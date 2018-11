Der SC Klinge Seckach brachte den souveränen Tabellenführer KIT Karlsruhe mehr als einmal in Bedrängnis, und sorgte beim 1:1 für dessen erste Verlustpunkte. Foto: C. Hagenbuch

Großeicholzheim. (chh) Im vorverlegten Heimspiel am Sonntagmittag empfingen die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Klinge Seckach zur Mittagszeit um 12 Uhr den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer KIT Karlsruhe, der mit der beeindruckenden Torbilanz von 47:4 im Gepäck anreiste. Von Beginn an zeigte sich das Team aus Seckach jedoch konzentriert, kampf- und willensstark sowie erkennbar bestrebt, die mäßige Partie aus der Vorwoche vergessen zu machen, was mit dem 1:1-Unentschieden nach 90 intensiven Minuten auch gelang..

Chancen zur Klinge-Führung ergaben sich mehrfach, doch diese wollte weder Aileen Piecha nach zwölf Minuten, noch anschließend Luisa Kowarik, Nina Frank oder Mira Sauter gegen Mitte des ersten Durchgangs gelingen. Die Gäste hatten lediglich eine gefährliche Kontersituation, jedoch blieb Laura Haas im Klinge-Tor ruhig und wehrte souverän mit dem Fuß ab.

Klare Chancen gab es fast nur vor dem Karlsruher Gehäuse: Eine Hereingabe von Kowarik konnte nicht geklärt werden, doch der Ball rollte an den einschussbereiten Frank sowie Sara Lenz vorbei. Frank setzte dann aber nach 40 Minuten zu einem schönen und überlegten Linksschuss an, und markierte so mit dem 1:0 die hochverdiente Führung für den SCK.

Nach der Rückkehr aus der Kabine war eine enorme Aggressivität beim KIT spürbar, der jetzt versuchte, über den Kampf ins Spiel zu finden - in einigen Situationen jedoch im grenzwertigen Bereich. Ein gewisser Frust war den Gäystespielerinnen deutlich anzumerken - und anzuhören. Schiedsrichter Döring wurde durch das nun hohe Tempo und die Intensität des Spiels ein enormes Maß an Aufmerksamkeit abverlangt.

Pech dann für die den SC Klinge, als ein Pass auf die sich augenscheinlich im Abseits befindliche Nicole Günter nicht unterbunden wurde, und diese nach 60 Minuten den Ausgleich für den KIT erzielte. Die Gäste waren am Drücker und wollten die angestrebten drei Punkte doch noch mit nach Karlsruhe nehmen. Eine gut sortierte Abwehr um Jana Holder und Lena Eiffler - sowie einmal das nötige Quäntchen Glück, als der Ball auf die Latte des heimischen Tores ging - machten diese Absicht aber zunichte.

Der SCK kam nach einer 20-minütigen Druckphase der Gäste wieder besser ins Spiel, und hatte durch Piecha nach tollem Zuspiel sogar eine hundertprozentige Chance zur Führung. Auch nach einer Ecke, als der KIT nicht klären konnte, fehlten Lenz nur Zentimeter zum zweiten Treffer.

Die letzte Gelegenheit hatten die Karlsruherinnen, die jedoch einen Konter in der Schlussminute nicht nutzen konnten. Eine gute Leistung der SCK-Damen wurde mit einem hochverdienten Punkt belohnt, in Anbetracht der größeren Gelegenheiten wären gar drei möglich gewesen. Der KIT blieb an diesem Tag jeden spielerischen Beweis eines Spitzenteams schuldig und entfaltete nur über 20 Minuten wirklichen Druck. Zu wenig gegen einen starken SCK, zu wenig für den neunten Sieg im neunten Spiel.