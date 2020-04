Von Nikolas Beck

Heidelberg. Corona hat auch den Amateur-Fußball fest im Griff. "Manchmal komme ich mir vor wie ein Statist in einem billigen Katastrophenfilm aus den 80ern", sagt Ronny Zimmermann, der Präsident des Badischen Fußballverbands. Um den Vereinen trotz Kontaktsperre mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, hat Verband am Samstagnachmittag das Format "Frag den bfv" gestartet.

Rüdiger Heiß. Foto: RNZ

Der Anpfiff erfolgte stilsicher um 15.30 Uhr: Aus ihren Arbeitszimmern fanden sich Zimmermann, Vizepräsident Spielbetrieb Rüdiger Heiß und Medienchefin Annette Kaul per Videokonferenz zusammen, die über Facebook ausgestrahlt wurde. Die Vereine nahmen das Angebot dankend an. Rund 50 Fragen wurden vorab eingereicht, bis gestern Nachmittag hatte der Verband mit seinem Format 25.000 Menschen erreicht. Die RNZ hat die wichtigsten Aussagen gesammelt.

> Ronny Zimmermann zur aktuellen Lage:Der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres, also ohne ein Enddatum, ausgesetzt. Das entspricht der aktuellen Verfügungslage des Landes Baden-Württemberg. Dazu haben wir beschlossen, dass wir eine Wiederaufnahme mit einem Vorlauf von 14 Tagen kommunizieren werden, sodass den Spielern zumindest eine geringfügige Vorbereitungsphase ermöglicht wird. Es sind noch etwa 12.000 Spiele auszutragen, aber noch hoffen wir, dass wir den Virus irgendwann so in den Griff bekommen, dass wir die Runde beenden können.

> Zimmermann zur Situation im Jugendfußball: In der Jugend haben wir weniger Spiele zu spielen, weil die Staffeln dort meistens kleiner sind. Außerdem spielen viele Kreise sogenannte Halbserien, die sind alle abgeschlossen. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Entscheidung zum vorzeitigen Abbruch treffen. Wir sind verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Saison sportlich zu beenden. Außerdem gehen wir davon aus, dass nach dieser Krisenzeit auch alle wieder Fußball spielen wollen – vorausgesetzt, dass dies gesundheitlich möglich ist.

> Rüdiger Heiß zu einer möglichen Deadline, die Saison fortzusetzen: Die Entwicklung der Pandemie kann man zu schlecht einschätzen, um jetzt schon Prognosen zu treffen. Ab einem Zeitpunkt x werden natürlich nicht mehr alle Szenarien möglich sein. Wollen wir die Runde bis Ende Juni fertig spielen, müssen wir irgendwann Mitte Mai wieder anfangen. Es kann aber auch so kommen, dass wir im Dezember noch nicht spielen. Aktuell können wir es einfach noch nicht vorhersehen.

> Zimmermann über eine mögliche Verlängerung der Saison über den 30. Juni hinaus: Die Spielordnung bzw. Jugendordnung sieht das Ende des Spieljahres am 30. Juni und den Start der neuen Runde am 1. Juli vor. Um dieses Datum "aufzuweichen", brauchen wir Änderungen in diesen Ordnungen. Der DFB hat am Freitag den Anfang gemacht und seine Ordnungen entsprechend angepasst. Damit ist der Weg frei, das auch in den Landesverbänden zu tun. Daran arbeiten wir bereits. Aber mit der Änderung eines Datums allein ist es nicht getan. Denn an diesen Terminen orientiert sich zum Beispiel auch die Wechselperiode mit allen zugehörigen Regelungen.

> Zimmermann über mögliche Optionen, von Weiterspielen bis Saisonabbruch: Wir sind tatsächlich schon auf sieben verschiedene Szenarien gekommen, allein um die Saison zu Ende zu spielen. Alle haben Vor- und Nachteile. Deshalb werden wir das am Samstag zur gleichen Zeit im gleichen Format mit den Vereinen diskutieren. Die Entscheidung steht und fällt in allererster Linie mit dem Zeitpunkt, an dem wieder gespielt werden kann. Das kann in wenigen Wochen sein, sodass bis zum 30. Juni alles geregelt über die Bühne gehen könnte. Oder es geht für Monate gar nichts mehr und die Saison wird im März 2021 fortgesetzt. Für uns steht definitiv fest: Eine Entscheidung zum Weiterspielen werden wir erst dann treffen können, wenn die öffentlichen Behörden, insbesondere die Gesundheitsämter, klare und eindeutige Signale geben.

