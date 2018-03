Von Michael Wilkening

Mannheim. Es gab sicher schon Termine, die Christian Heidel weniger gerne wahrgenommen hat. Es sind schließlich gerade gute Zeiten für den Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Fünf Siege hintereinander haben die Knappen bis auf den zweiten Platz in der Bundesligatabelle gespült und in solchen Phasen macht es natürlich mehr Spaß, sich der Öffentlichkeit zu stellen.

Montagabend stellte sich der eloquente 54-Jährige mehr als 500 Studenten an der Universität in Mannheim, wo die Studierendeninitiative Mannheim Finance & Controlling Club zu einer Podiumsdiskussion geladen hatte. Neben Heidel waren der Einladung Oliver Frankenbach (Finanzvorstand Eintracht Frankfurt), Peter Görlich (Geschäftsführer TSG 1899 Hoffenheim), Robert Schäfer (Vorstandsvorsitzender Fortuna Düsseldorf) und Jörg Jakob (Chefredakteur kicker-sportmagazin) gefolgt. Sie alle sollten sich zur Frage äußern, was die Wirtschaft vom Fußball lernen könne.

Nun ist Heidel eigentlich nicht der ideale Gesprächspartner, um über die Finanzen zu sprechen, denn in seiner Funktion als Sportvorstand ist es seine natürliche Aufgabe, Geld ausgeben zu wollen, um die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolges zu erhöhen - aber der ideale Gast war der Manager der Königsblauen trotzdem. Die Diskussion im Ostflügel des Mannheimer Schlosses drehte sich nämlich schnell um die aktuellen Themen im Profifußball, und nicht um wirtschaftliche Kennzahlen oder Bilanzen. Das gefiel Heidel - und den zumeist jungen Zuhörern.

Nun ist der professionelle Fußball längst mehr als nur ein Spiel und deshalb schwirrten durchaus ein paar eigentlich fachfremde Begriffe wie USP ("unique selling point" - Alleinstellungsmerkmal) durch den Saal, und natürlich wurde die Bundesliga zum "Produkt", das es zu entwickeln gelte. Aber immer wieder fanden die Diskutanten zur klaren Sportlersprache zurück, und in erster Linie machte sich Heidel darum verdient.

"Ich war in Stoke", sagte der frühere Mainzer Manager: "Ich habe die Stadt gesehen und ein Spiel dort. Glauben Sie mir, da ist es von der Qualität nicht weit her." Heidel echauffierte sich über die in den vergangenen Wochen lautgewordene Kritik an der sportlichen Qualität in der Bundesliga. "Wir lassen uns in England von den besten fünf Mannschaften blenden, aber wenn da der Zwölfte gegen den 14. spielt, ist das nicht gut." Verbale Unterstützung erhielt Heidel von Hoffe-Chef Görlich, der einräumte, in Stoke "nicht tot über dem Zaun" hängen zu wollen.

Am vergangenen Freitag hatte Joachim Löw die Bundesliga kritisiert. "Wir müssen das Spiel mit dem Ball verbessern. Wir haben in Deutschland sicher gute Arbeit geleistet. Das reicht aber nicht mehr, wir müssen uns alle hinterfragen", sagte der Bundestrainer. Das schwache Abschneiden der deutschen Klubs in den europäischen Wettbewerben hatte eine Grundsatzdebatte ausgelöst. "Warten wir doch erst mal ab, was in der kommenden Saison passiert", hielt Heidel dagegen: "Diese Diskussion wird mit zu viel Hysterie geführt." Und überhaupt sei er sich sicher, dass die nahende Weltmeisterschaft in Russland einiges zurechtrücken werde: "Da zeigen wir es denen wieder."

Sportlich ist das möglich, doch finanziell sind die Premier League und die Top-Vereine in Europa hinsichtlich der Möglichkeiten der deutschen Liga klar überlegen. Daran dürfte sich in der nächsten Zeit auch wenig ändern, zumindest, wenn es nach den Diskutanten in Mannheim geht. Sie alle sprachen sich nämlich gegen eine Aufhebung der 50+1-Regel aus und damit gegen einen größeren Einfluss von Investoren in der Bundesliga. "Man stelle sich mal vor, dass der SV Sandhausen Deutscher Meister wird, weil da einer kommt und 500 oder 800 Millionen Euro reinsteckt. Ich gönne das den Leuten dort, weil ich sie kenne und schätze, aber für den Fußball wäre es nicht gut", gab Heidel zu bedenken.

Dass die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga ungleich sind, liegt laut dem Schalke-Manager viel mehr an der Geldverteilung in der Königsklasse. "Zwischen einem Team, das an der Euroleague teilnimmt, und einem Champions-League-Klub, liegt ein Unterschied von 40 Millionen Euro. Wer dauerhaft da mitspielt, hat einen Vorteil, den die anderen nicht aufholen können", rechnete Heidel vor. Seine Lösung: Die finanziellen Verlockungen der beiden europäischen Wettbewerbe angleichen. Geschehen wird das aber wohl in naher Zukunft nicht. Aber es gibt für Heidel die Aussicht auf Besserung: Die Aussichten der Schalker sind schließlich gut, in der kommenden Saison von der Ungleichverteilung zu profitieren.