Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Yasmin Drechsler möchte nicht zu viel verraten. "Es hat einfach nicht mehr gepasst", sagt die ehemalige Spielerin des VfB Wiesloch. Auch der Präsident gibt sich bedeckt. "Über Einzelheiten möchte ich nicht reden", erklärt VfB-Boss Dirk Hofer. Den Trainer Carmelo de Luca bekamen wir - trotz mehrerer Versuche - nicht ans Telefon. Es bleibt im Dunkeln, weshalb 25 Spielerinnen den VfB Wiesloch verlassen und sich dem 1. FC Mühlhausen angeschlossen haben.

Am fehlenden Erfolg kann es nicht liegen. Vor ein paar Wochen feierten die Wieslocherinnen die Meisterschaft in der Verbandsliga und erwarben das Recht, in der kommenden Runde in der Oberliga zu spielen. Einige würden gerne aufsteigen, teilte damals der Trainer mit, anderen sei der Aufwand in der Oberliga mit Auswärtsfahrten bis an den Bodensee zu groß. Jetzt steht fest: Der Verbandsliga-Meister wird unter neuem Namen in der untersten Klasse, der Landesliga, neu anfangen.

Beim 1. FC Mühlhausen freut man sich über den Zuwachs. "Wir empfinden das neue Damenteam als Bereicherung unseres Vereinslebens", sagt Karl Klein. Gleichzeitig stellt der Erste Vorsitzende klar, dass man großen Wert auf ein gutes Verhältnis zum VfB Wiesloch legen würde. In "sehr vernünftigen und zielführenden" Gesprächen mit Dirk Hofer, so Klein, habe man sich über die Wechsel-Modalitäten geeinigt.

Mehrere Wochen hing über den wechselwilligen Wieslocherinnen das Damoklesschwert einer mehrmonatigen Sperre. Auch war es gar nicht so einfach, einen neuen Verein zu finden. Die meisten Fußballplätze sind mit festen Trainingszeiten belegt. Das gilt auch für Mühlhausen, wo sich die ambitionierten Landesliga-Mannschaft, die Reserve und mehrere Jugendteams, darunter auch Mädchenmannschaften zwei Plätze teilen müssen.

Das Problem konnte gelöst werden, weil die 25 Neuzugänge, von denen sechs aus der Jugend des 1. FC Mühlhausen kommen, mit einer Spätschicht, abends nach acht, einverstanden waren. Yasmin Drechsler: "Wichtig war uns, dass wir zusammenbleiben konnten." Über die Jahre wurde aus den Fußballerinnen Freundinnen, die gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge machten.

"Wir freuen uns, dass wir wieder ein Damenteam haben", sagt Holger Obländer. Der 55-jährige Filialleiter der Volksbank Kraichgau in Rettigheim soll künftig Bindeglied zwischen der neuen Abteilung und dem Hauptverein sein und zudem als Betreuer fungieren.

Holger Obländer ist ein Mann der ersten Stunde. Zusammen mit dem ehemaligen Nußlocher Bürgermeister Karl Rühl und dem St. Leoner Werner Fuchs hob er um die Jahrtausendwende den Mädchenfußball aus der Taufe. 2007 wechselte die Spielgemeinschaft Mühlhausen/St. Leon geschlossen zur TSG Hoffenheim. Dort begann der Marsch in die Bundesliga. Unter anderen mit Stephanie Breitner, die in Mühlhausen aufwuchs, von Holger Obländer trainiert wurde und gerade nach Italien zum ACF Florentina gewechselt ist. Cheftrainerin der neuen Mühlhäuser Mannschaft ist Julia Leibner. Ihr zur Seite stehen Mara Tubandt und Inga Werchner sowie als Torwart-Trainer Arnold Albrecht.

Das erste Rendezvous mit den Herren hat - während eines Essen beim Saisonauftakt - schon stattgefunden. Meistertrainer Uli Brecht kann sich eine inspirierende Wirkung vorstellen. Er sagt: "Wir finden es schön, dass nun auch Frauen und Mädchen in unserem Verein sind."

Während der Jahre in Wiesloch wurde es jedenfalls nicht langweilig. Es gab mit Tamara und Melissa Kuhn, Sandra und Jaqueline Nass sowie Melissa und Vanessa Seipp zweitweise drei Zwillingspaare. Mit Ann-Kathrin Lindner ging eine Profi-Golferin auf Torjagd. Mit Melanie Hryzyschyn und Maika Becker machten zwei Models gute Figur.

Beim VfB Wiesloch soll es weitergehen, so man einen Aufruf auf Facebook dahingehend interpretiert. Gesucht werden Spielerinnen, die Lust auf einen Neubeginn und Spaß am Sport haben. Der war Yasmin und ihren Freundinnen offenbar abhanden gekommen.