Von Christoph Ziemer

Monza. Natürlich dauerte es nicht lange, bis sich die frohe Kunde auch im fernen Italien verbreitet hatte. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien legt die Formel 1 am 28. Juli auch nächstes Jahr wieder einen Boxenstopp am Hockenheimring ein.

Intensive Gespräche habe es in den letzten Wochen gegeben, ließ Geschäftsführer Georg Seiler verlauten: "Die Vertragsgespräche waren stets vertrauensvoll und lösungsorientiert. Und die erzielte Einigung ist der Beweis dafür."

Die größte Überraschung: Erstmals wird Mercedes als Hauptsponsor auftreten. Eine Rolle, die der Sportchef der Silberpfeile am Wochenende in Belgien noch ausgeschlossen hatte. "Wir sind eng in die Gespräche eingebunden", hatte Toto Wolff in Spa gesagt. "Mercedes wird dabei aber nicht in die Rolle des Promoters übernehmen."

Nun erfolgte zumindest eine halbe Rolle rückwärts. Mercedes rettet zumindest vorerst die Formel 1 in Deutschland. Beim Mercedes Grand Prix von Deutschland - so wird das Rennen offiziell heißen - wird der Automobilhersteller einen Großteil der vermuteten Antrittsgage zwischen 12 und 15 Millionen Euro übernehmen.

Man freue sich sehr, dass man als Titelsponsor auftrete, teilte Wolff mit: "Das diesjährige Rennen war ein Beweis für die Begeisterung, die die Formel 1 in Deutschland hervorruft. Deshalb war es uns wichtig, alles in unserer Macht stehende zu tun, damit unser Heimrennen nächstes Jahr wieder stattfinden kann."

Auch die Automobilklubs ADAC und AvD sowie das Bundesministerium für Verkehr seien beim Zustandekommen des neuen Einjahresvertrags beteiligt gewesen, bestätigt Formel 1-Boss Chase Carey: "Das zeigt, wie alle Beteiligten in der Formel 1 zusammenarbeiten, um die Zukunft des Sports und seiner Fans langfristig zu sichern."

Bei Liberty scheint der Wunsch groß, Deutschland wieder dauerhaft im Rennkalender zu verankern. Man diskutiere derzeit verschiedene Lösungen, so Formel 1-Manager Ross Brawn: "Eine davon wäre, wie früher zwischen dem Nürburgring und Hockenheim zu wechseln."

Die Vertragsverlängerung von Hockenheim scheint auch Sebastian Vettel beflügelt zu haben. Trotz eines kurzzeitigen Abflugs in der Parabolica kurz vor Ende des zweiten Trainings gelang dem Heppenheimer am Freitag die Bestzeit in Monza. Mit 1:21:105 Minuten umrundete der WM-Zweite das Autodromo Nazionale - Kimi Raikkönen zeigte mit knapp drei Zehnteln Rückstand und Rang zwei, dass am Sonntag mit Ferrari gerechnet werden muss.

Überschattet wurde das Training von einem Horrorcrash des Schweden Marcus Ericsson, dessen DRS-Flügel sich bei 350 km/h nicht schließen wollte. Beim Anbremsen der ersten Schikane flog der Sauber-Fahrer links ab, überschlug sich mehrfach - und kletterte nahezu unverletzt aus dem beschädigten Boliden.

An dem Ort, der bei Sebastian Vettel immer noch für Gänsehautmomente sorgt. Hier feierte er vor zehn Jahren seinen ersten Formel-1-Sieg, und wie es sich anfühlt, als Ferrari-Fahrer am Sehnsuchtsort der Tifosi zu gewinnen, das möchte der Heppenheimer unbedingt erleben. "Wir wollen hier mehr als das Podium", unterstreicht Vettel seine Siegambitionen im Vollgas-Tempo von Monza. Und faltet dabei andächtig seine Hände.

Gebete wird der Ferrari-Star bei seinem Heimspiel wohl eher nicht benötigen. Zu stark war der Eindruck, den Ferrari zuletzt hinterließ - in Monza dürfte sich am Kräfteverhältnis daher nicht viel geändert haben. Aber Vettel warnt: "Monza ist anders. In einigen Bereichen haben wir vielleicht einen kleinen Vorsprung auf Mercedes. Wenn sie uns hier in die Favoritenrolle drängen, ist das ein Kompliment für uns."

Bei Ferrari hat sich Vettel längst akklimatisiert. Sein Italienisch klingt inzwischen passabel, was in Italien durchaus geschätzt wird. Auch mit der Geschichte der Scuderia setzt sich der Deutsche aufmerksam auseinander - Signale, die die Tifosi aufmerksam registrieren. Sein Italienisch sei zwar noch ausbaufähig, findet Vettel: "Aber wenn man sich die Mühe gibt, es zu versuchen, wird das auch anerkannt." Eine Erkenntnis, der die Macher in Hockenheim sicher zustimmen werden.

Monza, zweites Training: 1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1:21:105 Minuten; 2. Kimi Raikkönen (Ferrari) +0.270 Sekunden; 3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0.287; 4. Valtteri Bottas (Mercedes) +0.698; 5. Daniel Ricciardo (Red Bull) +1.049; 6. Max Verstappen (Red Bull) +1.191; 7. Esteban Ocon (Racing Point Force India) +1.825; 8. Sergio Perez (Racing Point Force India) +1.837; 9. Charles Leclerc (Sauber) +1.860; 10. Nico Hülkenberg (Renault) +1.958.