Von Wolfgang Brück

Walldorf. Seit fünf Jahren behauptet sich Trainer Matthias Born mit den Feierabend-Profis des FC-Astoria Walldorf in der Fußball-Regionalliga. Sein Meisterstück machte der 47-jährige ehemalige Drittliga-Spieler der TSG Hoffenheim in der zurückliegenden Saison, als er seine Mannschaft aus fast aussichtsloser Position noch zum Klassenerhalt führte. Mit sieben Punkten und Platz zwei nach drei Spieltagen zählt Walldorf zu den Überraschungs-Mannschaften dieser Saison. Der diplomierte Betriebswirt lebt mit seiner Frau Simone und den Kindern Julian (17) und Ida (15) in Sandhausen. Vor dem Derby morgen Abend (19 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim II spricht der gebürtige Walldorfer von seiner Zukunft und die des Vereins, über Wettbewerbs-Nachteile und die Chancen, in die Dritte Liga aufzusteigen.

Matthias Born, nach der letztjährigen Vorrunde galt der FC-Astoria als nahezu sicherer Absteiger. Jetzt steht Ihre Mannschaft auf dem zweiten Platz. Ist Walldorf ein Abstiegs-Kandidat oder ein Aufstiegs-Anwärter?

Weder noch. Ordnen Sie uns im Tabellen-Mittelfeld ein. Dann liegen Sie richtig.

Ist Mittelmaß vereinbar mit dem Ehrgeiz von Matthias Born?

Ich bin Realist. Ich werde einen Teufel tun und die junge Mannschaft mit überzogenen Erwartungen überfordern.

Was fehlt zur Spitzenmannschaft?

Wir haben einen entscheidenden Wettbewerbs-Nachteil. Wir müssen als eine der wenigen Mannschaften mit Vereinen konkurrieren, die unter Profi-Bedingungen arbeiten.

Wie wirkt sich das aus?

Uns fehlen wöchentlich zwei, drei Einheiten. Bei den Standards könnte man mehr machen, mehr Training würde sich auch in fußballerischer und athletischer Hinsicht auswirken. Meine Jungs haben das Potenzial sich zu verbessern.

Das klingt nach Hoffenheim Anfang des Jahrtausends. Der damalige Trainer Hansi Flick hat genauso argumentiert. Mit dem Ergebnis, dass aus Feierabend-Profis Berufs-Fußballer wurden und Hoffenheim heute in der Bundesliga ist.

Wem sagen Sie das? Ich war damals als Spieler dabei. Es gibt aber einen großen Unterschied.

Welchen?

Damals war ein Vakuum in der Kurpfalz. Mit Waldhof ging’s bergab, Sandhausen war in der Oberliga. Inzwischen gibt es in der Region einen Bundesligisten, zwei Zweitligisten und einen Drittligisten. Ich denke, dass der FC-Astoria Walldorf derzeit nicht bereit ist, den großen Schritt Richtung Profi-Fußball zu gehen.

Ein weiteres Alleinstellungs-Merkmal ist, dass alle Walldorfer Spieler aus der Region kommen. So wie damals in Hoffenheim, ehe Christian Möckel kam, der in Chemnitz geboren wurde und beim 1. FC Nürnberg Profi war.

Die weiteste Anreise hat bei uns, glaube ich, Luca Stellwagen. Er ist in der Nähe von Ludwigshafen zuhause. Auch das Team ums Team ist von hier: Roland Dickgießer, Christian Biebl, Thorsten Stoll, Thomas Gundelfinger, Tina Schmider. Das hat Charme. Es fördert auch den Zusammenhalt. Unsere Region hat genügend gute Spieler. Das wäre kein Hindernis um aufzusteigen.

Als Ausbildungs-Verein verlieren Sie Jahr für Jahr die besten Spieler. Zuletzt wechselte Erik Wekesser zum Zweitligisten Jahn Regensburg.

Man sieht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es ist ja nicht so, dass ich nicht ehrgeizig wäre. Andererseits, ich habe das Privileg, dort zu arbeiten, wo ich aufgewachsen bin, als Walldorfer identifiziere ich mich in hohem Maße mit dem Verein, mein Freundeskreis ist von hier, ich habe eine nette Familie, die gerne hier wohnt. Kurzum, der Job macht mir Spaß. Und: Es ist ja auch ein hohes Risiko, ganz auf die Karte Fußball zu setzen.

Aber?

Ich würde mir schon zutrauen, in einer höheren Liga zu arbeiten.

Das Selbstbewusstsein ist berechtigt. Der Klassenerhalt letzte Runde war ein kleines Wunder. Es gelingt Ihnen immer wieder, gute Spieler zu ersetzen. Sie haben eine positive Ausstrahlung, sind ein kommunikativer Mensch. Doch so lange Sie nicht die Fußballlehrer-Lizenz besitzen, wird es wohl nichts mit einem Aufstieg.

Ich bin einer der wenigen Viertliga-Trainer, die - in der Führung von "Anpfiff ins Leben" - noch einen Beruf haben. Würde ich den Fußballlehrer machen, wäre ich zehn Monate weg. Wie soll das gehen? Irgendwie beißt sich die Katze in den Schwanz.

Das heißt, auch im Jahr 2025 wird der Trainer des FC-Astoria Walldorf Matthias Born heißen?

(lacht) Wenn Willi (Kempf; Anm. d. Redaktion) mich bis dahin nicht rausschmeißt. Ich wäre dann der mit Abstand dienstälteste Trainer der Liga.

Ein Prädikat, das derzeit noch der Hoffenheimer Kollege Marco Wildersinn inne hat. Heute Abend steht das Derby auf dem Programm, das gleichzeitig ein Spitzenspiel ist. Oder muss man eher von einem Freundschaftsspiel reden, wenn Walldorf und "Hoffe zwo" aufeinandertreffen. Es gibt viele Berührungspunkte - angefangen vom gemeinsamen Förderer.

Es ist richtig, dass nicht nur ich, sondern auch ein paar andere eine Hoffenheimer Vergangenheit haben. Doch wenn wir uns auf dem Platz gegenüberstehen, will jeder gewinnen. Es ist absurd, zu vermuten, dass es Absprachen oder Stallorder gibt. Wenn ich so einen Quatsch höre...

Bei einem Sieg wäre der FC-Astoria Walldorf zumindest für einen Tag Spitzenreiter. Machen Sie mal die Augen zu und träumen Sie: Walldorf steigt mit "Matse" Born auf und die Ambivalenz zwischen Heimatliebe und Ehrgeiz löst sich in Wohlgefallen auf.

Ein Trainer sollte nicht träumen. Aber Sie haben Recht: Im Fußball ist alles möglich. Doch die Wahrscheinlichkeit liegt im niederen einstelligen Prozentbereich.