von Claus Weber

Sandhausen. Zwei Knipser aus der Dritten und Vierten Liga sollen dem SV Sandhausen zu mehr Torgefahr verhelfen. Neben Kevin Behrens vom Regionalligisten 1. FC Saarbrücken, dessen Wechsel bereits bekannt war, wird künftig Fabian Schleusener für den Fußball-Zweitligisten stürmen. Der 26-Jährige vom SC Freiburg, der in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC ausgeliehen war und immerhin 17 Mal ins Schwarze traf, kommt für ein Jahr an den Hardtwald.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ihn bekommen haben", sagte Otmar Schork, "denn er war sehr begehrt." Selbst Erstligisten seien an dem Torjäger dran gewesen. Dass Freiburg einer Ausleihe nach Sandhausen zugestimmt habe, sei vermutlich auch auf die guten Erfahrungen beim Wechsel von Lucas Höler zurückzuführen, glaubt der Geschäftsführer. Sandhausens fleißigster Torjäger war im Winter in den Breisgau gegangen und hatte sich sofort in die Mannschaft eingefügt. "Die Freiburger", so Schork, "haben also gesehen, dass wir Spieler voranbringen können."

Fabian Schleusener war allerdings nur eine von vielen Personalien, die die Sandhäuser verkündeten. Acht Abgängen stehen acht Neuzugänge gegenüber. Der Großteil des Kaders steht schon fest. Auch im Betreuerteam gab’s Veränderungen. Entsprechend oft musste Schork gestern auf sein Manuskript schauen.

Hintergrund Der Kader: Tor: Marcel Schuhen, Niklas Lomb (Bayer Leverkusen), Rick Wulle, Valentino Jovic; Abwehr: Leart Paqarada, Philipp Klingmann, Tim Knipping, Tim Kister, Ken Gipson, Marcel Seegert, Alexander Rossipal (1899 Hoffenheim II); Mittelfeld: Stefan Kulovits, Denis Linsmayer, Erik Zenga (zurück aus Halle), Markus Karl, Korbinian Vollmann, Maximilian Jansen, Ali [+] Lesen Sie mehr Der Kader: Tor: Marcel Schuhen, Niklas Lomb (Bayer Leverkusen), Rick Wulle, Valentino Jovic; Abwehr: Leart Paqarada, Philipp Klingmann, Tim Knipping, Tim Kister, Ken Gipson, Marcel Seegert, Alexander Rossipal (1899 Hoffenheim II); Mittelfeld: Stefan Kulovits, Denis Linsmayer, Erik Zenga (zurück aus Halle), Markus Karl, Korbinian Vollmann, Maximilian Jansen, Ali Ibrahimaj, Nejmeddin Daghfous, Philipp Förster, Felix Müller (Würzburger Kickers), Emanuel Taffertshofer (Würzburger Kickers), Mohamed Gouaida (Hamburger SV II); Angriff: Fabian Schleusener (SC Freiburg), Kevin Behrens (1. FC Saarbrücken), Andrew Wooten. Noch offen: Rurik Gislason und Manuel Stiefler. Mirco Born und Robert Herrmann sollen möglicherweise ausgeliehen werden. Abgänge: Sahin Aygünes, Julian Derstroff, Damian Roßbach, Richard Sukuta-Pasu (MSV Duisburg), José Pierre Vunguidica (alle Ziel unbekannt), Haji Wright (zurück zu Schalke 04), Eroll Zejnullahu (zurück zu Union Berlin), Goran Karacic (zurück zu Adana Spor/Türkei). Der Sommerfahrplan: 20. Juni: Trainingsauftakt mit Begrüßung der Mannschaft und Laktattests; 21./22. Juni: Medizinische Untersuchungen; 23. Juni: Erstes offizielles Mannschaftstraining; 24. Juni, 19.16 Uhr: Team-Vorstellung im Rahmen der Fan-Arena beim Public Viewing; 29. Juni, 18 Uhr: Testspiel beim ASC Neuenheim; 30. Juni, 17 Uhr: Testspiel beim ASV/DJK Eppelheim; 4. Juli, 19 Uhr: Testspiel beim SV Oberachern; 6. Juli, 18 Uhr: Testspiel gegen den FC Metz (in Forbach, Frankreich); 10. bis 18./19. Juli: Trainingslager in Bad Wörishofen; 25. Juli, 18.30 Uhr: Testspiel gegen den VfB Stuttgart in Sandhausen; 28. oder 29. Juli: Weiteres Testspiel (Gegner steht noch nicht fest); 3. bis 5. August: Erster Spieltag der 2. Liga.

