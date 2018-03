Von Wolfgang Brück

Walldorf. Als Ayse Ulusoy vor 16 Jahren in Heidelberg Zwillinge zur Welt brachte, dachte sich der Vater, dem Anlass entsprechend, "besondere Namen" aus. Der Erstgeborene sollte Akin heißen, sein Bruder Arkin. Akin und Arkin machen ihren Namen alle Ehre. Akin, so Engin Ulusoy, heißt frei übersetzt "Der Anführer". Arkin habe seinen Ursprung in dem Begriff "Einwandfreies Benehmen. Nicht zuletzt auf die Ulusoy-Zwillinge setzt der FC-Astoria Walldorf am Sonntag (ab 12 Uhr), wenn es im schwäbischen Ehningen um den Titel eines Süddeutschen Meisters im Futsal, einer Variante des Hallenfußballs, geht. Akin, der um ein paar Minuten Ältere, ist gewählter Kapitän der Walldorfer B-Junioren. Einer, der die Richtung vorgibt. Ein feiner Techniker, der sich aber auch in die Zweikämpfe geht.

Arkin, ein bisschen größer und kräftiger als Akin, ist robust, mit Zug zum Tor. Draußen, in der Verbandsliga, ist er eher der Vorbereiter, der über die Flügel kommt, zuletzt bei den badischen Futsal-Meisterschaften in Pforzheim, war er mit sechs Toren erfolgreichster Schütze. Sein Bruder wurde als bester Spieler ausgezeichnet. Die Zwillinge, die in Nußloch zuhause sind, besuchen die Julius-Springer-Schule in Heidelberg. Sie wollen das Fachabitur machen, auch wenn sie von einer Profi-Karriere träumen.

Im Fußball weiß man nie. Deshalb will der Walldorfer Trainer Michal Strnad auch nichts von der Favoritenrolle wissen. Wiewohl einiges für den Nachwuchs des Regionalligisten spricht. Bei den Kreismeisterschaften wurde der klassenhöhere Oberligist SV Sandhausen im Endspiel mit 5:1 vom Parkett gefegt. Wie in Eberbach kassierte auch bei den Badischen in Pforzheim Torwart Silan-Tim Bittig nur einen Gegentreffer. Kreisjugendleiter Eugen Wickenhäuser ist zuversichtlich: "Ich traue Walldorf zu, sich erneut für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren."

Immerhin, Michal Strnad weiß, wie es funktioniert. Als die Walldorfer 2014 deutscher Meister im Futsal wurden, war der jetzige Chefcoach, wie auch beim vierten Platz zwei Jahre später, Assistent von Trainer-Legende Gregory Knoof.

In ihrer Vorrunden-Gruppe treffen die Walldorfer auf den VfB Bösingen und Bayern Hof. In der zweiten Gruppe kämpfen der VfL Kirchheim/Teck, FC Radolfszell und der Karbener SC um den Einzug ins Halbfinale, das am Sonntag, ab 14.40 Uhr terminiert ist.

Der Kader des FC-Astoria Walldorf: Joshua Best, Marinus Verclas, Arion Erbe, Robin Egner, Silas-Tim Bittig, Marvin Pfeifer, Yannik Heinzmann, Simon Zahalka, Julius Klevenz, David Böhm, Akin und Arkin Ulusoy

Süddeutsche Meisterschaften im Futsal, B-Junioren, Sonntag, ab 12 Uhr in Ehningen, Teilnehmer: VfB Bösingen, FC-Astoria Walldorf und Bayern Hof (Gruppe A), VfL Kirchheim/Teck, FC Radolfszell und Karbener SC (B).