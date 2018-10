Hockenheim. (czi) Als das Werk vollbracht ist, klettert Mick Schumacher aus seinem Auto. Der 19-Jährige steigt auf seinen Dienstwagen, reckt kurz die Faust in den Himmel und lässt sich von seiner Mannschaft im Parc Fermé feiern. Dass sich der Prema-Pilot am Samstag mit Platz zwei den begehrten Formel 3-Titel auf heimischem Boden sichert, ist der vorläufige Höhepunkt in der noch jungen Laufbahn des Rennfahrers. Und für ihn ein Moment für die Ewigkeit. "Das bedeutet mir extrem viel", sagt Schumacher - und die ganze Anspannung der letzten Wochen scheint vergessen. "Im Rennen war ich vielleicht zu motiviert, hatte zu viel Adrenalin", gibt der neue Formel-3-Champion zu bedenken. Geschenkt.

Trotz DTM-Finale ist das mediale Interesse am Samstag ganz auf Mick Schumacher ausgerichtet. Ausländische Fernsehsender sind angereist, selbst das Aktuelle Sportstudio berichtet sieben Minuten - inklusive Interview mit dem neuen Meister. Die Fans im Fahrerlager stehen nicht etwa vor den Trucks der Tourenwagen. Fast alle belagern die Prema-Garage und das Auto mit der Nummer vier in der Hoffnung auf ein Foto mit "Quick Mick". Und sie werden belohnt. Kurz zeigt sich Mick, läuft nicht etwa an der Menschentraube vorbei, sondern bleibt für ein paar Bilder stehen. "Der ist ja richtig volksnah", wundert sich ein Fan aus Sachsen. Alle, die Mick Schumacher gut kennen, beschreiben den "Schumi"-Sohn als höflichen, gut erzogenen und außerordentlich klugen jungen Mann. Und natürlich darf am Tag des Triumphes auch nicht die Familie fehlen. Mutter Corinna und Schwester Gina-Maria sind angereist, zu lange wird aber nicht gefeiert, denn auch am Sonntag steht für den frischgebackenen Champion ja noch ein Rennen auf dem Programm - das er ebenfalls mit Rang zwei beendet.

Formel 1 käme noch zu früh

Wie geht es nun weiter? Ein weiteres Jahr in der Formel 3 scheint nicht viel Sinn zu machen. Schumacher hat bewiesen, dass er dem Druck des großen Namens standhalten kann. Nach einer langen Durststrecke zu Beginn der Saison begann in Spa plötzlich eine Siegesserie mit sieben Erfolgen, davon fünf hintereinander. "Wichtig ist nicht, wann der Knoten platzt, sondern dass er platzt", findet Sebastian Vettel, der Micks Karriere aufmerksam verfolgt. Mit dem Formel-3-Titel hat Schumacher auch gleichzeitig die Formel-1-Superlizenz erworben. Dass der Weg des 19-Jährigen über kurz oder lang in die Königsklasse führen wird, daran besteht kein Zweifel. "Natürlich klingt das sehr verlockend", lächelt Mick. "Aber das wird erst einmal eher nicht der Fall sein. Im Moment laufen die Gespräche, welcher Schritt der nächste sein wird."

Bei Mercedes und Ferrari scheinen für Mick Schumacher die Türen bereits offen zu stehen. "Mit diesem Namen und diesen Leistungen ist er immer ein Thema für uns", sagt Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene. Er stehe sicherlich auf dem Zettel vieler Formel-1-Teams, ist sich Mercedes-Sportchef Toto Wolff sicher: "Man muss Mick aber auch Zeit geben." Zeit, die er mit einem sofortigen Sprung in die Formel 1 wohl nicht bekommen würde.

Wahrscheinlicher ist eher der Aufstieg in die Formel 2. Die Wagen sind schneller als Schumachers derzeitiges Auto, er könnte sich so an die gestiegenen Anforderungen gewöhnen. Trotz des Erfolges befindet sich der Deutsche immer noch in der Lehre und ist jung genug, um auch später noch in die Formel 1 zu stoßen. Ob das nun nächstes, übernächstes oder erst in drei Jahren sein wird, dürfte für Mick Schumacher zweitrangig sein.