[-] Weniger anzeigen

Von der Hoffenheimer U 23 wechselt Abwehrspieler Alexander Rossipal an den Hardtwald. Der 21-Jährige soll Außenverteidiger Leart Paqarada Konkurrenz machen. In der letzten Saison absolvierte der Linksfuß 24 Partien in der Regionalliga und erzielte zwei Tore. Einmal - beim Europa League-Spiel gegen Ludogorets Razgrad - stand der gebürtige Stuttgarter auch im Profikader.

Auch Stammtorwart Marcel Schuhen bekommt Konkurrenz, denn für ein Jahr wird Niklas Lomb von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Der 24-Jährige stand in der Vorsaison viermal im Kader des Bundesligisten, bestritt zwei Spielzeiten zuvor 37 Partien für Preußen Münster in der Dritten Liga. Schork: "Das ist ein Torwart, mit dem Leverkusen künftig rechnet."

Neu am Hardtwald ist auch der flexible Offensivspieler Mohamed Gouaida. An dem 25-jährigen Franzosen aus der zweiten Mannschaft des Hamburger SV sei man schon im vergangenen Jahr interessiert gewesen, sagte Schork. Mit neun Toren war der Straßburger in der Vorsaison am guten zweiten Platz der HSV-Reserve in der Regionalliga Nord beteiligt.

Darüber hinaus verstärken die Mittelfeldspieler Felix Müller (25 Jahre) und Emanuel Taffertshofer (23) von den Würzburger Kickers sowie Rückkehrer Erik Zenga (25) die Mannschaft. Zenga, ein defensiver Mittelfeldmann, war nach langer Verletzung für ein Jahr an den Drittligisten Hallescher FC ausgeliehen worden, wo er in 29 Einsätzen Spielpraxis sammeln konnte.

Verlassen werden den Hardtwald Sahin Aygünes, Julian Derstroff, Damian Roßbach, Richard Sukuta-Pasu und José Pierre Vunguidica mit unbekanntem Ziel. Die für eine Saison ausgeliehenen Haji Wright (Schalke 04), Eroll Zejnullahu (Union Berlin) und Ersatztorwart Goran Karacic (Adana Spor/Türkei) kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Bis auf Sukuta-Pasu, dessen Weiterverpflichtung an unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen gescheitert sei, gehörte kein Spieler der Stammelf an. Islands Nationalspieler Rurik Gislason möchte man halten, mit Manuel Stiefler liefen derzeit noch Gespräche über eine Weiterverpflichtung, erklärte Schork.

Veränderungen gibt’s auch im Betreuerstab von Coach Kenan Kocak und seinem Assistenten Gerhard Kleppinger. Mit Torwarttrainer Daniel Ischdonat und Athletiktrainer Dirk Stelly kehren zwei Ehemalige zurück. Ischdonat, der als Spieler mit Sandhausen in die Zweite Liga aufgestiegen war und von 2013 bis 2017 die Torleute betreute, löst seinen eigenen Nachfolger Erol Sabanov (zurück nach Aalen) ab. Und für Videoanalyst Frank Schwabe kommt Phil Weimer.

Trainingsauftakt ist am 20. Juni mit den Laktattests und am 23. Juni auf dem Platz. Bislang stehen fünf Testspiele fest. Höhepunkte sind die Partien gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart am 26. Juli (18.30 Uhr) am Hardtwald sowie am 6. Juli (18 Uhr) in Forbach gegen den französischen Erstliga-Absteiger FC Metz.