> Heiß zu möglichen Geisterspielen im Amateurbereich: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. In der Bundesliga kann das klappen, weil die Voraussetzungen gegeben sind, jeden Spieler zu testen. Das ist im Amateurfußball nicht denkbar. Und wir müssen unterscheiden: Im Profifußball geht es um eine Erwerbstätigkeit, in den meisten Amateurspielklassen um ein schönes Hobby. Was ich allerdings nicht ausschließen will ist, dass es in Einzelfällen möglich wäre, etwa bei den zwei noch ausstehenden Spielen im badischen Pokal.

> Zimmermann über die Wertung der Saison im Fall eines Abbruchs: Hier reichen die Szenarien von der Annullierung bis hin zur Mitnahme der Punkte in die neue Spielrunde. Keine Lösung wird für jeden einzelnen Verein gerecht sein. Der eine steht gerade ganz oben und will, dass die aktuelle Tabelle zählt. Der andere hätte vielleicht kein Problem damit, noch mal bei Null anzufangen. Manche scheinbar gerechteren Lösungen verschieben das Problem nur auf die neue Saison. Zum Beispiel, wenn wir Aufsteiger, aber keine Absteiger festlegen und die Staffeln erhöhen würden. Dann laufen nächste Saison vielleicht Vereine Gefahr abzusteigen, die sonst nicht gefährdet gewesen wären. Ich hoffe, es wird deutlich, wie komplex eine solche Entscheidung ist.

> Zimmermann über eine mögliche finanzielle Unterstützung der Vereine durch den Verband: Das kann sich der bfv mit über 600 Vereinen leider nicht leisten. Zudem würden direkte Zuwendungen an Vereine gemeinnützigkeitsrechtliche Probleme mit sich bringen. Unabhängig davon müssen wir selbst unsere finanziellen Ausfälle erst mal verkraften. Wir gehen derzeit von fehlenden Einnahmen bis Ende Juni – sofern die Krise so lange anhält – von rund einer Million Euro aus. Unsere erste Herausforderung ist es also, das Überleben des Verbands und der Sportschule Schöneck zu sichern. Wir haben es aber gemeinsam mit dem Badischen Sportbund geschafft, dass die Politik in Baden-Württemberg Hilfeleistungen nur für Vereine zugesagt hat. Wir sind mit der Ausgestaltung noch nicht zufrieden, daher werden wir diesbezüglich weiter Druck machen. Infos hierzu gibt es über die Verbands-Homepage.

> Zimmermann über mögliche Online-Qualifizierungen während der Corona-Zeit: Das wird definitiv ausgebaut. Vergangene Woche ist zum Beispiel der erste Online-Schiedsrichter-Lehrgang gestartet. Die Trainerausbildung ist dagegen deutlich umfangreicher und komplexer, das umzusetzen braucht mehr Zeit. Auch hierfür werden wir aber Lösungen präsentieren.

> Heiß über die anstehenden Kreistage und den anschließenden Verbandstag, der am 18. Juli stattfinden sollte: So wie es geplant war, werden die Veranstaltungen nicht stattfinden können. Da es sich um höhere Gewalt handelt, ist eine Verschiebung der Termine möglich. Wir prüfen aber parallel, ob eine virtuelle Durchführung möglich ist, sodass wir zumindest nicht sehr weit von dem ursprünglichen Termin im Juli abrücken müssten. Kürzlich gab es dazu eine neue gesetzliche Regelung. In den nächsten Tagen werden wir sicherlich ein wenig Licht ins Dunkel bringen können.

> Zimmermann über Hoffnung in Zeiten der Krise: Corona hat unsere Welt mehr oder weniger nachhaltig verändert. Man kann es schwierig fassen, schwierig begreifen, was da gerade passiert. Dennoch ist es gerade jetzt an der Zeit, die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern daran zu glauben, dass wir diesen Virus in den Griff bekommen. Das wäre unser größter Sieg – größer als der 2014 bei der Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro.