Walldorf. (bz/rodi/miwi) Volles Haus, Flutlicht, Spiel des Jahres. Mehr geht nicht für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, der heute Abend (19.30 Uhr) den SV Waldhof empfängt. Vor zwei Wochen wäre die Chance auf eine Überraschung gegen die Mannheimer vermutlich größer gewesen. Doch seitdem zeigt die Formkurve des SVW nach oben, während die der Walldorfer nach unten ausschlägt. Nur ein Punkt aus den letzten drei Spielen, zuletzt gab es beim Neuling aus Stadtallendorf nichts zu holen (0:2). "Da haben wir verdient verloren, die waren uns in allen Belangen überlegen", so das schonungslose Fazit von FCA-Trainer Matthias Born.

Vergangenen Freitag beobachtete er den Waldhof bei dessen 4:1-Gala gegen Wormatia Worms. "Wir müssen es schaffen, das Spiel von Beginn an richtig anzunehmen, denn die Waldhöfer legen eine gute Mentalität und große Laufbereitschaft an den Tag", sagt Born, "dazu bringen sie viele Zuschauer mit, die eine richtige Stadionatmosphäre herstellen, was wir kennen und worauf wir vorbereitet sind." Personell hat sich nichts geändert, es steht der gleiche Kader wie in Stadtallendorf zur Verfügung.

Gut gerüstet geht der SV Waldhof ins Nachbarschaftstreffen. "Wir hätten seinerzeit auch mit 0:4 oder höher zurückliegen können", erinnert sich Trainer Gerd Dais mit Schaudern an den letzten Auftritt seines Teams beim kommenden Gegner im letzten Frühjahr zurück. "Aber es wird nicht noch einmal passieren, dass wir Walldorf so viele Räume anbieten."

Eine solch nervenaufreibende Aufholjagd soll es diesmal nicht geben, auch wenn man sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist. "Walldorf ist eine spielstarke Mannschaft. Man sieht, dass die Spieler auch von ihren früheren Vereinen wie Hoffenheim oder KSC alle gut ausgebildet sind", spricht er mit Hochachtung vom Nachbarn. Aber in erster Linie setzt er natürlich auf sein eigenes Team. "Ich sehe im Training, wie jeder Spieler gewillt ist, sich taktisch wie auch im Zweikampfverhalten weiter zu verbessern", sagt Dais. Um echte Heimspielatmosphäre zu erzeugen, müsse seine Elf in Vorleistung treten und das Spiel fokussiert und konzentriert angehen, damit der Funke auf die Zuschauerränge überspringt. Bis auf die verletzten Spieler Raffael Korte, Marco Schuster und Patrick Mayer kann Dais aus dem Vollen schöpfen.

Das Ergebnis beim 1:1 gegen Völklingen war nicht wie gewünscht, dennoch bewertet Marco Wildersinn die Leistung der Hoffenheimer U 23 gegen den Aufsteiger positiv. "Das war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte der TSG-Trainer. "Wir haben uns viele Chancen erspielt und ein 1:0-Sieg wäre verdient gewesen." Die Serie der sieglosen Partien blieb jedoch bestehen, allerdings hat Wildersinn jetzt mehr Hoffnung, dass sie bald beendet wird. Möglicherweise schon am Sonntag, 14 Uhr, beim SC Freiburg II. "Das ist ein Gegner, der uns liegen sollte, denn die Freiburger wollen auch nach vorne spielen", vermutet der TSG-Coach. Die Breisgauer sind als Aufsteiger gut in die Saison gestartet, das hindert Wildersinn aber nicht daran, an ein gutes Resultat zu glauben.