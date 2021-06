München. (sid) Hansi Flick hat sich schon einmal einen Überblick verschafft, aus nächster Nähe. Bei den ersten deutschen EM-Spielen nahm der künftige Bundestrainer in der Münchner Arena einen der besten Plätze ein, im Unterrang und nur wenige Meter hinter seinem früheren Chef Joachim Löw. Was er von dort sah, dürfte Flick durchaus gefallen haben. Trotzdem will er nach seiner Amtseinführung hier und da auch abweichen vom Weg seines Vorgängers.

Der neue Mann an der Spitze werde die DFB-Auswahl "nicht neu erfinden, aber er wird vieles anders machen", sagte Direktor Oliver Bierhoff. Flick habe nach seiner überaus erfolgreichen Zeit bei Bayern München und einem Urlaub auf der Balearen-Insel Formentera "richtig Lust auf die Arbeit". Bierhoff ist fest davon "überzeugt, dass wir mit ihm einen großen Schritt an die Weltspitze schaffen können". Und zwar schon bei dessen Turnier-Premiere in Katar 2022.

Daran glaubt auch Löw. "Wir sind uns alle einig, dass Hansi hervorragende Voraussetzungen hat für dieses Amt. Er hat bei Bayern München bewiesen, dass er Topspieler führen kann", sagte Löw. "Die Ausrichtung des Spiels, die Spielkultur, die Idee, die er verfolgt – das finde ich alles sehr, sehr gut." Für Bierhoff ist der Münchner Sextuple-Coach "einer der besten Trainer weltweit". Flick könne "diese Mannschaft voranbringen und vor allem führen", sagte er.

Auch zu Titeln? Die Antwort auf diese Frage hängt zu großen Teilen mit dem zur Verfügung stehenden Personal zusammen. Ein größerer Umbruch wird nach der EM nicht erwartet. Wichtige Säulen wie Toni Kroos (31) und Ilkay Gündogan (30) haben sich allerdings noch nicht entschieden, ob sie auch die WM 2022 noch in Angriff nehmen wollen.

Anders sieht es bei den Rückkehrern Thomas Müller und Mats Hummels aus. "Ob beide nach der EM zur Verfügung stehen, wurde noch nicht besprochen", sagte Bierhoff zwar. Hummels (32) betonte jedoch, Katar und sogar die Heim-EM 2024 würden ihn "definitiv" reizen. Für Müller (31) soll dasselbe gelten. Es ist nicht auszuschließen, dass Flick auch den dritten 2019 ausgebooteten Rio-Weltmeister noch reaktiviert. Er habe "wirklich gehofft", dass Jerome Boateng mit zur EM fahren darf, sagte er, der 32-Jährige sei "einer der besten Innenverteidiger Deutschlands. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen."

Ähnlich huldvoll spricht Flick von Miroslav Klose. Doch sein Assistent in München lehnte das Angebot ab, ihn zur Nationalmannschaft zu begleiten – Klose zieht es anderswo in die Chefrolle.

Der DFB-Rekordtorschütze ist aber längst nicht der einzige Kandidat für das "Team hinter dem Team", den Flick kontaktiert hat. "Ich habe mit Hansi schon gesprochen", sagte Löw-Assistent Marcus Sorg und ergänzte: "Ich sehe da eine gute Möglichkeit, dass eine gute Zusammenarbeit weiter möglich wäre."

Das dürfte auch für Andreas Köpke gelten. "Ich bin da sehr entspannt", sagte der langjährige Torwarttrainer über seine mögliche Zukunft unter Flick. Als weiterer Zuarbeiter hat sich Flicks Bayern-Co Hermann Gerland positioniert. "Wenn mich einer fragt: Hermann, willst du da mitmachen? Dann ist die Antwort doch klar", sagte er.