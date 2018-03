Stuttgart. (mm) Der FC-Astoria Walldorf bleibt auch im sechsten Pflichtspiel des Jahres ungeschlagen. Gegen die mit den drei Profispielern Takuma Asano, Orel Mangala und Berkay Özcan aufgestockte zweite Mannschaft des VfB Stuttgart siegte der FCA nach zweimaligem Rückstand mit 4:2. Der Mann des Tages stand dabei lediglich 32 Minuten auf dem Platz: Marcus Meyer schnürte nach seiner Einwechslung in der 58. Minute einen lupenreinen Hattrick (70./87./90.).

"Das erste Tor war Absicht, beim zweiten und dritten Treffer war ein bisschen Glück dabei", schmunzelte der gebürtige Schwabe nach der Partie. Stuttgarts Kapitän Peric brachte den VfB früh in Führung (9.). Davor hatte Walldorf Pech gehabt bei einem Pfostenschuss von Timo Kern (5.). Nach dem Seitenwechsel glich Andreas Schön per Kopf aus (49.). Fast im Gegenzug ging der VfB durch die Leihgabe von Arsenal, Takuma Asano wieder in Führung (54.).

Doch dann schlug eben die große "halbe" Stunde von Meyer. Mit einem Traumtor glich er in der 70. Minute aus, dabei zog er unnachahmlich in die Mitte und schlenzte die Kugel unhaltbar ins lange Eck. Kurz vor Schluss bediente der kurz zuvor eingewechselte Nicolai Groß mit einer punktgenauen Flanke abermals den Walldörfer Joker zum 3:2 (87.). Dann traf Groß nur den Pfosten, aber wieder war es Meyer, der goldrichtig stand und zum 4:2-Endstand abstaubte (90.).

"Es war ein tolles Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Das Spielniveau war über die gesamten neunzig Minuten sehr hoch. Wir haben nach zwei Rückständen eine sehr gute Moral gezeigt", freute sich Walldorfs Trainer Matthias Born nach dem schwer erkämpften Auswärtssieg.

Stuttgart II: Meyer - Sommer, Walter, Peric, Mangala - Dos Santos, Kiefer, Özcan, Sessa, Ferdinand - Asano

Walldorf: Rennar - Hofmann, Nyenty, Strompf, Pellowski - Grupp (89. Stadler), Kern, Hillenbrand (78. Groß), Wekesser (58. Meyer), Schön - Carl

Schiedsrichter: Rafalski (Baunatal); Tore: 1:0 (9.) Peric, 1:1 (49.) Schön, 2:1 (54.) Asano, 2:2 (70.) Meyer, 2:3 (87.) Meyer, 2:4 (89.) Meyer.