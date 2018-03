Heidelberg.(gst) Bei von der TSG Rohrbach ausgerichteten Fechtturnieren lief organisatorisch zwar alles rund, doch die sportliche Ausbeute beim 11. Schloss-Turnier für Schüler und B-Jugendliche war erheblich erfolgreicher als beim 13. Margarethe-Uthardt-Turnier.

Zunächst kämpfte die nordbadische B-Jugend um Ranglistenpunkte. Gold holte Darius Siewert vom Mannheimer FC. Auch Vanja Bespalov (Fechtverein Heidelberg) und Dawid Dzielski (TSG Rohrbach) bei seinem ersten Turnier punkteten auf den Plätzen fünf und sieben. Exakt auf diesen Rängen gelang es im Jahrgang 2005 drei Heidelbergern, Punkte für die DM-Qualifikation zu sammeln: Finley Grabe lag vor Adnan Shen (beide FV) und Alexander Bedair (TSG).

Bei den Mädchen siegte Lina Zerrweck vom FVH so überlegen, dass das Turnier eher ein Training für sie war. Äußerst umkämpft war die Entscheidungen bei den Schülern. Im Jahrgang 2006 holte FVH-Talent Nikolas Luchterhandt Gold, Linus Hilswicht (TSG) freute sich über Bronze. Sein Vereinskamerad Tristan Rölle errang im Jahrgang 2007 Platz vier, während auch zwei Mädchen Begabung zeigten: TSG-Athletin Marlene Buck siegte vor Claudia Shao vom FVH.

Hoffnung auf künftige Heidelberger Erfolge weckten die Jüngsten: Mit Darin Mohr (FVH), Pauline Beck und Nina Peters (beide TSG) eroberte der treffsichere Nachwuchs das Podest, während sich Astrid Rölle auf dem siebten Rang wacker unter den älteren Gegnerinnen schlug. Bei den Jungen hatten der TSG-Anhang Grund zu feiern: Nach knapper Halbfinalniederlage freute sich Gustaf Kaufmann über Bronze, während Justus Janda (7.) und Paul Weller (8.) im zweiten Wettkampf Erfahrung sammelten.

Am Sonntag stand das Pokalturnier zu Ehren von Fechtnestorin Margarethe Uthardt unter keinem guten Stern. Die sieggewohnten TSG-Asse mussten sich um die Ausrichtung kümmern, was dazu führte, dass beide Wanderpreise - dekorative Schwerter - in die Fremde gingen. Bei den Damen siegte die erfahrene Silke Hargina aus Pforzheim über die aufstrebende Friesenheimerin Carloin Breitwieser. Christine Schweizer auf Rang sechs und Diandra Schöpf als Achte schlugen sich gut und vertraten die TSG im Finale.

Bei den Herren gab es mit 42 Teilnehmern ein starkes Feld, bei dem Mitfavoriten wie der Franzose Fouillard oder der EM-Achte Andre Schmidt zwischen den Rängen 14 und 20 landeten. Ganz stark focht Sedat Bakay, der sich als jüngster Starter bravourös bis ins Halbfinale kämpfte und Bronze für die TSG holte. Er unterlag dem späteren Sieger Lukas Fischer aus München, der zuvor mit 15:14 über Mitfavorit Robert Schmier triumphiert hatte. Ein gutes Turnier fochten Franz Schweizer (7.), Georg Schmidt-Thomée (9.) und der slowakische Neuzugang Martin Hartmann (14.).