oder irgendwelchen Punktekonstellationen, sondern mit der Weiterentwicklung seiner Mannschaft. Diese Arbeitsauffassung sorgte dafür, dass der SV Waldhof zuletzt in der Lage war, ein für Viertligaverhältnisse ansehnlichen Tempo- und Kombinationsfußball zu spielen. Der Unterhaltungswert bei den Waldhof-Matches ist angestiegen. Der Weg, so sieht es am Ende des klimatischen Winters aus, ist der richtige.

Ob er auch dauerhaft erfolgreich ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Nach den Auswärtsspielen in Saarbrücken am kommenden Samstag und in Offenbach (14. April), dazwischen liegt noch der Heimauftritt gegen den VfB Stuttgart II, wird sich vermutlich offenbart haben, ob die Mannheimer in der Lage sind, in der wichtigen Punktetabelle einen Schritt nach vorne zu machen - in dieser laut Waldhof-Coach Bernhard Trares "geilen" Zeit.